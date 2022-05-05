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Спектр применения воздушных компрессоров достаточно широк: их используют как для накачки шин и надувных матрасов, так и для работы пневмоинструмента, продувки и поддержания постоянного давления воздуха в устройствах пневматического принципа действия. Выбор компрессора не является сложной задачей, как кажется на первый взгляд. Достаточно знать основные опорные критерии и ориентироваться в производителях. Об этом мы расскажем в статье, а главное - приведем рейтинг лучших воздушных компрессоров, которые лучше подойдут для дома и производства.

Воздушный компрессор какой фирмы выбрать

Вы сможете определить, воздушные компрессоры каких фирм лучше, когда ознакомитесь с основными производителями и поставщиками агрегатов.

Remeza. Белорусский производитель компрессоров, работающий с соблюдением международных стандартов. Выпускает винтовые и поршневые агрегаты бытового и специального назначения.

Белорусский производитель компрессоров, работающий с соблюдением международных стандартов. Выпускает винтовые и поршневые агрегаты бытового и специального назначения. Fubag. Немецкий бренд, выпускающий широкий спектр техники и инструмента. В товарном ряду представлены масляные и безмасляные и ременные компрессоры, а также масла и комплектующие.

Немецкий бренд, выпускающий широкий спектр техники и инструмента. В товарном ряду представлены масляные и безмасляные и ременные компрессоры, а также масла и комплектующие. Кратон. Отечественный производитель строительного оборудования и инструмента. Можно приобрести компрессоры “Кратон” с прямой или ременной передачей.

Отечественный производитель строительного оборудования и инструмента. Можно приобрести компрессоры “Кратон” с прямой или ременной передачей. Abac. Бренд компрессоров, основанный в Италии. Выпускает любые виды компрессоров, пневмооборудования и комплектующих.

Бренд компрессоров, основанный в Италии. Выпускает любые виды компрессоров, пневмооборудования и комплектующих. Fiac. Итальянская фабрика, которая занимается не только производством компрессоров, но и осуществляет их монтаж, ввод в эксплуатацию и техобслуживание.

Итальянская фабрика, которая занимается не только производством компрессоров, но и осуществляет их монтаж, ввод в эксплуатацию и техобслуживание. Metabo. Очень крупный на рынке инструмента и техники немецкий бренд. Занимаются производством как легких компрессоров для мастерских, так и массивных моделей для производства.

Очень крупный на рынке инструмента и техники немецкий бренд. Занимаются производством как легких компрессоров для мастерских, так и массивных моделей для производства. Вихрь. Российский производитель насосного оборудования и инструмента. В модельном ряду “Вихрь” есть коаксиальные и ременные агрегаты.

Российский производитель насосного оборудования и инструмента. В модельном ряду “Вихрь” есть коаксиальные и ременные агрегаты. Denzel. Производитель множества моделей техники, инструмента и оснастки. Ассортимент бренда включает стационарные и аккумуляторные модели.

Производитель множества моделей техники, инструмента и оснастки. Ассортимент бренда включает стационарные и аккумуляторные модели. Энергомаш. Компания, которая производит электрический и пневмоинструмент, а также строительное оборудование. Агрегаты “Энергомаш” найдут свое применение как в гараже, так и на производстве.

Компания, которая производит электрический и пневмоинструмент, а также строительное оборудование. Агрегаты “Энергомаш” найдут свое применение как в гараже, так и на производстве. Fini. Итальянский производитель винтовых и поршневых компрессоров и производственных машин для пневмоагрегатов, а также фильтров для воздуха и комплектующих.

Итальянский производитель винтовых и поршневых компрессоров и производственных машин для пневмоагрегатов, а также фильтров для воздуха и комплектующих. Hyundai. Южнокорейский бренд- производитель автомобилей, садовой техники и инструмента. В ассортименте компании есть поршневые и ременные агрегаты, а также сопутствующие товары.

Южнокорейский бренд- производитель автомобилей, садовой техники и инструмента. В ассортименте компании есть поршневые и ременные агрегаты, а также сопутствующие товары. Зубр. Представитель российской промышленности на рынке инструмента и техники. Под маркой “Зубр” выпускаются профессиональные и бытовые поршневые и ременные компрессоры.

Представитель российской промышленности на рынке инструмента и техники. Под маркой “Зубр” выпускаются профессиональные и бытовые поршневые и ременные компрессоры. Калибр. Отечественный бренд, под которым выпускается инструмент, сварочное, садовое и компрессорное оборудование. В линейке воздушных компрессоров “Калибр” есть как автомобильные модели, так и агрегаты для дома и производства.

Отечественный бренд, под которым выпускается инструмент, сварочное, садовое и компрессорное оборудование. В линейке воздушных компрессоров “Калибр” есть как автомобильные модели, так и агрегаты для дома и производства. Patriot. Американский бренд-производитель инструмента и оборудования. Если вам необходимо приобрести поршневые и ременные компрессоры с ресивером, то к продукции этой компании точно стоит присмотреться.

Американский бренд-производитель инструмента и оборудования. Если вам необходимо приобрести поршневые и ременные компрессоры с ресивером, то к продукции этой компании точно стоит присмотреться. Elitech. Известный производитель электроинструмента и техники для дома и сада. Компрессоры от Elitech выпускаются как с коаксиальной, так и с ременной передачей.

Известный производитель электроинструмента и техники для дома и сада. Компрессоры от Elitech выпускаются как с коаксиальной, так и с ременной передачей. Интерскол. Известный российский разработчик и продавец инструмента. Бренд выпускает ременные масляные компрессоры высокого качества.

Известный российский разработчик и продавец инструмента. Бренд выпускает ременные масляные компрессоры высокого качества. Сибртех. В модельном ряду “Сибтех” есть компактные компрессоры для дома и гаража и ременные агрегаты для масштабных задач.

В модельном ряду “Сибтех” есть компактные компрессоры для дома и гаража и ременные агрегаты для масштабных задач. Garage. Пневматические инструменты и компрессоры от бренда отличаются надежностью и подходят для работы в быту и на ремесленном производстве.

Пневматические инструменты и компрессоры от бренда отличаются надежностью и подходят для работы в быту и на ремесленном производстве. Quattro elementi. Крупный итальянский производитель сварочного, компрессорного и теплового оборудования. В модельном ряду Quattro elementi можно найти поршневые компрессоры, а также сменное масло.

Крупный итальянский производитель сварочного, компрессорного и теплового оборудования. В модельном ряду Quattro elementi можно найти поршневые компрессоры, а также сменное масло. Энергопром. Производит компрессорное оборудование для небольшого производства и мощные агрегаты для длительной интенсивной работы с разным объемом ресивера.

Производит компрессорное оборудование для небольшого производства и мощные агрегаты для длительной интенсивной работы с разным объемом ресивера. Brait. Российская компания, которая производит садовую технику и электро- и бензоинструмент под одноименной маркой. Покупатель может приобрести коаксиальные устройства и агрегаты с ременным приводом.

Российская компания, которая производит садовую технику и электро- и бензоинструмент под одноименной маркой. Покупатель может приобрести коаксиальные устройства и агрегаты с ременным приводом. Aurora. Компрессорное оборудование является одним из целевых сегментов производителя. Под брендом выпускаются устройства для бытовых нужд и промышленные мощные агрегаты.

Компрессорное оборудование является одним из целевых сегментов производителя. Под брендом выпускаются устройства для бытовых нужд и промышленные мощные агрегаты. Sturm. Производитель и поставщик инструмента, садового оборудования и техники. В ассортименте бренда есть крупные и легкие автомобильные поршневые компрессоры.

Производитель и поставщик инструмента, садового оборудования и техники. В ассортименте бренда есть крупные и легкие автомобильные поршневые компрессоры. Zitrek. Компания, имеющая производство в странах Европы и Азии. Компрессоры Zitrek подойдут для использования в быту и во время производственных работ.

Компания, имеющая производство в странах Европы и Азии. Компрессоры Zitrek подойдут для использования в быту и во время производственных работ. Wert. Выпускает надежные компрессоры для бытового применения, а также сварочную технику и генераторы.

Выпускает надежные компрессоры для бытового применения, а также сварочную технику и генераторы. Союз. Занимается производством масляных и безмасляных компрессоров, а также компактных автомобильных пневмоагрегатов.

Занимается производством масляных и безмасляных компрессоров, а также компактных автомобильных пневмоагрегатов. Deko. Производитель и дистрибьютор инструмента и техники для ремонта. В модельном ряду бренда есть компактные переносные компрессоры и более громоздкие напольные агрегаты, которые отличаются качеством и надежностью.

Производитель и дистрибьютор инструмента и техники для ремонта. В модельном ряду бренда есть компактные переносные компрессоры и более громоздкие напольные агрегаты, которые отличаются качеством и надежностью. Ставр. Российский бренд- производитель мощного оборудования. Изготавливают производственные компрессоры с прямым и ременным приводом.

Российский бренд- производитель мощного оборудования. Изготавливают производственные компрессоры с прямым и ременным приводом. P.i.t. Продукция компании представлена в странах Азии, Европы и СНГ. Производят пневмооборудование, масляные и безмасляные компрессоры

Продукция компании представлена в странах Азии, Европы и СНГ. Производят пневмооборудование, масляные и безмасляные компрессоры Prorab. Выпускает и продает технику, инструмент и расходные материалы под одноименным брендом. В ассортименте есть пневматический инструмент, компрессоры для быта и автомобилей.

Как выбрать компрессор

Чтобы компрессор удовлетворял потребности владельца, перед покупкой необходимо узнать, от каких характеристик зависит его способность выполнять поставленные задачи. Рассмотрим самые важные параметры для этих пневмоагрегатов:

Принцип работы. Все воздушные компрессоры подразделяются по этому параметру на поршневые и винтовые.

Компрессор по принципу работы Описание механизма сжатия воздуха Использование Поршневые



Сжатие воздуха для последующей подачи происходит при движении поршня по цилиндру. Имеют среднюю мощность и подходят для гаража или дома, а также небольшого частного производства. Винтовые



Эффект компрессии достигается при вращении двух винтообразных роторов. Лучше подходят для использования на крупном серийном производстве и поддерживают работу мощных пневмоинструментов длительное время.

Поршневые механизмы также делятся на масляные и безмасляные.

Вид поршневого компрессора Особенности работы Достоинства Недостатки Безмасляный В конструкции используются уплотнители, снижающие трение поршня о стенки цилиндра. Компактные;

Работают при широком спектре температур;

Легко запускаются;

Имеют воздушное охлаждение. Небольшой ресурс;

Высокая стоимость. Масляный При движении поршня выбрасывается масло, которое смазывает комплектующие. Компактные;

Смазывание комплектующих при работе;

Невысокая стоимость;

Простое устройство. Нуждаются в частом охлаждении;

Требуют замены масла;

Масло в небольшом количестве попадает в воздух.

Тип привода. Компрессоры могут иметь прямой (коаксиальный) или ременной привод. Прямой используется в небольших агрегатах, а ременной - в крупных профессиональных моделях.





Компрессор с ременным приводом





Компрессор с прямым приводом

Мощность мотора. Важный показатель, от которого зависит износоустойчивость и работоспособность устройства. Лучше приобретать компрессор с мощностью чуть выше необходимой, поскольку в процессе сжатия воздуха идет большой расход энергии. Производительность. Показывает количество сжатого воздуха, подаваемого в единицу времени. Если вы планируете подключать к компрессору несколько устройств одновременно, то лучше выбрать агрегат с производительностью на 30-40% больше. Вес и размеры. Как правило зависят от мощности устройства, количества цилиндров и размера ресивера. Пневмоагрегаты бывают как компактные, которые подойдут для подкачки шин или надувной мебели, так и массивные для пневмоинструмента и крупного производства. Создаваемое давление. Здесь также важно для чего будет использоваться прибор. Поршневые компрессоры способны создавать давление в 8-10 бар, его достаточно для бытовых нужд и работы с маломощным инструментом. Винтовые модели сжимают воздух до показателя в 15 атмосфер, такое давление необходимо для работы производственного инструмента. Объем ресивера. Чтобы создать резерв и сгладить пульсацию воздуха на выходе из цилиндра, в компрессоры устанавливают ресиверы. Чем больше объем ресивера, тем дольше агрегат сможет поддерживать работу подключенного оборудования без нагрузки на мотор. Но стоит учитывать, что устройства с большим ресивером имеют значительные габариты и высокую стоимость. Гарантийное обслуживание. Лучшим выбором будет агрегат с длительным гарантийным сроком и обслуживанием от производителя. Дополнительные расходные материалы. В зависимости от целей использования к компрессору можно приобрести шланги, масла, переходники, фильтры и пр.

Лучшие недорогие компрессоры (бытовые)

Компрессор FUBAG HANDY MASTER KIT + 5 предметов

Легкий надежный агрегат, который как нельзя лучше подходит для решения небольших бытовых задач.

Достоинства:

Безмасляная основа делает агрегат применимым в пищевой промышленности и для работ по покраске;

Мощности 1100 Вт и давления 8 бар достаточно для кратковременного нанесения лкп, надувания матрасов;

Тип разъема рапид подходит для соединения с многими моделями инструмента;

Работает от бытовой сети, поэтому без труда может подключаться дома, на даче, в электрифицированном гараже;

Вес 7 кг и малые габариты позволяют переносить агрегат, хранить в гараже или возить с собой в машине;

Доступная стоимость.

Недостатки:

Нет ресивера.





Компрессор Вихрь КМП-210/10 74/3/1

Мощный компрессор, который определенно лучше массивных подойдет для использования в частном доме и на даче.

Достоинства:

Производительность 210 л/мин для комфортной работы с пневмоинструментом и ресивер на 10 л для повышения ресурса двигателя;

Рабочего давления в 8 достаточно для подключения краскопультов, гайковертов, моечных пистолетов;

Подключается в любом электрифицированном помещении с бытовой сетью;

Смазка комплектующих при работе;

Оснащен манометром для контроля давления;

Эргономичная ручка для транспортировки.

Недостатки:

Быстро нагревается при работе;

Нет колес.





Компрессор PATRIOT EURO 24/240 525306365

Самые лучшие воздушные компрессоры должны быть легкими в транспортировке и мощными, как эта модель из нашего рейтинга.

Достоинства:

Производительности 240 л/мин и мощности в 1500 В достаточно для работы инструмента или подкачки шин;

Питается от сети в 220 В, поэтому может быть подключен в любом электрифицированном помещении;

Благодаря прямому приводу снижен уровень издаваемого шума;

Смазывание деталей маслом во время работы;

Ресивер на 24 литра позволяет сделать запас сжатого воздуха для продления срока службы двигателя;

Оборудован колесами и ручкой для транспортировки.

Недостатки:

Вес - 17 кг.





Компрессор Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057

Самый лучший воздушный компрессор для дома по отзывам пользователей в этой категории рейтинга.

Достоинства:

Компактные габариты, вес 11 кг и ручка для удобной и легкой транспортировки;

Подходит для работы с любым пневмоинструментом с рабочим давлением ниже 8 бар;

Оснащен клапаном спуска при повышении давления в цилиндре;

Встроенный манометр упрощает контроль давления;

Надежный штуцер для подключения шлангов.

Недостатки:

Шум во время работы.





Компрессор Энергомаш ВК-24

Лучше всего приобретать удобный агрегат с вместительным ресивером и контролем уровня давления, как эта модель.

Достоинства:

Быстрое создание необходимого уровня давления;

Манометром для упрощения контроля давления;

Мотор накрыт кожухом из пластика для защиты комплектующих от пыли;

Вместительный ресивер позволяет накопить сжатый воздух для поддержания работы пневмоинструмента;

Работает от бытовой однофазной сети;

Смазка запчастей при работе;

Колеса и ручка для перевозки по стройплощадке или гаражу;

Универсален для подключения инструмента и устройств пневматического принципа работы с давлением до 8 бар.

Недостатки:

Вес 15 кг.





Лучшие профессиональные компрессоры

Модель/Характеристика Тип Мощность (кВт) Производительность (л/мин) Рабочее давление (бар) Привод Объем ресивера (л) Вес (кг) Стоимость Remeza СБ4/Ф-500 LT100 Поршневой масляный 7,5 1400 10 Ременной 500 350 172 934 Remeza СБ4/Ф-500 LB75 Поршневой масляный 5,5 950 10 Ременной 500 30 128 044 Remeza СБ4/Ф-270 LB75 Поршневой масляный 5,5 950 10 Ременной 270 195 119 155 FUBAG В6800В/200 CT5 Поршневой масляный 4 690 10 Ременной 200 138 106 520 Remeza СБ4/Ф-270 LB50 Поршневой масляный 4 690 10 Ременной 270 180 105 410

Компрессор Remeza СБ4/Ф-500 LT100

В рейтинг лучших компрессоров ременных мы включили эту мощную модель пневмооборудования.

Достоинства:

Двигатель мощностью 7,5 кВТ позволяет агрегату работать много часов без перерыва, что делает его идеальным вариантом для мебельной мастерской или производства;

Долговечность за счет смазывания комплектующих;

Ременной привод снижает нагрузку на двигатель.

Недостатки:

Шумность;

Отсутствие транспортировочных колес при весе в 350 кг.





Компрессор Remeza СБ4/Ф-500 LB75

Рейтинг лучших промышленных воздушных компрессоров можно дополнить данным агрегатом бренда Remeza.

Достоинства:

Система защиты двигателя от перегрева;

Подойдет для любого мощного пневмооборудования с давлением до 10 бар и типом соединения байонет;

Ресивер на 500 литров позволяет создать большой запас воздуха;

В процессе работы происходит смазывание комплектующих маслом, за счет чего повышается их износоустойчивость;

Для проверки уровня давления ресивер оснащен манометром.

Недостатки:

Большой вес (230 кг).





Компрессор Remeza СБ4/Ф-270 LB75

Воздушный компрессор, который лучше подходит для работы на строительных площадках и производстве.

Достоинства:

Реле температуры и крыльчатка для защиты мотора от перегрева;

Наличие фильтров в цилиндрах очищает всасываемого воздуха;

Блок цилиндров из чугуна устойчив к трению;

Возможность регулировки давления и производительности;

Высокий ресурс за счет смазывания комплектующих;

Универсален для подключения инструмента и мощных производственных пневмоагрегатов;

Покупатели отмечают невысокую стоимость для профессиональной модели.

Недостатки:

Нет датчика уровня масла.





Компрессор FUBAG В6800В/200 CT5

Если выбираете надежный компрессор, который будет лучше для мастерской, то присмотритесь к этому устройству от Faubag.

Достоинства:

Защита от перегрузки для продления срока службы двигателя;

Колеса и ручка для удобства перевозки по помещению или территории объекта;

Большой масляный картер для качественного смазывания комплектующих;

Регулировка уровня давления;

Соединение типа рапид совместим с многими коннекторами для подключения пневмоинструмента, поэтому не потребует приобретения переходников;

Ременной привод увеличивает ресурс мотора;

Мощность 4 кВт способствует высокой производительности агрегата.

Недостатки:

Шум во время работы.





Компрессор Remeza СБ4/Ф-270 LB50

Прекрасно подойдет как для небольшой мастерской, так и потокового производства мебели.

Достоинства:

Емкость ресивера на 270 литров позволяет накапливать сжатый воздух;

Для увеличения срока службы двигателя и работы под большой нагрузкой используется ременной привод;

В случае перегрева мотора активируется опция безопасной остановки;

Ребристая поверхность цилиндров способствует лучшей теплоотдаче.

Недостатки:

Нет колес для транспортировки при весе в 180 кг.





Лучший масляный компрессор цена/качество 50-25 литров

Компрессор FUBAG AUTO MASTER KIT + 10 предметов

Воздушные компрессоры бывают разного назначения. “Какие из них хорошие для умелого строителя или отделочника?” - Конечно, лучше мощные, недорогие и с инструментом в комплекте.

Достоинства:

В комплект входит пневмоинструмент, насадки и шланг;

Мощность 2,2 кВт и давление в 8 бар для комфортной работы с пневмоинструментом длительное время;

Защита от пыли и воды IP 23;

Колеса и ручки для перевозки по помещению или территории участка;

Вес 37 кг позволяет при необходимости перевозить агрегат на легковой машине;

Смазка комплектующих в процессе работы;

Манометр для контроля давления в цилиндре.

Недостатки:

Шум во время работы.





Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 (380 В)

Достойный компрессор, который лучше купить для автосервиса или мастерской.

Достоинства:

Универсален для работы с пневмоинструментом, устройств для подкачки и продува благодаря давлению 10 бар;

Смазка деталей во время нагнетания, сжатия и подачи воздуха;

Тип соединения рапид делает агрегат совместимым с инструментом без дополнительных переходников;

Ресивер на 50 л будет удобен для создания запаса сжатого воздуха и поддержания работы инструмента при падении напряжения;

Манометр для удобства поддержания и контроля давления;

Колеса и ручка для комфорта при транспортировке.

Недостатки:

Вес - 73 кг.





Компрессор FUBAG DC 320/50 CM2.5

Какой самый лучший воздушный компрессор для пневоинтрумента? - Определенно надежный и с вместительным ресивером, как агрегат от Faubag.

Достоинства:

Защита от повышенного нагрева двигателя;

Возможность регулировки и поддержания давления с помощью манометра;

Чугунный вал редуктора для повышенной износоустойчивости;

Универсален для поддержания работы пневмоинструмента с рабочим давлением до 8 бар;

Питание от бытовой однофазной сети для удобства подключения в электрифицированных помещениях;

Смазывание комплектующих при работе;

Колеса ручка для перемещения по гаражу или участку.

Недостатки:

Выброс частиц масла в сжимаемый воздух.





Компрессор СИБРТЕХ КК-1500/50 58039

Самое легковесное и недорогое устройство в этой категории рейтинга, которое покроет большинство бытовых потребностей пользователя.

Достоинства:

Снижение трения комплектующих и повышение их срока службы за счет масляной смазки;

Мощности 1,5 кВт и производительности 198 литров в минуту достаточно для накачивания шин автомобилей и мотоциклов и комфортной работы с воздухопотребляющим инструментом;

Соединение типа рапид повышает универсальность агрегата для работы без переходников;

Ресивер накапливает сжатый воздух, что позволяет поддерживать работу инструмента без большой нагрузки на двигатель;

Оснащен ручкой и большими колесами для перевозки.

Недостатки:

Шумность.





Компрессор AURORA GALE-50

Рейтинг воздушных компрессоров чаще всего не обходится без пневмосистем от марки Aurora.

Достоинства:

Два выхода для воздуха позволяют одновременно задействовать компрессор для нескольких инструментов;

Смазывание поршня и цилиндра на всех этапах работы;

Давления в 8 бар достаточно для работы большинства моделей пневмоинструмента;

Благодаря коаксиальному типу привода устройство имеет компактный размер;

Оснащен манометром для удобства контроля давления;

Может устанавливаться стационарно или перевозиться при помощи ручки и колес.

Недостатки:

Шумность - 91 дБ.





Рейтинг безмасляных воздушных компрессоров 50-25 литров

Модель/Характеристика Тип Мощность (кВт) Производительность (л/мин) Рабочее давление (бар) Привод Объем ресивера (л) Вес (кг) Стоимость FUBAG OL 231/50 CM2 Поршневой безмасляный 1,5 230 8 Прямой 50 35 18 910 КРАТОН AC-300-50-OFS Поршневой безмасляный 2 300 8 Прямой 50 45 29 649 Энергомаш ВК93166 Поршневой безмасляный 1,6 206 8 Прямой 50 32 12 100 FIAC CP2525 Поршневой безмасляный 1,1 210 8 Прямой 24 26 8 200

Компрессор FUBAG OL 231/50 CM2

Производительный компактный компрессор, который можно включить в рейтинг лучших китайских воздушных компрессоров.

Достоинства:

Безмасляный принцип работы делает агрегат пригодным для покраски и работы на химическом производстве;

Питание от сети в 220 В позволяет подключать пневмосистему в гараже, доме или цехе;

Вращательный момент - до 2850 об/мин;

Коаксиальный привод делает устройство компактным;

Способен работать при широком спектре температурных значений;

Воздушный фильтр помогает добиться максимальной чистоты воздуха;

Двигатель защищен от пыли и влаги пластиковым кожухом.

Недостатки:

Вес -35 кг.





Компрессор КРАТОН AC-300-50-OFS

Компрессор воздушный, который претендует на включение в топ лучших, должен быть производительным и мобильным, как этот агрегат.

Достоинства:

Мощность в 2000 В помогает устройству поддерживать высокую производительность при работе с разными инструментами;

Работает от бытовой однофазной сети, поэтому может подключаться в мастерской и гараже;

Универсален для работы с инструментами с рабочим давлением до 8 бар;

4 цилиндра для большей надежности и производительности при нагнетании воздуха;

Можно перевозить по территории объекта благодаря колесам и ручке.

Недостатки:

Вес- 45 кг.





Компрессор Энергомаш ВК93166

Недорогой компрессор для решения бытовых задач и работы с пневмооборудованием.

Достоинства:

Оснащен отверстием для отвода конденсата;

Производительности 206 л/мин хватает для работы большинства единиц пневмооборудования;

Пластиковый кожух для защиты двигателя от механических повреждений и коррозии;

Выпускной клапан для защиты от критического уровня давления в системе;

Реле температуры помогает предохранять двигатель от перегрева и повышает его срок службы;

Благодаря колесам и ручке легко транспортируется.

Недостатки:

Не обнаружено.





Компрессор FIAC CP2525

Компактный агрегат с защитным кожухом и ресивером на 24 литра.

Достоинства:

Регулятор давления у выходного штуцера для контроля процесса работы агрегата;

Подходит для работы с пневмоинструментом с рабочим давлением до 8 бар;

Подключение к однофазной бытовой сети;

Низкий уровень шума (около 70 дБ) позволит комфортно работать с агрегатом длительное время;

Небольшие габариты и вес 26 кг (самый малый в этой категории рейтинга), делают компрессор легким для перевозки.

Недостатки:

Не выявлены.





Лучшие поршневые воздушные компрессоры безмасляные

Компрессор FUBAG SERVICE MASTER KIT+6 (OL195/6+6 предметов)

Лучший легкий компрессор с мощностью 1100 кВт.

Достоинства:

В комплект входят несколько пневмопистолетов и оборудование для продувки;

Есть опция защиты двигателя от перегрева;

Воздушный фильтр для максимальной очистки воздуха от примесей;

Работает от сети в 220 В, поэтому может подключаться в любом электрифицированном помещении;

Защита от пыли и влаги IP23;

Штуцер типа рапид для работы с большим спектром моделей инструмента без переходников;

Для переноски есть ручка на кожухе.

Недостатки:

Малый объем ресивера (6 л).





Компрессор PATRIOT WO 24-160 525306375

Достойный агрегат для большого спектра работ в гараже и автомастерской.

Достоинства:

Один из лучших бесшумных агрегатов по отзывам покупателей;

Подходит для покраски, подкачки шин, работ по продуванию;

Подключается к бытовой однофазной сети;

Ресивер на 24 л для поддержания работы пневмоинструмента;

Тип контакта рапид для большей совместимости с шлангами без дополнительных переходников;

Есть колеса и ручка для перевозки;

Оснащен отверстием для сливания конденсата;

Легкая транспортировка благодаря весу в 18,8 кг.

Недостатки:

Небольшая производительность (160 л/мин).





Компрессор DENZEL DLS650/10 58021

Легкий агрегат для бытовых задач по покраске, продуву и накачке мебели и аксессуаров.

Достоинства:

Реле давления для защиты комплектующих от повреждений и перегрузок;

Подойдет для работы с инструментом и пневмооборудованием с рабочим давлением до 8 бар;

Запуск двигателя при падении давления ниже 6 атмосфер;

Соединение типа рапид для удобства подключения большинства моделей пневмоинструмента без переходников;

Низкий уровень шума;

Небольшой вес -14 кг для легкой транспортировки.

Недостатки:

Нет колес.





Компрессор DENZEL DLS950/24 58026

В рейтинг по надежности среди воздушных компрессоров на одну из лидирующих позиций вполне можно поставить эту модель.

Достоинства:

Система защиты двигателя от перегрева;

Ресивер вместительностью 24 л позволяет накапливать сжатый воздух для поддержания работы инструмента;

Мощности 950 Вт и производительности 165 л/мин достаточно для выполнения небольших задач в доме или на даче;

В случае превышения допустимого предела давления в емкости ресивера открывается выпускной клапан;

Коннекторы типа рапид для быстрого подсоединения шлангов или инструмента;

Высокая устойчивость благодаря наличию упора.

Недостатки:

Вес - 21 кг.





Компрессор Aurora BORA-6 14775

Лучший бюджетный и компактный воздушный компрессор для дома и гаража.

Достоинства:

Компактный размер благодаря прямому приводу и небольшому ресиверу на 6 л;

Способен работать с устройствами с рабочим давлением до 8 бар;

Высокий вращательный момент ротора при мощности 1100 Вт для быстрой работы;

Китайская сборка позволяет сделать устройство доступным по стоимости;

Ручка для удобной переноски;

Двигатель оснащен защитный кожухом из пластика от ударов, пыли, воды;

Подключение к бытовой однофазной сети.

Недостатки:

Нет колес для перевозки.





Рейтинг компрессоров для гаража от 50 л

Компрессор ELITECH КПМ 200/50

Недорогой и надежный агрегат с вместительным ресивером и большими колесами.

Достоинства:

Показателей мощности и производительности двигателя достаточно для поддержания давления при операциях с инструментом и пневмооборудованием;

Может подключаться в любом электрифицированном помещении, поскольку работает от обычной бытовой сети;

Коннектор типа рапид для быстрого подключения пневматического инструмента;

Смазка комплектующих на протяжение всего цикла продлевает срок службы устройства;

Оснащен колесами для легкой перевозки.

Недостатки:

Шумность.





Компрессор PATRIOT EURO 50/260 (1,8кВт) 525306367

Удобное устройство для подкачки шин и подключения инструмента.

Достоинства:

Высокая производительность значительно расширяет функционал аппарата, позволяя использовать его для широкого спектра задач;

Ресивер на 50 л поддерживает запас воздуха для бесперебойной работы;

Манометр позволяет обеспечить контроль за уровнем давления в емкости ресивера;

За счет наличия масла в поршневой системе происходит смазывание комплектующих;

Работает от сети в 220 В;

Оснащен колесами и ручкой для транспортировки.

Недостатки:

Нет защиты от перегрева двигателя.





Компрессор BRAIT КМ-1800/50, 1.8кВт; 260л/м, 8bar; ресивер, 50л, 20.01.002.043

Пневмосистема, которая прекрасно подойдет для использования в автосервисе или гараже.

Достоинства:

Смазывание деталей при работе;

Питание от однофазной бытовой сети в 220 В;

Универсален при работе с инструментом с рабочим давлением не выше 8 бар;

Быстросъемный коннектор для оперативного подключения устройств;

Оснащен функцией защиты от перегрева двигателя;

Защитный кожух предотвращает выход двигателя из строя по причине загрязнения;

Китайская сборка делает стоимость агрегата более доступной.

Недостатки:

Шумность.





Компрессор Ставр КМК-50/1500

Неплохой вариант производительного компрессора для повседневных задач.

Достоинства:

Высокий вращательный момент и вместительный ресивер для бесперебойной работы с пневмоинструментом;

Подключение к бытовой сети в любом помещении;

Два выхода для одновременного подключения нескольких устройств;

Тип подключения - евроразъем;

Манометр для контроля давления на протяжение всего процесса работы;

Ручка и колеса для транспортировки.

Недостатки:

Шумность.





Компрессор ВИХРЬ КМП-300/50

Агрегат внушительной мощности и производительности, который вполне может быть представлен в рейтинге цена/качество.

Достоинства:

Универсален для использования в строительстве, частных домах и на мелком производстве;

Для устойчивости оснащен упорами в нижней части корпуса;

Смазывание деталей во время работы повышает их срок службы;

Благодаря производительности 300 литров в минуту и объему ресивера 50 л компрессор способен быстро создавать необходимое количество сжатого воздуха и поддерживать его длительное время;

Оснащен кожухом для защиты двигателя;

Может легко транспортироваться с помощью колес и ручки.

Недостатки:

Не выявлено.





Лучшие воздушные электрические компрессоры 220В

Компрессор BRAIT КМ-1500/24, 1.5кВт; 240л/м; 8bar; ресивер, 24л, 20.01.001.043

Пневмосистема, которую можно использовать в гараже и брать с собой в дом или на дачу.

Достоинства:

Электрический двигатель питается от бытовой однофазной сети;

Мощности и производительности достаточно для накачивания шин, работ по продуву и поддержания функционирования пневмоинструмента;

Может использоваться с устройствами с рабочим давлением до 8 бар;

Двигатель оснащен защитой от перегрева;

На двигателе имеется защитный кожух;

Большие колеса и удобная ручка для перевозки.

Недостатки:

Шум при работе.





Компрессор BRAIT КМ-1800/24, 24 литра, 1.8кВт; 8bar, 260 л/м, 20.01.015.043

Недорогой китайский агрегат с высокими показателями производительности и мощности.

Достоинства:

Быстросъемный коннектор типа рапид для быстрого подключения устройств;

Ресивер на 24 л поможет накапливать сжатый воздух, чтобы работа не прерывалась при внезапном падении напряжения;

Производительности 260 литров в минуту достаточно для работы с большинством единиц пневмоинструмента;

Есть функция защиты двигателя от перегрева;

Легко можно перевозить по территории объекта благодаря колесам.

Недостатки:

Шумность.





Компрессор PATRIOT WO 10-120 525306370

Какие компрессоры воздушные лучше выбрать для небольшого гаража? - Определенно, небольшие и малошумные.

Достоинства:

Шумность - 54 дБ;

Доступно подключение инструмента с рабочим давлением до 8 бар;

Быстросъемный коннектор для оперативного подключения пневмоинструмента;

Компактные габариты для удобного хранения и установки на небольшом пространстве;

Мощности и производительности достаточно для закрытия многих бытовых потребностей.

Недостатки:

Нет транспортировочных колес.





Компрессор КРАТОН AC-180-24-OFS с прямой передачей (3 01 01 052) 24л 180 л/мин

Малошумная пневмосистема китайской сборки, которая как нельзя лучше подойдет для дома и дачи.

Достоинства:

Крутящего момента в 1400 об/мин достаточно для поддержания работы многих моделей пневмоинструмента;

Шумность - 65 дБ;

Китайская сборка делает агрегат доступным по стоимости;

Манометры для контроля давления в емкости ресивера;

Для транспортировки предусмотрена ручка и большие колеса;

Оснащен защитой мотора от перегрева;

Выпускной клапан для поддержания допустимого уровня давления.

Недостатки:

Не выявлено.





Компрессор FUBAG FC 230/24 CM2

Мобильный прибор с защитой двигателя от перегрева, пыли, влаги.

Достоинства:

Функция защиты от перегрева;

Блок цилиндров из чугуна устойчив к механическим и химическим повреждениям;

Возможность регулировки рабочего давления;

Степень защиты двигателя IP 23;

Смазывание деталей продлевает срок службы мотора;

Оснащен ручкой и колесами для перемещения;

Универсален для работы с краскопультами, гайковертами, шлифмашинами и другим пневмоинструментом.

Недостатки:

Шум при работе.



