Шланг бухта маслостойкая термопластичная резина 20бар 8x13мм 100м

Преимущества

Материал - резина

Длина - 100 м

Долговечность

Износостойкость

Шланг FUBAG 170109 служит удлинителем между компрессором и рабочим инструментом. Достаточная длина оснастки позволяет осуществлять работы на нужном расстоянии от компрессора. Шланг поставляется в бухте — 100 м.