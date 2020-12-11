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Компрессор масляный Remeza СБ4/С-100 LB30 A, 2,2 кВт
3.8
31
45 790 ₽
Компрессоры
    Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB30 A
    Арт. 718404
    3.8
    31
    Компрессор масляный Remeza СБ4/С-100 LB30 A, 2,2 кВт
    Компрессор масляный Remeza СБ4/С-100 LB30 A, 2,2 кВт
    Компрессор масляный Remeza СБ4/С-100 LB30 A, 2,2 кВт
      Компрессор масляный Remeza СБ4/С-100 LB30 A, 2,2 кВт
      Компрессор масляный Remeza СБ4/С-100 LB30 A, 2,2 кВт
      Компрессор масляный Remeza СБ4/С-100 LB30 A, 2,2 кВт

      Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB30 A

      45 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 333 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
      Арт. 718404
      3.8
      31

      Характеристики

      Производитель
      		Remeza
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, большие колеса
      Все характеристики
      45 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 333 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 30 A предназначен для сжатия и последующей подачи воздуха под давлением (10 бар) в пневматические устройства, которые подключаются к аппарату посредством рапидного соединения. Ременная система закрыта специальным решетчатым кожухом. Все элементы контроля (манометры) и управления расположены в одном месте для удобства эксплуатации компрессора. Аппарат используется в шиномонтажных мастерских, в строительстве и при проведении ремонтных работ. Цилиндры выполнены из высококачественного чугуна.

        Преимущества

        • Цилиндры оснащены специальными большими ребрами, что увеличивает площадь теплоотдачи, способствуя эффективному охлаждению
        • Колеса большого диаметра обеспечивают легкость и удобство перемещения компрессора Remeza СБ 4/С-100 LB 30 A
        • Опора с наконечниками из специального материала гарантирует высокую устойчивость компрессора во время работы
        • Высокая производительность - 420 л/мин
        • Время до капитального ремонта - 4000 часов
        • Удобная транспортировочная рукоять
        • Ременная система закрыта защитным кожухом
        • Простота эксплуатации
        • Напряжение питания - 220 В
        • Ресивер на 100 литров
        • Качественное исполнение