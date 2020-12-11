Компрессор масляный Remeza СБ4/С-100 LB30 A, 2,2 кВт

Преимущества

Цилиндры оснащены специальными большими ребрами, что увеличивает площадь теплоотдачи, способствуя эффективному охлаждению

Колеса большого диаметра обеспечивают легкость и удобство перемещения компрессора Remeza СБ 4/С-100 LB 30 A

Опора с наконечниками из специального материала гарантирует высокую устойчивость компрессора во время работы

Высокая производительность - 420 л/мин

Время до капитального ремонта - 4000 часов

Удобная транспортировочная рукоять

Ременная система закрыта защитным кожухом

Простота эксплуатации

Напряжение питания - 220 В

Ресивер на 100 литров

Качественное исполнение

Компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 30 A предназначен для сжатия и последующей подачи воздуха под давлением (10 бар) в пневматические устройства, которые подключаются к аппарату посредством рапидного соединения. Ременная система закрыта специальным решетчатым кожухом. Все элементы контроля (манометры) и управления расположены в одном месте для удобства эксплуатации компрессора. Аппарат используется в шиномонтажных мастерских, в строительстве и при проведении ремонтных работ. Цилиндры выполнены из высококачественного чугуна.