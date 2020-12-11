Компрессор масляный Remeza СБ4/С-100 LB30 A, 2,2 кВт

Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB30 A
Арт. 718404
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, большие колеса
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- Компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 30 A предназначен для сжатия и последующей подачи воздуха под давлением (10 бар) в пневматические устройства, которые подключаются к аппарату посредством рапидного соединения. Ременная система закрыта специальным решетчатым кожухом. Все элементы контроля (манометры) и управления расположены в одном месте для удобства эксплуатации компрессора. Аппарат используется в шиномонтажных мастерских, в строительстве и при проведении ремонтных работ. Цилиндры выполнены из высококачественного чугуна.
Преимущества
- Цилиндры оснащены специальными большими ребрами, что увеличивает площадь теплоотдачи, способствуя эффективному охлаждению
- Колеса большого диаметра обеспечивают легкость и удобство перемещения компрессора Remeza СБ 4/С-100 LB 30 A
- Опора с наконечниками из специального материала гарантирует высокую устойчивость компрессора во время работы
- Высокая производительность - 420 л/мин
- Время до капитального ремонта - 4000 часов
- Удобная транспортировочная рукоять
- Ременная система закрыта защитным кожухом
- Простота эксплуатации
- Напряжение питания - 220 В
- Ресивер на 100 литров
- Качественное исполнение