Шланг с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина 20бар 8x13мм 15м

Преимущества

Максимальное давление - 20 бар

Материал - резина

Длина 10 м

Шланг FUBAG 170105 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг оснащен фитингами рапид.