Шланг спиральный с фитингами рапид полиуретан 15бар 8x12мм 10м
Арт. fubag_1087
Характеристики
|
Производитель
|
Форма
|спиральный
|
Тип соединения
|рапид (EURO)
|
Длина, м
|10
|
Внешний диаметр, мм
|12
- Шланг спиральный FUBAG 170306 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Изготовлен из полиуретана. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг оснащен фитингами рапид.
Преимущества
- Материал - резина
- Максимальное давление - 15 бар