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Шланг спиральный с фитингами рапид полиуретан 15бар 8x12мм 10м
5.0
1
Найти аналог
Шланги для компрессора
    Шланг спиральный с фитингами рапид полиуретан 15бар 8x12мм 10м
    Арт. fubag_1087
    5.0
    1
    Шланг спиральный с фитингами рапид полиуретан 15бар 8x12мм 10м

      Шланг спиральный с фитингами рапид полиуретан 15бар 8x12мм 10м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_1087
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Форма
      		спиральный
      Тип соединения
      		рапид (EURO)
      Длина, м
      		10
      Внешний диаметр, мм
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг спиральный FUBAG 170306 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Изготовлен из полиуретана. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг оснащен фитингами рапид.

        Преимущества

        • Материал - резина
        • Максимальное давление - 15 бар