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Шланг бухта маслостойкая термопластичная резина 20бар 8x13мм 100м
5.0
1
Найти аналог
Шланги для компрессора
    Шланг бухта маслостойкая термопластичная резина 20бар 8x13мм 100м
    Арт. fubag_1065
    5.0
    1
    Шланг бухта маслостойкая термопластичная резина 20бар 8x13мм 100м

      Шланг бухта маслостойкая термопластичная резина 20бар 8x13мм 100м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_1065
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Тип соединения
      		рапид (EURO)
      Длина, м
      		100
      Внешний диаметр, мм
      		13
      Внутренний диаметр, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг FUBAG 170109 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг поставляется в бухте — 100 м.

        Преимущества

        • Материал - резина
        • Длина - 100 м
        • Долговечность
        • Износостойкость