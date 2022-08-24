Шланг спиральный с фитингами рапид полиуретан 15бар 8x12мм 10м

Преимущества

Материал - резина

Максимальное давление - 15 бар

Шланг спиральный FUBAG 170306 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Изготовлен из полиуретана. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг оснащен фитингами рапид.