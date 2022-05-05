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Спектр применения воздушных компрессоров достаточно широк: их используют как для накачки шин и надувных матрасов, так и для работы пневмоинструмента, продувки и поддержания постоянного давления воздуха в устройствах пневматического принципа действия. Выбор компрессора не является сложной задачей, как кажется на первый взгляд. Достаточно знать основные опорные критерии и ориентироваться в производителях. Об этом мы расскажем в статье, а главное - приведем рейтинг лучших воздушных компрессоров, которые лучше подойдут для дома и производства.
Воздушный компрессор какой фирмы выбрать
Вы сможете определить, воздушные компрессоры каких фирм лучше, когда ознакомитесь с основными производителями и поставщиками агрегатов.
- Remeza. Белорусский производитель компрессоров, работающий с соблюдением международных стандартов. Выпускает винтовые и поршневые агрегаты бытового и специального назначения.
- Fubag. Немецкий бренд, выпускающий широкий спектр техники и инструмента. В товарном ряду представлены масляные и безмасляные и ременные компрессоры, а также масла и комплектующие.
- Кратон. Отечественный производитель строительного оборудования и инструмента. Можно приобрести компрессоры “Кратон” с прямой или ременной передачей.
- Abac. Бренд компрессоров, основанный в Италии. Выпускает любые виды компрессоров, пневмооборудования и комплектующих.
- Fiac. Итальянская фабрика, которая занимается не только производством компрессоров, но и осуществляет их монтаж, ввод в эксплуатацию и техобслуживание.
- Metabo. Очень крупный на рынке инструмента и техники немецкий бренд. Занимаются производством как легких компрессоров для мастерских, так и массивных моделей для производства.
- Вихрь. Российский производитель насосного оборудования и инструмента. В модельном ряду “Вихрь” есть коаксиальные и ременные агрегаты.
- Denzel. Производитель множества моделей техники, инструмента и оснастки. Ассортимент бренда включает стационарные и аккумуляторные модели.
- Энергомаш. Компания, которая производит электрический и пневмоинструмент, а также строительное оборудование. Агрегаты “Энергомаш” найдут свое применение как в гараже, так и на производстве.
- Fini. Итальянский производитель винтовых и поршневых компрессоров и производственных машин для пневмоагрегатов, а также фильтров для воздуха и комплектующих.
- Hyundai. Южнокорейский бренд- производитель автомобилей, садовой техники и инструмента. В ассортименте компании есть поршневые и ременные агрегаты, а также сопутствующие товары.
- Зубр. Представитель российской промышленности на рынке инструмента и техники. Под маркой “Зубр” выпускаются профессиональные и бытовые поршневые и ременные компрессоры.
- Калибр. Отечественный бренд, под которым выпускается инструмент, сварочное, садовое и компрессорное оборудование. В линейке воздушных компрессоров “Калибр” есть как автомобильные модели, так и агрегаты для дома и производства.
- Patriot. Американский бренд-производитель инструмента и оборудования. Если вам необходимо приобрести поршневые и ременные компрессоры с ресивером, то к продукции этой компании точно стоит присмотреться.
- Elitech. Известный производитель электроинструмента и техники для дома и сада. Компрессоры от Elitech выпускаются как с коаксиальной, так и с ременной передачей.
- Интерскол. Известный российский разработчик и продавец инструмента. Бренд выпускает ременные масляные компрессоры высокого качества.
- Сибртех. В модельном ряду “Сибтех” есть компактные компрессоры для дома и гаража и ременные агрегаты для масштабных задач.
- Garage. Пневматические инструменты и компрессоры от бренда отличаются надежностью и подходят для работы в быту и на ремесленном производстве.
- Quattro elementi. Крупный итальянский производитель сварочного, компрессорного и теплового оборудования. В модельном ряду Quattro elementi можно найти поршневые компрессоры, а также сменное масло.
- Энергопром. Производит компрессорное оборудование для небольшого производства и мощные агрегаты для длительной интенсивной работы с разным объемом ресивера.
- Brait. Российская компания, которая производит садовую технику и электро- и бензоинструмент под одноименной маркой. Покупатель может приобрести коаксиальные устройства и агрегаты с ременным приводом.
- Aurora. Компрессорное оборудование является одним из целевых сегментов производителя. Под брендом выпускаются устройства для бытовых нужд и промышленные мощные агрегаты.
- Sturm. Производитель и поставщик инструмента, садового оборудования и техники. В ассортименте бренда есть крупные и легкие автомобильные поршневые компрессоры.
- Zitrek. Компания, имеющая производство в странах Европы и Азии. Компрессоры Zitrek подойдут для использования в быту и во время производственных работ.
- Wert. Выпускает надежные компрессоры для бытового применения, а также сварочную технику и генераторы.
- Союз. Занимается производством масляных и безмасляных компрессоров, а также компактных автомобильных пневмоагрегатов.
- Deko. Производитель и дистрибьютор инструмента и техники для ремонта. В модельном ряду бренда есть компактные переносные компрессоры и более громоздкие напольные агрегаты, которые отличаются качеством и надежностью.
- Ставр. Российский бренд- производитель мощного оборудования. Изготавливают производственные компрессоры с прямым и ременным приводом.
- P.i.t. Продукция компании представлена в странах Азии, Европы и СНГ. Производят пневмооборудование, масляные и безмасляные компрессоры
- Prorab. Выпускает и продает технику, инструмент и расходные материалы под одноименным брендом. В ассортименте есть пневматический инструмент, компрессоры для быта и автомобилей.
Как выбрать компрессор
Чтобы компрессор удовлетворял потребности владельца, перед покупкой необходимо узнать, от каких характеристик зависит его способность выполнять поставленные задачи. Рассмотрим самые важные параметры для этих пневмоагрегатов:
- Принцип работы. Все воздушные компрессоры подразделяются по этому параметру на поршневые и винтовые.
|Компрессор по принципу работы
|Описание механизма сжатия воздуха
|Использование
|Поршневые
|Сжатие воздуха для последующей подачи происходит при движении поршня по цилиндру.
|
Имеют среднюю мощность и подходят для гаража или дома, а также небольшого частного производства.
|Винтовые
|Эффект компрессии достигается при вращении двух винтообразных роторов.
|Лучше подходят для использования на крупном серийном производстве и поддерживают работу мощных пневмоинструментов длительное время.
Поршневые механизмы также делятся на масляные и безмасляные.
|Вид поршневого компрессора
|Особенности работы
|Достоинства
|Недостатки
|Безмасляный
|В конструкции используются уплотнители, снижающие трение поршня о стенки цилиндра.
|
- Компактные;
- Работают при широком спектре температур;
- Легко запускаются;
- Имеют воздушное охлаждение.
|
- Небольшой ресурс;
- Высокая стоимость.
|Масляный
|При движении поршня выбрасывается масло, которое смазывает комплектующие.
|
- Компактные;
- Смазывание комплектующих при работе;
- Невысокая стоимость;
- Простое устройство.
|
- Нуждаются в частом охлаждении;
- Требуют замены масла;
- Масло в небольшом количестве попадает в воздух.
- Тип привода. Компрессоры могут иметь прямой (коаксиальный) или ременной привод. Прямой используется в небольших агрегатах, а ременной - в крупных профессиональных моделях.
Компрессор с ременным приводом
Компрессор с прямым приводом
- Мощность мотора. Важный показатель, от которого зависит износоустойчивость и работоспособность устройства. Лучше приобретать компрессор с мощностью чуть выше необходимой, поскольку в процессе сжатия воздуха идет большой расход энергии.
- Производительность. Показывает количество сжатого воздуха, подаваемого в единицу времени. Если вы планируете подключать к компрессору несколько устройств одновременно, то лучше выбрать агрегат с производительностью на 30-40% больше.
- Вес и размеры. Как правило зависят от мощности устройства, количества цилиндров и размера ресивера. Пневмоагрегаты бывают как компактные, которые подойдут для подкачки шин или надувной мебели, так и массивные для пневмоинструмента и крупного производства.
- Создаваемое давление. Здесь также важно для чего будет использоваться прибор. Поршневые компрессоры способны создавать давление в 8-10 бар, его достаточно для бытовых нужд и работы с маломощным инструментом. Винтовые модели сжимают воздух до показателя в 15 атмосфер, такое давление необходимо для работы производственного инструмента.
- Объем ресивера. Чтобы создать резерв и сгладить пульсацию воздуха на выходе из цилиндра, в компрессоры устанавливают ресиверы. Чем больше объем ресивера, тем дольше агрегат сможет поддерживать работу подключенного оборудования без нагрузки на мотор. Но стоит учитывать, что устройства с большим ресивером имеют значительные габариты и высокую стоимость.
- Гарантийное обслуживание. Лучшим выбором будет агрегат с длительным гарантийным сроком и обслуживанием от производителя.
- Дополнительные расходные материалы. В зависимости от целей использования к компрессору можно приобрести шланги, масла, переходники, фильтры и пр.
Лучшие недорогие компрессоры (бытовые)
|Модель/Характеристика
|Тип
|Мощность (кВт)
|Производительность (л/мин)
|Рабочее давление (бар)
|Привод
|Объем ресивера (л)
|Вес (кг)
|Стоимость
|FUBAG HANDY MASTER KIT + 5 предметов
|Поршневой безмасляный
|1,1
|180
|8
|Прямой
|Отсутствует
|7
|8 399
|Вихрь КМП-210/10 74/3/1
|Поршневой масляный
|1,6
|210
|8
|Прямой
|10
|13
|10 390
|PATRIOT EURO 24/240 525306365
|Поршневой масляный
|1,5
|240
|8
|Прямой
|24
|17
|11 999
|Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
|Поршневой безмасляный
|1,1
|180
|8
|Прямой
|5
|11
|11 752
|Энергомаш ВК-24
|Поршневой масляный
|1,5
|210
|8
|Прямой
|24
|15
|2 560
Компрессор FUBAG HANDY MASTER KIT + 5 предметов
Легкий надежный агрегат, который как нельзя лучше подходит для решения небольших бытовых задач.
Достоинства:
- Безмасляная основа делает агрегат применимым в пищевой промышленности и для работ по покраске;
- Мощности 1100 Вт и давления 8 бар достаточно для кратковременного нанесения лкп, надувания матрасов;
- Тип разъема рапид подходит для соединения с многими моделями инструмента;
- Работает от бытовой сети, поэтому без труда может подключаться дома, на даче, в электрифицированном гараже;
- Вес 7 кг и малые габариты позволяют переносить агрегат, хранить в гараже или возить с собой в машине;
- Доступная стоимость.
Недостатки:
Компрессор Вихрь КМП-210/10 74/3/1
Мощный компрессор, который определенно лучше массивных подойдет для использования в частном доме и на даче.
Достоинства:
- Производительность 210 л/мин для комфортной работы с пневмоинструментом и ресивер на 10 л для повышения ресурса двигателя;
- Рабочего давления в 8 достаточно для подключения краскопультов, гайковертов, моечных пистолетов;
- Подключается в любом электрифицированном помещении с бытовой сетью;
- Смазка комплектующих при работе;
- Оснащен манометром для контроля давления;
- Эргономичная ручка для транспортировки.
Недостатки:
- Быстро нагревается при работе;
- Нет колес.
Компрессор PATRIOT EURO 24/240 525306365
Самые лучшие воздушные компрессоры должны быть легкими в транспортировке и мощными, как эта модель из нашего рейтинга.
Достоинства:
- Производительности 240 л/мин и мощности в 1500 В достаточно для работы инструмента или подкачки шин;
- Питается от сети в 220 В, поэтому может быть подключен в любом электрифицированном помещении;
- Благодаря прямому приводу снижен уровень издаваемого шума;
- Смазывание деталей маслом во время работы;
- Ресивер на 24 литра позволяет сделать запас сжатого воздуха для продления срока службы двигателя;
- Оборудован колесами и ручкой для транспортировки.
Недостатки:
Компрессор Denzel РС 1/6-180, 1,1 кВт, 180 л/мин, 6 л, 58057
Самый лучший воздушный компрессор для дома по отзывам пользователей в этой категории рейтинга.
Достоинства:
- Компактные габариты, вес 11 кг и ручка для удобной и легкой транспортировки;
- Подходит для работы с любым пневмоинструментом с рабочим давлением ниже 8 бар;
- Оснащен клапаном спуска при повышении давления в цилиндре;
- Встроенный манометр упрощает контроль давления;
- Надежный штуцер для подключения шлангов.
Недостатки:
Компрессор Энергомаш ВК-24
Лучше всего приобретать удобный агрегат с вместительным ресивером и контролем уровня давления, как эта модель.
Достоинства:
- Быстрое создание необходимого уровня давления;
- Манометром для упрощения контроля давления;
- Мотор накрыт кожухом из пластика для защиты комплектующих от пыли;
- Вместительный ресивер позволяет накопить сжатый воздух для поддержания работы пневмоинструмента;
- Работает от бытовой однофазной сети;
- Смазка запчастей при работе;
- Колеса и ручка для перевозки по стройплощадке или гаражу;
- Универсален для подключения инструмента и устройств пневматического принципа работы с давлением до 8 бар.
Недостатки:
Лучшие профессиональные компрессоры
Компрессор Remeza СБ4/Ф-500 LT100
В рейтинг лучших компрессоров ременных мы включили эту мощную модель пневмооборудования.
Достоинства:
- Двигатель мощностью 7,5 кВТ позволяет агрегату работать много часов без перерыва, что делает его идеальным вариантом для мебельной мастерской или производства;
- Долговечность за счет смазывания комплектующих;
- Ременной привод снижает нагрузку на двигатель.
Недостатки:
- Шумность;
- Отсутствие транспортировочных колес при весе в 350 кг.
Компрессор Remeza СБ4/Ф-500 LB75
Рейтинг лучших промышленных воздушных компрессоров можно дополнить данным агрегатом бренда Remeza.
Достоинства:
- Система защиты двигателя от перегрева;
- Подойдет для любого мощного пневмооборудования с давлением до 10 бар и типом соединения байонет;
- Ресивер на 500 литров позволяет создать большой запас воздуха;
- В процессе работы происходит смазывание комплектующих маслом, за счет чего повышается их износоустойчивость;
- Для проверки уровня давления ресивер оснащен манометром.
Недостатки:
Компрессор Remeza СБ4/Ф-270 LB75
Воздушный компрессор, который лучше подходит для работы на строительных площадках и производстве.
Достоинства:
- Реле температуры и крыльчатка для защиты мотора от перегрева;
- Наличие фильтров в цилиндрах очищает всасываемого воздуха;
- Блок цилиндров из чугуна устойчив к трению;
- Возможность регулировки давления и производительности;
- Высокий ресурс за счет смазывания комплектующих;
- Универсален для подключения инструмента и мощных производственных пневмоагрегатов;
- Покупатели отмечают невысокую стоимость для профессиональной модели.
Недостатки:
- Нет датчика уровня масла.
Компрессор FUBAG В6800В/200 CT5
Если выбираете надежный компрессор, который будет лучше для мастерской, то присмотритесь к этому устройству от Faubag.
Достоинства:
- Защита от перегрузки для продления срока службы двигателя;
- Колеса и ручка для удобства перевозки по помещению или территории объекта;
- Большой масляный картер для качественного смазывания комплектующих;
- Регулировка уровня давления;
- Соединение типа рапид совместим с многими коннекторами для подключения пневмоинструмента, поэтому не потребует приобретения переходников;
- Ременной привод увеличивает ресурс мотора;
- Мощность 4 кВт способствует высокой производительности агрегата.
Недостатки:
Компрессор Remeza СБ4/Ф-270 LB50
Прекрасно подойдет как для небольшой мастерской, так и потокового производства мебели.
Достоинства:
- Емкость ресивера на 270 литров позволяет накапливать сжатый воздух;
- Для увеличения срока службы двигателя и работы под большой нагрузкой используется ременной привод;
- В случае перегрева мотора активируется опция безопасной остановки;
- Ребристая поверхность цилиндров способствует лучшей теплоотдаче.
Недостатки:
- Нет колес для транспортировки при весе в 180 кг.
Лучший масляный компрессор цена/качество 50-25 литров
Компрессор FUBAG AUTO MASTER KIT + 10 предметов
Воздушные компрессоры бывают разного назначения. “Какие из них хорошие для умелого строителя или отделочника?” - Конечно, лучше мощные, недорогие и с инструментом в комплекте.
Достоинства:
- В комплект входит пневмоинструмент, насадки и шланг;
- Мощность 2,2 кВт и давление в 8 бар для комфортной работы с пневмоинструментом длительное время;
- Защита от пыли и воды IP 23;
- Колеса и ручки для перевозки по помещению или территории участка;
- Вес 37 кг позволяет при необходимости перевозить агрегат на легковой машине;
- Смазка комплектующих в процессе работы;
- Манометр для контроля давления в цилиндре.
Недостатки:
Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 (380 В)
Достойный компрессор, который лучше купить для автосервиса или мастерской.
Достоинства:
- Универсален для работы с пневмоинструментом, устройств для подкачки и продува благодаря давлению 10 бар;
- Смазка деталей во время нагнетания, сжатия и подачи воздуха;
- Тип соединения рапид делает агрегат совместимым с инструментом без дополнительных переходников;
- Ресивер на 50 л будет удобен для создания запаса сжатого воздуха и поддержания работы инструмента при падении напряжения;
- Манометр для удобства поддержания и контроля давления;
- Колеса и ручка для комфорта при транспортировке.
Недостатки:
Компрессор FUBAG DC 320/50 CM2.5
Какой самый лучший воздушный компрессор для пневоинтрумента? - Определенно надежный и с вместительным ресивером, как агрегат от Faubag.
Достоинства:
- Защита от повышенного нагрева двигателя;
- Возможность регулировки и поддержания давления с помощью манометра;
- Чугунный вал редуктора для повышенной износоустойчивости;
- Универсален для поддержания работы пневмоинструмента с рабочим давлением до 8 бар;
- Питание от бытовой однофазной сети для удобства подключения в электрифицированных помещениях;
- Смазывание комплектующих при работе;
- Колеса ручка для перемещения по гаражу или участку.
Недостатки:
- Выброс частиц масла в сжимаемый воздух.
Компрессор СИБРТЕХ КК-1500/50 58039
Самое легковесное и недорогое устройство в этой категории рейтинга, которое покроет большинство бытовых потребностей пользователя.
Достоинства:
- Снижение трения комплектующих и повышение их срока службы за счет масляной смазки;
- Мощности 1,5 кВт и производительности 198 литров в минуту достаточно для накачивания шин автомобилей и мотоциклов и комфортной работы с воздухопотребляющим инструментом;
- Соединение типа рапид повышает универсальность агрегата для работы без переходников;
- Ресивер накапливает сжатый воздух, что позволяет поддерживать работу инструмента без большой нагрузки на двигатель;
- Оснащен ручкой и большими колесами для перевозки.
Недостатки:
Компрессор AURORA GALE-50
Рейтинг воздушных компрессоров чаще всего не обходится без пневмосистем от марки Aurora.
Достоинства:
- Два выхода для воздуха позволяют одновременно задействовать компрессор для нескольких инструментов;
- Смазывание поршня и цилиндра на всех этапах работы;
- Давления в 8 бар достаточно для работы большинства моделей пневмоинструмента;
- Благодаря коаксиальному типу привода устройство имеет компактный размер;
- Оснащен манометром для удобства контроля давления;
- Может устанавливаться стационарно или перевозиться при помощи ручки и колес.
Недостатки:
Рейтинг безмасляных воздушных компрессоров 50-25 литров
|Модель/Характеристика
|Тип
|Мощность (кВт)
|Производительность (л/мин)
|Рабочее давление (бар)
|Привод
|Объем ресивера (л)
|Вес (кг)
|Стоимость
|FUBAG OL 231/50 CM2
|Поршневой безмасляный
|1,5
|230
|8
|Прямой
|50
|35
|18 910
|КРАТОН AC-300-50-OFS
|Поршневой безмасляный
|2
|300
|8
|Прямой
|50
|45
|29 649
|Энергомаш ВК93166
|Поршневой безмасляный
|1,6
|206
|8
|Прямой
|50
|32
|12 100
|FIAC CP2525
|Поршневой безмасляный
|1,1
|210
|8
|Прямой
|24
|26
|8 200
Компрессор FUBAG OL 231/50 CM2
Производительный компактный компрессор, который можно включить в рейтинг лучших китайских воздушных компрессоров.
Достоинства:
- Безмасляный принцип работы делает агрегат пригодным для покраски и работы на химическом производстве;
- Питание от сети в 220 В позволяет подключать пневмосистему в гараже, доме или цехе;
- Вращательный момент - до 2850 об/мин;
- Коаксиальный привод делает устройство компактным;
- Способен работать при широком спектре температурных значений;
- Воздушный фильтр помогает добиться максимальной чистоты воздуха;
- Двигатель защищен от пыли и влаги пластиковым кожухом.
Недостатки:
Компрессор КРАТОН AC-300-50-OFS
Компрессор воздушный, который претендует на включение в топ лучших, должен быть производительным и мобильным, как этот агрегат.
Достоинства:
- Мощность в 2000 В помогает устройству поддерживать высокую производительность при работе с разными инструментами;
- Работает от бытовой однофазной сети, поэтому может подключаться в мастерской и гараже;
- Универсален для работы с инструментами с рабочим давлением до 8 бар;
- 4 цилиндра для большей надежности и производительности при нагнетании воздуха;
- Можно перевозить по территории объекта благодаря колесам и ручке.
Недостатки:
Компрессор Энергомаш ВК93166
Недорогой компрессор для решения бытовых задач и работы с пневмооборудованием.
Достоинства:
- Оснащен отверстием для отвода конденсата;
- Производительности 206 л/мин хватает для работы большинства единиц пневмооборудования;
- Пластиковый кожух для защиты двигателя от механических повреждений и коррозии;
- Выпускной клапан для защиты от критического уровня давления в системе;
- Реле температуры помогает предохранять двигатель от перегрева и повышает его срок службы;
- Благодаря колесам и ручке легко транспортируется.
Недостатки:
Компрессор FIAC CP2525
Компактный агрегат с защитным кожухом и ресивером на 24 литра.
Достоинства:
- Регулятор давления у выходного штуцера для контроля процесса работы агрегата;
- Подходит для работы с пневмоинструментом с рабочим давлением до 8 бар;
- Подключение к однофазной бытовой сети;
- Низкий уровень шума (около 70 дБ) позволит комфортно работать с агрегатом длительное время;
- Небольшие габариты и вес 26 кг (самый малый в этой категории рейтинга), делают компрессор легким для перевозки.
Недостатки:
Лучшие поршневые воздушные компрессоры безмасляные
Компрессор FUBAG SERVICE MASTER KIT+6 (OL195/6+6 предметов)
Лучший легкий компрессор с мощностью 1100 кВт.
Достоинства:
- В комплект входят несколько пневмопистолетов и оборудование для продувки;
- Есть опция защиты двигателя от перегрева;
- Воздушный фильтр для максимальной очистки воздуха от примесей;
- Работает от сети в 220 В, поэтому может подключаться в любом электрифицированном помещении;
- Защита от пыли и влаги IP23;
- Штуцер типа рапид для работы с большим спектром моделей инструмента без переходников;
- Для переноски есть ручка на кожухе.
Недостатки:
- Малый объем ресивера (6 л).
Компрессор PATRIOT WO 24-160 525306375
Достойный агрегат для большого спектра работ в гараже и автомастерской.
Достоинства:
- Один из лучших бесшумных агрегатов по отзывам покупателей;
- Подходит для покраски, подкачки шин, работ по продуванию;
- Подключается к бытовой однофазной сети;
- Ресивер на 24 л для поддержания работы пневмоинструмента;
- Тип контакта рапид для большей совместимости с шлангами без дополнительных переходников;
- Есть колеса и ручка для перевозки;
- Оснащен отверстием для сливания конденсата;
- Легкая транспортировка благодаря весу в 18,8 кг.
Недостатки:
- Небольшая производительность (160 л/мин).
Компрессор DENZEL DLS650/10 58021
Легкий агрегат для бытовых задач по покраске, продуву и накачке мебели и аксессуаров.
Достоинства:
- Реле давления для защиты комплектующих от повреждений и перегрузок;
- Подойдет для работы с инструментом и пневмооборудованием с рабочим давлением до 8 бар;
- Запуск двигателя при падении давления ниже 6 атмосфер;
- Соединение типа рапид для удобства подключения большинства моделей пневмоинструмента без переходников;
- Низкий уровень шума;
- Небольшой вес -14 кг для легкой транспортировки.
Недостатки:
Компрессор DENZEL DLS950/24 58026
В рейтинг по надежности среди воздушных компрессоров на одну из лидирующих позиций вполне можно поставить эту модель.
Достоинства:
- Система защиты двигателя от перегрева;
- Ресивер вместительностью 24 л позволяет накапливать сжатый воздух для поддержания работы инструмента;
- Мощности 950 Вт и производительности 165 л/мин достаточно для выполнения небольших задач в доме или на даче;
- В случае превышения допустимого предела давления в емкости ресивера открывается выпускной клапан;
- Коннекторы типа рапид для быстрого подсоединения шлангов или инструмента;
- Высокая устойчивость благодаря наличию упора.
Недостатки:
Компрессор Aurora BORA-6 14775
Лучший бюджетный и компактный воздушный компрессор для дома и гаража.
Достоинства:
- Компактный размер благодаря прямому приводу и небольшому ресиверу на 6 л;
- Способен работать с устройствами с рабочим давлением до 8 бар;
- Высокий вращательный момент ротора при мощности 1100 Вт для быстрой работы;
- Китайская сборка позволяет сделать устройство доступным по стоимости;
- Ручка для удобной переноски;
- Двигатель оснащен защитный кожухом из пластика от ударов, пыли, воды;
- Подключение к бытовой однофазной сети.
Недостатки:
Рейтинг компрессоров для гаража от 50 л
|Модель/Характеристика
|Тип
|Мощность (кВт)
|Производительность (л/мин)
|Рабочее давление (бар)
|Привод
|Объем ресивера (л)
|Вес (кг)
|Стоимость
|ELITECH КПМ 200/50
|Поршневой масляный
|1,5
|198
|8
|Прямой
|50
|35
|15 700
|PATRIOT EURO 50/260 (1,8кВт) 525306367
|Поршневой масляный
|1,8
|260
|8
|Прямой
|50
|27
|17 890
|BRAIT КМ-1800/50,1.8кВт; 260л/м, 8bar; ресивер, 50л, 20.01.002.043
|Поршневой масляный
|1,8
|260
|8
|Прямой
|50
|32
|16 999
|Ставр КМК-50/1500
|Поршневой масляный
|1,5
|210
|8
|Прямой
|50
|28,2
|17 330
|ВИХРЬ КМП-300/50
|Поршневой масляный
|2
|300
|8
|Прямой
|50
|26
|18 990
Компрессор ELITECH КПМ 200/50
Недорогой и надежный агрегат с вместительным ресивером и большими колесами.
Достоинства:
- Показателей мощности и производительности двигателя достаточно для поддержания давления при операциях с инструментом и пневмооборудованием;
- Может подключаться в любом электрифицированном помещении, поскольку работает от обычной бытовой сети;
- Коннектор типа рапид для быстрого подключения пневматического инструмента;
- Смазка комплектующих на протяжение всего цикла продлевает срок службы устройства;
- Оснащен колесами для легкой перевозки.
Недостатки:
Компрессор PATRIOT EURO 50/260 (1,8кВт) 525306367
Удобное устройство для подкачки шин и подключения инструмента.
Достоинства:
- Высокая производительность значительно расширяет функционал аппарата, позволяя использовать его для широкого спектра задач;
- Ресивер на 50 л поддерживает запас воздуха для бесперебойной работы;
- Манометр позволяет обеспечить контроль за уровнем давления в емкости ресивера;
- За счет наличия масла в поршневой системе происходит смазывание комплектующих;
- Работает от сети в 220 В;
- Оснащен колесами и ручкой для транспортировки.
Недостатки:
- Нет защиты от перегрева двигателя.
Компрессор BRAIT КМ-1800/50, 1.8кВт; 260л/м, 8bar; ресивер, 50л, 20.01.002.043
Пневмосистема, которая прекрасно подойдет для использования в автосервисе или гараже.
Достоинства:
- Смазывание деталей при работе;
- Питание от однофазной бытовой сети в 220 В;
- Универсален при работе с инструментом с рабочим давлением не выше 8 бар;
- Быстросъемный коннектор для оперативного подключения устройств;
- Оснащен функцией защиты от перегрева двигателя;
- Защитный кожух предотвращает выход двигателя из строя по причине загрязнения;
- Китайская сборка делает стоимость агрегата более доступной.
Недостатки:
Компрессор Ставр КМК-50/1500
Неплохой вариант производительного компрессора для повседневных задач.
Достоинства:
- Высокий вращательный момент и вместительный ресивер для бесперебойной работы с пневмоинструментом;
- Подключение к бытовой сети в любом помещении;
- Два выхода для одновременного подключения нескольких устройств;
- Тип подключения - евроразъем;
- Манометр для контроля давления на протяжение всего процесса работы;
- Ручка и колеса для транспортировки.
Недостатки:
Компрессор ВИХРЬ КМП-300/50
Агрегат внушительной мощности и производительности, который вполне может быть представлен в рейтинге цена/качество.
Достоинства:
- Универсален для использования в строительстве, частных домах и на мелком производстве;
- Для устойчивости оснащен упорами в нижней части корпуса;
- Смазывание деталей во время работы повышает их срок службы;
- Благодаря производительности 300 литров в минуту и объему ресивера 50 л компрессор способен быстро создавать необходимое количество сжатого воздуха и поддерживать его длительное время;
- Оснащен кожухом для защиты двигателя;
- Может легко транспортироваться с помощью колес и ручки.
Недостатки:
Лучшие воздушные электрические компрессоры 220В
|Модель/Характеристика
|Тип
|Мощность (кВт)
|Производительность (л/мин)
|Рабочее давление (бар)
|Привод
|Объем ресивера (л)
|Вес (кг)
|Стоимость
|BRAIT КМ-1500/24, 1.5кВт; 240л/м; 8bar; ресивер, 24л, 20.01.001.043
|Поршневой масляный
|1,5
|240
|8
|Прямой
|24
|22
|12 927
|BRAIT КМ-1800/24, 24 литра, 1.8кВт; 8bar, 260 л/м, 20.01.015.043
|Поршневой масляный
|1,8
|260
|8
|Прямой
|24
|-
|13 751
|PATRIOT WO 10-120 525306370
|Поршневой безмасляный
|0,65
|120
|8
|Прямой
|10
|14
|12 400
|КРАТОН AC-180-24-OFS с прямой передачей (3 01 01 052) 24л 180 л/мин
|Поршневой безмасляный
|1
|180
|8
|Прямой
|24
|20
|15 921
|FUBAG FC 230/24 CM2
|Поршневой масляный
|1,5
|230
|8
|Прямой
|24
|26,4
|14 560
Компрессор BRAIT КМ-1500/24, 1.5кВт; 240л/м; 8bar; ресивер, 24л, 20.01.001.043
Пневмосистема, которую можно использовать в гараже и брать с собой в дом или на дачу.
Достоинства:
- Электрический двигатель питается от бытовой однофазной сети;
- Мощности и производительности достаточно для накачивания шин, работ по продуву и поддержания функционирования пневмоинструмента;
- Может использоваться с устройствами с рабочим давлением до 8 бар;
- Двигатель оснащен защитой от перегрева;
- На двигателе имеется защитный кожух;
- Большие колеса и удобная ручка для перевозки.
Недостатки:
Компрессор BRAIT КМ-1800/24, 24 литра, 1.8кВт; 8bar, 260 л/м, 20.01.015.043
Недорогой китайский агрегат с высокими показателями производительности и мощности.
Достоинства:
- Быстросъемный коннектор типа рапид для быстрого подключения устройств;
- Ресивер на 24 л поможет накапливать сжатый воздух, чтобы работа не прерывалась при внезапном падении напряжения;
- Производительности 260 литров в минуту достаточно для работы с большинством единиц пневмоинструмента;
- Есть функция защиты двигателя от перегрева;
- Легко можно перевозить по территории объекта благодаря колесам.
Недостатки:
Компрессор PATRIOT WO 10-120 525306370
Какие компрессоры воздушные лучше выбрать для небольшого гаража? - Определенно, небольшие и малошумные.
Достоинства:
- Доступно подключение инструмента с рабочим давлением до 8 бар;
- Быстросъемный коннектор для оперативного подключения пневмоинструмента;
- Компактные габариты для удобного хранения и установки на небольшом пространстве;
- Мощности и производительности достаточно для закрытия многих бытовых потребностей.
Недостатки:
- Нет транспортировочных колес.
Компрессор КРАТОН AC-180-24-OFS с прямой передачей (3 01 01 052) 24л 180 л/мин
Малошумная пневмосистема китайской сборки, которая как нельзя лучше подойдет для дома и дачи.
Достоинства:
- Крутящего момента в 1400 об/мин достаточно для поддержания работы многих моделей пневмоинструмента;
- Шумность - 65 дБ;
- Китайская сборка делает агрегат доступным по стоимости;
- Манометры для контроля давления в емкости ресивера;
- Для транспортировки предусмотрена ручка и большие колеса;
- Оснащен защитой мотора от перегрева;
- Выпускной клапан для поддержания допустимого уровня давления.
Недостатки:
Компрессор FUBAG FC 230/24 CM2
Мобильный прибор с защитой двигателя от перегрева, пыли, влаги.
Достоинства:
- Функция защиты от перегрева;
- Блок цилиндров из чугуна устойчив к механическим и химическим повреждениям;
- Возможность регулировки рабочего давления;
- Степень защиты двигателя IP 23;
- Смазывание деталей продлевает срок службы мотора;
- Оснащен ручкой и колесами для перемещения;
- Универсален для работы с краскопультами, гайковертами, шлифмашинами и другим пневмоинструментом.
Недостатки: