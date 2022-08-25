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Шланг с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина 20бар 8x13мм 15м
5.0
1
Найти аналог
Шланги для компрессора
    Шланг с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина 20бар 8x13мм 15м
    Арт. fubag_1075
    5.0
    1
    Шланг с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина 20бар 8x13мм 15м

      Шланг с фитингами рапид маслостойкая термопластичная резина 20бар 8x13мм 15м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_1075
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Тип соединения
      		рапид (EURO)
      Длина, м
      		15
      Внешний диаметр, мм
      		13
      Внутренний диаметр, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг FUBAG 170105 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг оснащен фитингами рапид.

        Преимущества

        • Максимальное давление - 20 бар
        • Материал - резина
        • Длина 10 м