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Рейтинг воздушных компрессоров
05.05.2022

Рейтинг воздушных компрессоров

Оглавление

Спектр применения воздушных компрессоров достаточно широк: их используют как для накачки шин и надувных матрасов, так и для работы пневмоинструмента, продувки и поддержания постоянного давления воздуха в устройствах пневматического принципа действия. Выбор компрессора не является сложной задачей, как кажется на первый взгляд. Достаточно знать основные опорные критерии и ориентироваться в производителях. Об этом мы расскажем в статье, а главное - приведем рейтинг лучших воздушных компрессоров, которые лучше подойдут для дома и производства.

Воздушный компрессор какой фирмы выбрать

Вы сможете определить, воздушные компрессоры каких фирм лучше, когда ознакомитесь с основными производителями и поставщиками агрегатов.

  • Remeza. Белорусский производитель компрессоров, работающий с соблюдением международных стандартов. Выпускает винтовые и поршневые агрегаты бытового и специального назначения.
  • Fubag. Немецкий бренд, выпускающий широкий спектр техники и инструмента. В товарном ряду представлены масляные и безмасляные и ременные компрессоры, а также масла и комплектующие.
  • Кратон. Отечественный производитель строительного оборудования и инструмента. Можно приобрести компрессоры “Кратон” с прямой или ременной передачей.
  • Abac. Бренд компрессоров, основанный в Италии. Выпускает любые виды компрессоров, пневмооборудования и комплектующих.
  • Fiac. Итальянская фабрика, которая занимается не только производством компрессоров, но и осуществляет их монтаж, ввод в эксплуатацию и техобслуживание.
  • Metabo. Очень крупный на рынке инструмента и техники немецкий бренд. Занимаются производством как легких компрессоров для мастерских, так и массивных моделей для производства.
  • Вихрь. Российский производитель насосного оборудования и инструмента. В модельном ряду “Вихрь” есть коаксиальные и ременные агрегаты.
  • Denzel. Производитель множества моделей техники, инструмента и оснастки. Ассортимент бренда включает стационарные и аккумуляторные модели.
  • Энергомаш. Компания, которая производит электрический и пневмоинструмент, а также строительное оборудование. Агрегаты “Энергомаш” найдут свое применение как в гараже, так и на производстве.
  • Fini. Итальянский производитель винтовых и поршневых компрессоров и производственных машин для пневмоагрегатов, а также фильтров для воздуха и комплектующих.
  • Hyundai. Южнокорейский бренд- производитель автомобилей, садовой техники и инструмента. В ассортименте компании есть поршневые и ременные агрегаты, а также сопутствующие товары.
  • Зубр. Представитель российской промышленности на рынке инструмента и техники. Под маркой “Зубр” выпускаются профессиональные и бытовые поршневые и ременные компрессоры.
  • Калибр. Отечественный бренд, под которым выпускается инструмент, сварочное, садовое и компрессорное оборудование. В линейке воздушных компрессоров “Калибр” есть как автомобильные модели, так и агрегаты для дома и производства.
  • Patriot. Американский бренд-производитель инструмента и оборудования. Если вам необходимо приобрести поршневые и ременные компрессоры с ресивером, то к продукции этой компании точно стоит присмотреться.
  • Elitech. Известный производитель электроинструмента и техники для дома и сада. Компрессоры от Elitech выпускаются как с коаксиальной, так и с ременной передачей.
  • Интерскол. Известный российский разработчик и продавец инструмента. Бренд выпускает ременные масляные компрессоры высокого качества.
  • Сибртех. В модельном ряду “Сибтех” есть компактные компрессоры для дома и гаража и ременные агрегаты для масштабных задач.
  • Garage. Пневматические инструменты и компрессоры от бренда отличаются надежностью и подходят для работы в быту и на ремесленном производстве.
  • Quattro elementi. Крупный итальянский производитель сварочного, компрессорного и теплового оборудования. В модельном ряду Quattro elementi можно найти поршневые компрессоры, а также сменное масло.
  • Энергопром. Производит компрессорное оборудование для небольшого производства и мощные агрегаты для длительной интенсивной работы с разным объемом ресивера.
  • Brait. Российская компания, которая производит садовую технику и электро- и бензоинструмент под одноименной маркой. Покупатель может приобрести коаксиальные устройства и агрегаты с ременным приводом.
  • Aurora. Компрессорное оборудование является одним из целевых сегментов производителя. Под брендом выпускаются устройства для бытовых нужд и промышленные мощные агрегаты.
  • Sturm. Производитель и поставщик инструмента, садового оборудования и техники. В ассортименте бренда есть крупные и легкие автомобильные поршневые компрессоры.
  • Zitrek. Компания, имеющая производство в странах Европы и Азии. Компрессоры Zitrek подойдут для использования в быту и во время производственных работ.
  • Wert. Выпускает надежные компрессоры для бытового применения, а также сварочную технику и генераторы.
  • Союз. Занимается производством масляных и безмасляных компрессоров, а также компактных автомобильных пневмоагрегатов.
  • Deko. Производитель и дистрибьютор инструмента и техники для ремонта. В модельном ряду бренда есть компактные переносные компрессоры и более громоздкие напольные агрегаты, которые отличаются качеством и надежностью.
  • Ставр. Российский бренд- производитель мощного оборудования. Изготавливают производственные компрессоры с прямым и ременным приводом.
  • P.i.t. Продукция компании представлена в странах Азии, Европы и СНГ. Производят пневмооборудование, масляные и безмасляные компрессоры
  • Prorab. Выпускает и продает технику, инструмент и расходные материалы под одноименным брендом. В ассортименте есть пневматический инструмент, компрессоры для быта и автомобилей.

Как выбрать компрессор

Чтобы компрессор удовлетворял потребности владельца, перед покупкой необходимо узнать, от каких характеристик зависит его способность выполнять поставленные задачи. Рассмотрим самые важные параметры для этих пневмоагрегатов:

    1. Принцип работы. Все воздушные компрессоры подразделяются по этому параметру на поршневые и винтовые.
Компрессор по принципу работы Описание механизма сжатия воздуха Использование
Поршневые
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 Сжатие воздуха для последующей подачи происходит при движении поршня по цилиндру.

Имеют среднюю мощность и подходят для гаража или дома, а также небольшого частного производства.
Винтовые
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 Эффект компрессии достигается при вращении двух винтообразных роторов. Лучше подходят для использования на крупном серийном производстве и поддерживают работу мощных пневмоинструментов длительное время.

Поршневые механизмы также делятся на масляные и безмасляные.

Вид поршневого компрессора Особенности работы Достоинства Недостатки
Безмасляный В конструкции используются уплотнители, снижающие трение поршня о стенки цилиндра.
  • Компактные;
  • Работают при широком спектре температур;
  • Легко запускаются;
  • Имеют воздушное охлаждение.
  • Небольшой ресурс;
  • Высокая стоимость.
Масляный При движении поршня выбрасывается масло, которое смазывает комплектующие.
  • Компактные;
  • Смазывание комплектующих при работе;
  • Невысокая стоимость;
  • Простое устройство.
  • Нуждаются в частом охлаждении;
  • Требуют замены масла;
  • Масло в небольшом количестве попадает в воздух.
    1. Тип привода. Компрессоры могут иметь прямой (коаксиальный) или ременной привод. Прямой используется в небольших агрегатах, а ременной - в крупных профессиональных моделях.

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Компрессор с ременным приводом

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Компрессор с прямым приводом

  1. Мощность мотора. Важный показатель, от которого зависит износоустойчивость и работоспособность устройства. Лучше приобретать компрессор с мощностью чуть выше необходимой, поскольку в процессе сжатия воздуха идет большой расход энергии.
  2. Производительность. Показывает количество сжатого воздуха, подаваемого в единицу времени. Если вы планируете подключать к компрессору несколько устройств одновременно, то лучше выбрать агрегат с производительностью  на 30-40% больше.
  3. Вес и размеры. Как правило зависят от мощности устройства, количества цилиндров и размера ресивера. Пневмоагрегаты бывают как компактные, которые подойдут для подкачки шин или надувной мебели, так и массивные для пневмоинструмента и крупного производства.
  4. Создаваемое давление. Здесь также важно для чего будет использоваться прибор. Поршневые компрессоры способны создавать давление в 8-10 бар, его достаточно для бытовых нужд и работы с маломощным инструментом. Винтовые модели сжимают воздух до показателя в 15 атмосфер, такое давление необходимо для работы производственного инструмента.
  5. Объем ресивера. Чтобы создать резерв и сгладить пульсацию воздуха на выходе из цилиндра, в компрессоры устанавливают ресиверы. Чем больше объем ресивера, тем дольше агрегат сможет поддерживать работу подключенного оборудования без нагрузки на мотор. Но стоит учитывать, что устройства с большим ресивером имеют значительные габариты и высокую стоимость.
  6. Гарантийное обслуживание. Лучшим выбором будет агрегат с длительным гарантийным сроком и обслуживанием от производителя.
  7. Дополнительные расходные материалы. В зависимости от целей использования к компрессору можно приобрести шланги, масла, переходники, фильтры и пр.

Лучшие недорогие компрессоры (бытовые)

Модель/Характеристика Тип Мощность (кВт) Производительность (л/мин) Рабочее давление (бар) Привод Объем ресивера (л) Вес (кг) Стоимость
FUBAG HANDY MASTER KIT + 5 предметов Поршневой безмасляный 1,1 180 8 Прямой Отсутствует 7 8 399
Вихрь КМП-210/10 74/3/1 Поршневой масляный 1,6 210 8 Прямой 10 13 10 390
PATRIOT EURO 24/240 525306365 Поршневой масляный 1,5 240 8 Прямой 24 17 11 999
Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057 Поршневой безмасляный 1,1 180 8 Прямой 5 11 11 752
Энергомаш ВК-24 Поршневой масляный 1,5 210 8 Прямой 24 15 2 560

Компрессор FUBAG HANDY MASTER KIT + 5 предметов

Легкий надежный агрегат, который как нельзя лучше подходит для решения небольших бытовых задач.

Достоинства:

  • Безмасляная основа делает агрегат применимым в пищевой промышленности и для работ по покраске;
  • Мощности 1100 Вт и давления 8 бар достаточно для кратковременного нанесения лкп, надувания матрасов;
  • Тип разъема рапид подходит для соединения с многими моделями инструмента;
  • Работает от бытовой сети, поэтому без труда может подключаться дома, на даче, в электрифицированном гараже;
  • Вес 7 кг и малые габариты позволяют переносить агрегат, хранить в гараже или возить с собой в машине;
  • Доступная стоимость.

Недостатки:

  • Нет ресивера.

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Компрессор Вихрь КМП-210/10 74/3/1

Мощный компрессор, который определенно лучше массивных подойдет для использования в частном доме и на даче.

Достоинства:

  • Производительность 210 л/мин для комфортной работы с пневмоинструментом и ресивер на 10 л для повышения ресурса двигателя;
  • Рабочего давления в 8 достаточно для подключения краскопультов, гайковертов, моечных пистолетов;
  • Подключается в любом электрифицированном помещении с бытовой сетью;
  • Смазка комплектующих при работе;
  • Оснащен манометром для контроля давления;
  • Эргономичная ручка для транспортировки.

Недостатки:

  • Быстро нагревается при работе;
  • Нет колес.

7-k.jpg

Компрессор PATRIOT EURO 24/240 525306365

Самые лучшие воздушные компрессоры должны быть легкими в транспортировке и мощными, как эта модель из нашего рейтинга.

Достоинства:

  • Производительности 240 л/мин и мощности в 1500 В достаточно для работы инструмента или подкачки шин;
  • Питается от сети в 220 В, поэтому может быть подключен в любом электрифицированном помещении;
  • Благодаря прямому приводу снижен уровень издаваемого шума;
  • Смазывание деталей маслом во время работы;
  • Ресивер на 24 литра позволяет сделать запас сжатого воздуха для продления срока службы двигателя;
  • Оборудован колесами и ручкой для транспортировки.

Недостатки:

  • Вес - 17 кг.

8-k.jpg

Компрессор Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057

Самый лучший воздушный компрессор для дома по отзывам пользователей в этой категории рейтинга.

Достоинства:

  • Компактные габариты, вес 11 кг и ручка для удобной и легкой транспортировки;
  • Подходит для работы с любым пневмоинструментом с рабочим давлением ниже 8 бар;
  • Оснащен клапаном спуска при повышении давления в цилиндре;
  • Встроенный манометр упрощает контроль давления;
  • Надежный штуцер для подключения шлангов.

Недостатки:

  • Шум во время работы.

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Компрессор Энергомаш ВК-24

Лучше всего приобретать удобный агрегат с вместительным ресивером и контролем уровня давления, как эта модель.

Достоинства:

  • Быстрое создание необходимого уровня давления;
  • Манометром для упрощения контроля давления;
  • Мотор накрыт кожухом из пластика для защиты комплектующих от пыли;
  • Вместительный ресивер позволяет накопить сжатый воздух для поддержания работы пневмоинструмента;
  • Работает от бытовой однофазной сети;
  • Смазка запчастей при работе;
  • Колеса и ручка для перевозки по стройплощадке или гаражу;
  • Универсален для подключения инструмента и устройств пневматического принципа работы с давлением до 8 бар.

Недостатки:

  • Вес 15 кг.

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Лучшие профессиональные компрессоры

Модель/Характеристика Тип Мощность (кВт) Производительность (л/мин) Рабочее давление (бар) Привод Объем ресивера (л) Вес (кг) Стоимость
Remeza СБ4/Ф-500 LT100 Поршневой масляный 7,5 1400 10 Ременной 500 350 172 934
Remeza СБ4/Ф-500 LB75 Поршневой масляный 5,5 950 10 Ременной 500 30 128 044
Remeza СБ4/Ф-270 LB75 Поршневой масляный 5,5 950 10 Ременной 270 195 119 155
FUBAG В6800В/200 CT5 Поршневой масляный 4 690 10 Ременной 200 138 106 520
Remeza СБ4/Ф-270 LB50 Поршневой масляный 4 690 10 Ременной 270 180 105 410

Компрессор Remeza СБ4/Ф-500 LT100

В рейтинг лучших компрессоров ременных мы включили эту мощную модель пневмооборудования.

Достоинства:

  • Двигатель мощностью 7,5 кВТ позволяет агрегату работать много часов без перерыва, что делает его идеальным вариантом для мебельной мастерской или производства;
  • Долговечность за счет смазывания комплектующих;
  • Ременной привод снижает нагрузку на двигатель.

Недостатки:

  • Шумность;
  • Отсутствие транспортировочных колес при весе в 350 кг.

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Компрессор Remeza СБ4/Ф-500 LB75

Рейтинг лучших промышленных воздушных компрессоров можно дополнить данным агрегатом бренда Remeza.

Достоинства:

  • Система защиты двигателя от перегрева;
  • Подойдет для любого мощного пневмооборудования с давлением до 10 бар и типом соединения байонет;
  • Ресивер на 500 литров позволяет создать большой запас воздуха;
  • В процессе работы происходит смазывание комплектующих маслом, за счет чего повышается их износоустойчивость;
  • Для проверки уровня давления ресивер оснащен манометром.

Недостатки:

  • Большой вес (230 кг).

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Компрессор Remeza СБ4/Ф-270 LB75

Воздушный компрессор, который лучше подходит для работы на строительных площадках и производстве.

Достоинства:

  • Реле температуры и крыльчатка для защиты мотора от перегрева;
  • Наличие фильтров в цилиндрах очищает всасываемого воздуха;
  • Блок цилиндров из чугуна устойчив к трению;
  • Возможность регулировки давления и производительности;
  • Высокий ресурс за счет смазывания комплектующих;
  • Универсален для подключения инструмента и мощных производственных пневмоагрегатов;
  • Покупатели отмечают невысокую стоимость для профессиональной модели.

Недостатки:

  • Нет датчика уровня масла.

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Компрессор FUBAG В6800В/200 CT5

Если выбираете надежный компрессор, который будет лучше для мастерской, то присмотритесь к этому устройству от Faubag.

Достоинства:

  • Защита от перегрузки для продления срока службы двигателя;
  • Колеса и ручка для удобства перевозки по помещению или территории объекта;
  • Большой масляный картер для качественного смазывания комплектующих;
  • Регулировка уровня давления;
  • Соединение типа рапид совместим с многими коннекторами для подключения пневмоинструмента, поэтому не потребует приобретения переходников;
  • Ременной привод увеличивает ресурс мотора;
  • Мощность 4 кВт способствует высокой производительности агрегата.

Недостатки:

  • Шум во время работы.

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Компрессор Remeza СБ4/Ф-270 LB50

Прекрасно подойдет как для небольшой мастерской, так и потокового производства мебели.

Достоинства:

  • Емкость ресивера на 270 литров позволяет накапливать сжатый воздух;
  • Для увеличения срока службы двигателя и работы под большой нагрузкой используется ременной привод;
  • В случае перегрева мотора активируется опция безопасной остановки;
  • Ребристая поверхность цилиндров способствует лучшей теплоотдаче.

Недостатки:

  • Нет колес для транспортировки при весе в 180 кг.

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Лучший масляный компрессор цена/качество 50-25 литров

Модель/Характеристика Тип Мощность (кВт) Производительность (л/мин) Рабочее давление (бар) Привод Объем ресивера (л) Вес (кг) Стоимость
FUBAG AUTO MASTER KIT + 10 предметов Поршневой масляный 2,2 400 8 Прямой 50 37 40 570
Remeza СБ4/С-50 LB 30 (380 В) Поршневой масляный 2,2 420 8 Прямой 50 73 51 962
FUBAG DC 320/50 CM2.5 Поршневой масляный 1,8 320 8 Прямой 50 34 24 099
СИБРТЕХ КК-1500/50 58039 Поршневой масляный 1,5 198 8 Прямой 50 30 12 000
AURORA GALE-50 Поршневой масляный 2,2 412 8 Прямой 50 43 36 300

Компрессор FUBAG AUTO MASTER KIT + 10 предметов

Воздушные компрессоры бывают разного назначения. “Какие из них хорошие для умелого строителя или отделочника?” - Конечно, лучше мощные, недорогие и с инструментом в комплекте.

Достоинства:

  • В комплект входит пневмоинструмент, насадки и шланг;
  • Мощность 2,2 кВт и давление в 8 бар для комфортной работы с пневмоинструментом длительное время;
  • Защита от пыли и воды IP 23;
  • Колеса и ручки для перевозки по помещению или территории участка;
  • Вес 37 кг позволяет при необходимости перевозить агрегат на легковой машине;
  • Смазка комплектующих в процессе работы;
  • Манометр для контроля давления в цилиндре.

Недостатки:

  • Шум во время работы.

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Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 (380 В)

Достойный компрессор, который лучше купить для автосервиса или мастерской.

Достоинства:

  • Универсален для работы с пневмоинструментом, устройств для подкачки и продува благодаря давлению 10 бар;
  • Смазка деталей во время нагнетания, сжатия и подачи воздуха;
  • Тип соединения рапид делает агрегат совместимым с инструментом без дополнительных переходников;
  • Ресивер на 50 л будет удобен для создания запаса сжатого воздуха и поддержания работы инструмента при падении напряжения;
  • Манометр для удобства поддержания и контроля давления;
  • Колеса и ручка для комфорта при транспортировке.

Недостатки:

  • Вес - 73 кг.

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Компрессор FUBAG DC 320/50 CM2.5

Какой самый лучший воздушный компрессор для пневоинтрумента? - Определенно надежный и с вместительным ресивером, как агрегат от Faubag.

Достоинства:

  • Защита от повышенного нагрева двигателя;
  • Возможность регулировки и поддержания давления с помощью манометра;
  • Чугунный вал редуктора для повышенной износоустойчивости;
  • Универсален для поддержания работы пневмоинструмента с рабочим давлением до 8 бар;
  • Питание от бытовой однофазной сети для удобства подключения в электрифицированных помещениях;
  • Смазывание комплектующих при работе;
  • Колеса  ручка для перемещения по гаражу или участку.

Недостатки:

  • Выброс частиц масла в сжимаемый воздух.

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Компрессор СИБРТЕХ КК-1500/50 58039

Самое легковесное и недорогое устройство в этой категории рейтинга, которое покроет большинство бытовых потребностей пользователя.

Достоинства:

  • Снижение трения комплектующих и повышение их срока службы за счет масляной смазки;
  • Мощности 1,5 кВт и производительности 198 литров в минуту достаточно для накачивания шин автомобилей и мотоциклов и комфортной работы с воздухопотребляющим инструментом;
  • Соединение типа рапид повышает универсальность агрегата для работы без переходников;
  • Ресивер накапливает сжатый воздух, что позволяет поддерживать работу инструмента без большой нагрузки на двигатель;
  • Оснащен ручкой и большими колесами для перевозки.

Недостатки:

  • Шумность.

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Компрессор AURORA GALE-50

Рейтинг воздушных компрессоров чаще всего не обходится без пневмосистем от марки Aurora.

Достоинства:

  • Два выхода для воздуха позволяют одновременно задействовать компрессор для нескольких инструментов;
  • Смазывание поршня и цилиндра на всех этапах работы;
  • Давления в 8 бар достаточно для работы большинства моделей пневмоинструмента;
  • Благодаря коаксиальному типу привода устройство имеет компактный размер;
  • Оснащен манометром для удобства контроля давления;
  • Может устанавливаться стационарно или перевозиться при помощи ручки и колес.

Недостатки:

  • Шумность - 91 дБ.

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Рейтинг безмасляных воздушных компрессоров 50-25 литров

Модель/Характеристика Тип Мощность (кВт) Производительность (л/мин) Рабочее давление (бар) Привод Объем ресивера (л) Вес (кг) Стоимость
FUBAG OL 231/50 CM2 Поршневой безмасляный 1,5 230 8 Прямой 50 35 18 910
КРАТОН AC-300-50-OFS Поршневой безмасляный 2 300 8 Прямой 50 45 29 649
Энергомаш ВК93166 Поршневой безмасляный 1,6 206 8 Прямой 50 32 12 100
FIAC CP2525 Поршневой безмасляный 1,1 210 8 Прямой 24 26 8 200

Компрессор FUBAG OL 231/50 CM2

Производительный компактный компрессор, который можно включить в рейтинг лучших китайских воздушных компрессоров.

Достоинства:

  • Безмасляный принцип работы делает агрегат пригодным для покраски и работы на химическом производстве;
  • Питание от сети в 220 В позволяет подключать пневмосистему в гараже, доме или цехе;
  • Вращательный момент - до 2850 об/мин;
  • Коаксиальный привод делает устройство компактным;
  • Способен работать при широком спектре температурных значений;
  • Воздушный фильтр помогает добиться максимальной чистоты воздуха;
  • Двигатель защищен от пыли и влаги пластиковым кожухом.

Недостатки:

  • Вес -35 кг.

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Компрессор КРАТОН AC-300-50-OFS

Компрессор воздушный, который претендует на включение в топ лучших, должен быть производительным и мобильным, как этот агрегат.

Достоинства:

  • Мощность в 2000 В помогает устройству поддерживать высокую производительность при работе с разными инструментами;
  • Работает от бытовой однофазной сети, поэтому может подключаться в мастерской и гараже;
  • Универсален для работы с инструментами с рабочим давлением до 8 бар;
  • 4 цилиндра для большей надежности и производительности при нагнетании воздуха;
  • Можно перевозить по территории объекта благодаря колесам и ручке.

Недостатки:

  • Вес- 45 кг.

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Компрессор Энергомаш ВК93166

Недорогой компрессор для решения бытовых задач и работы с пневмооборудованием.

Достоинства:

  • Оснащен отверстием для отвода конденсата;
  • Производительности 206 л/мин хватает для работы большинства единиц пневмооборудования;
  • Пластиковый кожух для защиты двигателя от механических повреждений и коррозии;
  • Выпускной клапан для защиты от критического уровня давления в системе;
  • Реле температуры помогает предохранять двигатель от перегрева и повышает его срок службы;
  • Благодаря колесам и ручке легко транспортируется.

Недостатки:

  • Не обнаружено.

23-k.jpg

Компрессор FIAC CP2525

Компактный агрегат с защитным кожухом и ресивером на 24 литра.

Достоинства:

  • Регулятор давления у выходного штуцера для контроля процесса работы агрегата;
  • Подходит для работы с пневмоинструментом с рабочим давлением до 8 бар;
  • Подключение к однофазной бытовой сети;
  • Низкий уровень шума (около 70 дБ) позволит комфортно работать с агрегатом длительное время;
  • Небольшие габариты и вес 26 кг (самый малый в этой категории рейтинга), делают компрессор легким для перевозки.

Недостатки:

  • Не выявлены.

24-k.jpg

Лучшие поршневые воздушные компрессоры безмасляные

Модель/Характеристика Тип Мощность (кВт) Производительность (л/мин) Рабочее давление (бар) Привод Объем ресивера (л) Вес (кг) Стоимость

FUBAG SERVICE MASTER KIT+6 (OL195/6+6предметов)

 Поршневой безмасляный 1,1 180 8 Прямой 6 12,5 13 800
PATRIOT WO 24-160 525306375 Поршневой безмасляный 1,1 160 8 Прямой 24 18,8 15 220
DENZEL DLS650/10 58021 Поршневой безмасляный 0,65 120 8 Прямой 10 14 15 323
DENZEL DLS950/24 58026 Поршневой безмасляный 0,95 165 8 Прямой 24 21 19 879
Aurora BORA-6 14775 Поршневой безмасляный 1,1 161 8 Прямой 6 13,8 11 500

Компрессор FUBAG SERVICE MASTER KIT+6 (OL195/6+6 предметов)

Лучший легкий компрессор с мощностью 1100 кВт.

Достоинства:

  • В комплект входят несколько пневмопистолетов и оборудование для продувки;
  • Есть опция защиты двигателя от перегрева;
  • Воздушный фильтр для максимальной очистки воздуха от примесей;
  • Работает от сети в 220 В, поэтому может подключаться в любом электрифицированном помещении;
  • Защита от пыли и влаги IP23;
  • Штуцер типа рапид для работы с большим спектром моделей инструмента без переходников;
  • Для переноски есть ручка на кожухе.

Недостатки:

  • Малый объем ресивера (6 л).

25-k.jpg

Компрессор PATRIOT WO 24-160 525306375

Достойный агрегат для большого спектра работ в гараже и автомастерской.

Достоинства:

  • Один из лучших бесшумных агрегатов по отзывам покупателей;
  • Подходит для покраски, подкачки шин, работ по продуванию;
  • Подключается к бытовой однофазной сети;
  • Ресивер на 24 л для поддержания работы пневмоинструмента;
  • Тип контакта рапид для большей совместимости с шлангами без дополнительных переходников;
  • Есть колеса и ручка для перевозки;
  • Оснащен отверстием для сливания конденсата;
  • Легкая транспортировка благодаря весу в 18,8 кг.

Недостатки:

  • Небольшая производительность (160 л/мин).

26-k.jpg

Компрессор DENZEL DLS650/10 58021

Легкий агрегат для бытовых задач по покраске, продуву и накачке мебели и аксессуаров.

Достоинства:

  • Реле давления для защиты комплектующих от повреждений и перегрузок;
  • Подойдет для работы с инструментом и пневмооборудованием с рабочим давлением до 8 бар;
  • Запуск двигателя при падении давления ниже 6 атмосфер;
  • Соединение типа рапид для удобства подключения большинства моделей пневмоинструмента без переходников;
  • Низкий уровень шума;
  • Небольшой вес -14 кг для легкой транспортировки.

Недостатки:

  • Нет колес.

27-k.jpg

Компрессор DENZEL DLS950/24 58026

В рейтинг по надежности среди воздушных компрессоров на одну из лидирующих позиций вполне можно поставить эту модель.

Достоинства:

  • Система защиты двигателя от перегрева;
  • Ресивер вместительностью 24 л позволяет накапливать сжатый воздух для поддержания работы инструмента;
  • Мощности 950 Вт и производительности 165 л/мин достаточно для выполнения небольших задач в доме или на даче;
  • В случае превышения допустимого предела давления в емкости ресивера открывается выпускной клапан;
  • Коннекторы типа рапид для быстрого подсоединения шлангов или инструмента;
  • Высокая устойчивость благодаря наличию упора.

Недостатки:

  • Вес - 21 кг.

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Компрессор Aurora BORA-6 14775

Лучший бюджетный и компактный воздушный компрессор для дома и гаража.

Достоинства:

  • Компактный размер благодаря прямому приводу и небольшому ресиверу на 6 л;
  • Способен работать с устройствами с рабочим давлением до 8 бар;
  • Высокий вращательный момент ротора при мощности 1100 Вт для быстрой работы;
  • Китайская сборка позволяет сделать устройство доступным по стоимости;
  • Ручка для удобной переноски;
  • Двигатель оснащен защитный кожухом из пластика от ударов, пыли, воды;
  • Подключение к бытовой однофазной сети.

Недостатки:

  • Нет колес для перевозки.

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Рейтинг компрессоров для гаража от 50 л

Модель/Характеристика Тип Мощность (кВт) Производительность (л/мин) Рабочее давление (бар) Привод Объем ресивера (л) Вес (кг) Стоимость
ELITECH КПМ 200/50 Поршневой масляный 1,5 198 8 Прямой 50 35 15 700
PATRIOT EURO 50/260 (1,8кВт) 525306367 Поршневой масляный 1,8 260 8 Прямой 50 27 17 890
BRAIT КМ-1800/50,1.8кВт; 260л/м, 8bar; ресивер, 50л, 20.01.002.043 Поршневой масляный 1,8 260 8 Прямой 50 32 16 999
Ставр КМК-50/1500 Поршневой масляный 1,5 210 8 Прямой 50 28,2 17 330
ВИХРЬ КМП-300/50 Поршневой масляный 2 300 8 Прямой 50 26 18 990

Компрессор ELITECH КПМ 200/50

Недорогой и надежный агрегат с вместительным ресивером и большими колесами.

Достоинства:

  • Показателей мощности и производительности двигателя достаточно для поддержания давления при операциях с инструментом и пневмооборудованием;
  • Может подключаться в любом электрифицированном помещении, поскольку работает от обычной бытовой сети;
  • Коннектор типа рапид для быстрого подключения пневматического инструмента;
  • Смазка комплектующих на протяжение всего цикла продлевает срок службы устройства;
  • Оснащен колесами для легкой перевозки.

Недостатки:

  • Шумность.

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Компрессор PATRIOT EURO 50/260 (1,8кВт) 525306367

Удобное устройство для подкачки шин и подключения инструмента.

Достоинства:

  • Высокая производительность значительно расширяет функционал аппарата, позволяя использовать его для широкого спектра задач;
  • Ресивер на 50 л поддерживает запас воздуха для бесперебойной работы;
  • Манометр позволяет обеспечить контроль за уровнем давления в емкости ресивера;
  • За счет наличия масла в поршневой системе происходит смазывание комплектующих;
  • Работает от сети в 220 В;
  • Оснащен колесами и ручкой для транспортировки.

Недостатки:

  • Нет защиты от перегрева двигателя.

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Компрессор BRAIT КМ-1800/50, 1.8кВт; 260л/м, 8bar; ресивер, 50л, 20.01.002.043

Пневмосистема, которая прекрасно подойдет для использования в автосервисе или гараже.

Достоинства:

  • Смазывание деталей при работе;
  • Питание от однофазной бытовой сети в 220 В;
  • Универсален при работе с инструментом с рабочим давлением не выше 8 бар;
  • Быстросъемный коннектор для оперативного подключения устройств;
  • Оснащен функцией защиты от перегрева двигателя;
  • Защитный кожух предотвращает выход двигателя из строя по причине загрязнения;
  • Китайская сборка делает стоимость агрегата более доступной.

Недостатки:

  • Шумность.

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Компрессор Ставр КМК-50/1500

Неплохой вариант производительного компрессора для повседневных задач.

Достоинства:

  • Высокий вращательный момент и вместительный ресивер для бесперебойной работы с пневмоинструментом;
  • Подключение к бытовой сети в любом помещении;
  • Два выхода для одновременного подключения нескольких устройств;
  • Тип подключения - евроразъем;
  • Манометр для контроля давления на протяжение всего процесса работы;
  • Ручка и колеса для транспортировки.

Недостатки:

  • Шумность.

33-k.jpg

Компрессор ВИХРЬ КМП-300/50

Агрегат внушительной мощности и производительности, который вполне может быть представлен в рейтинге цена/качество.

Достоинства:

  • Универсален для использования в строительстве, частных домах и на мелком производстве;
  • Для устойчивости оснащен упорами в нижней части корпуса;
  • Смазывание деталей во время работы повышает их срок службы;
  • Благодаря производительности 300 литров в минуту и объему ресивера 50 л компрессор способен быстро создавать необходимое количество сжатого воздуха и поддерживать его длительное время;
  • Оснащен кожухом для защиты двигателя;
  • Может легко транспортироваться с помощью колес и ручки.

Недостатки:

  • Не выявлено.

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Лучшие воздушные электрические компрессоры 220В

Модель/Характеристика Тип Мощность (кВт) Производительность (л/мин) Рабочее давление (бар) Привод Объем ресивера (л) Вес (кг) Стоимость
BRAIT КМ-1500/24, 1.5кВт; 240л/м; 8bar; ресивер, 24л, 20.01.001.043 Поршневой масляный 1,5 240 8 Прямой 24 22 12 927
BRAIT КМ-1800/24, 24 литра, 1.8кВт; 8bar, 260 л/м, 20.01.015.043 Поршневой масляный 1,8 260 8 Прямой 24 - 13 751
PATRIOT WO 10-120 525306370 Поршневой безмасляный 0,65 120 8 Прямой 10 14 12 400
КРАТОН AC-180-24-OFS с прямой передачей (3 01 01 052) 24л 180 л/мин Поршневой безмасляный 1 180 8 Прямой 24 20 15 921
FUBAG FC 230/24 CM2 Поршневой масляный 1,5 230 8 Прямой 24 26,4 14 560

Компрессор BRAIT КМ-1500/24, 1.5кВт; 240л/м; 8bar; ресивер, 24л, 20.01.001.043

Пневмосистема, которую можно использовать в гараже и брать с собой в дом или на дачу.

Достоинства:

  • Электрический двигатель питается от бытовой однофазной сети;
  • Мощности и производительности достаточно для накачивания шин, работ по продуву и поддержания функционирования пневмоинструмента;
  • Может использоваться с устройствами с рабочим давлением до 8 бар;
  • Двигатель оснащен защитой от перегрева;
  • На двигателе имеется защитный кожух;
  • Большие колеса и удобная ручка для перевозки.

Недостатки:

  • Шум при работе.

35-k.jpg

Компрессор BRAIT КМ-1800/24, 24 литра, 1.8кВт; 8bar, 260 л/м, 20.01.015.043

Недорогой китайский агрегат с высокими показателями производительности и мощности.

Достоинства:

  • Быстросъемный коннектор типа рапид для быстрого подключения устройств;
  • Ресивер на 24 л поможет накапливать сжатый воздух, чтобы работа не прерывалась при внезапном падении напряжения;
  • Производительности 260 литров в минуту достаточно для работы с большинством единиц пневмоинструмента;
  • Есть функция защиты двигателя от перегрева;
  • Легко можно перевозить по территории объекта благодаря колесам.

Недостатки:

  • Шумность.

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Компрессор PATRIOT WO 10-120 525306370

Какие компрессоры воздушные лучше выбрать для небольшого гаража? - Определенно, небольшие и малошумные.

Достоинства:

  • Шумность - 54 дБ;
  • Доступно подключение инструмента с рабочим давлением до 8 бар;
  • Быстросъемный коннектор для оперативного подключения пневмоинструмента;
  • Компактные габариты для удобного хранения и установки на небольшом пространстве;
  • Мощности и производительности достаточно для закрытия многих бытовых потребностей.

Недостатки:

  • Нет транспортировочных колес.

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Компрессор КРАТОН AC-180-24-OFS с прямой передачей (3 01 01 052) 24л 180 л/мин

Малошумная пневмосистема китайской сборки, которая как нельзя лучше подойдет для дома и дачи.

Достоинства:

  • Крутящего момента в 1400 об/мин достаточно для поддержания работы многих моделей пневмоинструмента;
  • Шумность - 65 дБ;
  • Китайская сборка делает агрегат доступным по стоимости;
  • Манометры для контроля давления в емкости ресивера;
  • Для транспортировки предусмотрена ручка и большие колеса;
  • Оснащен защитой мотора от перегрева;
  • Выпускной клапан для поддержания допустимого уровня давления.

Недостатки:

  • Не выявлено.

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Компрессор FUBAG FC 230/24 CM2

Мобильный прибор с защитой двигателя от перегрева, пыли, влаги.

Достоинства:

  • Функция защиты от перегрева;
  • Блок цилиндров из чугуна устойчив к механическим и химическим повреждениям;
  • Возможность регулировки рабочего давления;
  • Степень защиты двигателя IP 23;
  • Смазывание деталей продлевает срок службы мотора;
  • Оснащен ручкой и колесами для перемещения;
  • Универсален для работы с краскопультами, гайковертами, шлифмашинами и другим пневмоинструментом.

Недостатки:

  • Шум при работе.

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