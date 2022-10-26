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Компрессор - весьма многофункциональное устройство. В быту его используют для заполнения воздухом шин, надувных матрасов. Мастера и профессионалы подключают к нему пневмоинструмент, используют при ремонте и тюнинге авто. Для вас мы собрали рейтинг лучших компрессоров на 100 литров, которые пригодятся в мастерской, гараже или на производстве.

Рекомендации по выбору воздушного компрессора

Перед покупкой важно понять, какой компрессор лучше на 100 литров. Вот некоторые характеристики компрессоров, которые стоит учесть при выборе модели под свои задачи:

Объем ресивера . Ресивер служит для сглаживания пульсаций поступающего на выход воздуха и накопления запасов сжатого воздуха. Наиболее популярными считаются ресиверы на 50 и 100 литров, в нашем рейтинге подробнее рассмотрим последние.

. Ресивер служит для сглаживания пульсаций поступающего на выход воздуха и накопления запасов сжатого воздуха. Наиболее популярными считаются ресиверы на 50 и 100 литров, в нашем рейтинге подробнее рассмотрим последние. Поршневой или винтовой . Компрессоры отличаются способом сжатия воздуха. Самые распространенные - поршневые, в которых воздух сжимается при движении поршня в цилиндре. В винтовом механизме сжатие происходит при вращении двух винтов. Винтовые модели считаются более выносливыми и производительными, но из-за их стоимости и габаритов чаще используются на крупном производстве.

. Компрессоры отличаются способом сжатия воздуха. Самые распространенные - поршневые, в которых воздух сжимается при движении поршня в цилиндре. В винтовом механизме сжатие происходит при вращении двух винтов. Винтовые модели считаются более выносливыми и производительными, но из-за их стоимости и габаритов чаще используются на крупном производстве. Давление . Важным для работы параметром выступает выходное давление. Порой оно может немного отличаться от заявленного в документации, так как при движении воздух встречает препятствия в виде фитингов и труб (при наличии магистрали), где происходят потери. Поэтому при выборе стоит учитывать требования оборудования и инструмента, с которыми будет использоваться компрессор, а также протяженность сети.

. Важным для работы параметром выступает выходное давление. Порой оно может немного отличаться от заявленного в документации, так как при движении воздух встречает препятствия в виде фитингов и труб (при наличии магистрали), где происходят потери. Поэтому при выборе стоит учитывать требования оборудования и инструмента, с которыми будет использоваться компрессор, а также протяженность сети. Гарантийное обслуживание . Важно, чтобы у прибора был заявлен гарантийный срок, чтобы отдать его на ремонт в случае неисправности.

. Важно, чтобы у прибора был заявлен гарантийный срок, чтобы отдать его на ремонт в случае неисправности. Дополнительные функции. Компрессоры могут снабжать дополнительными опциями, такими, как:

Регулировка давления. Защита двигателя от избыточного нагрева. Предохранительный клапан.

Масляный или безмасляный. Система компрессора может работать по масляному или безмасляному принципу. В первом случае в системе циркулирует масло, которое смазывает значимые части механизма, что препятствует их быстрому истиранию. Во втором повышенного износа избегают посредством использования устойчивых к трению материалов. Специалисты советуют использовать в масляных компрессорах фильтры, так частицы масла не попадут на рабочую поверхность.

Воздушный компрессор какой фирмы выбрать

К самым известным производителям воздушных компрессоров относят:

Sturm . В ассортименте бренда масляные и безмасляные, а также автомобильные воздушные компрессоры.

. В ассортименте бренда масляные и безмасляные, а также автомобильные воздушные компрессоры. Интерскол . У производителя можно найти лучшие модели с коаксиальным или ременным приводом и ресивером разного объема.

. У производителя можно найти лучшие модели с коаксиальным или ременным приводом и ресивером разного объема. Вихрь . Предлагает к приобретению модели мощностью до 2,5 кВт с рабочим давлением 8 бар.

. Предлагает к приобретению модели мощностью до 2,5 кВт с рабочим давлением 8 бар. Zitrek . Бренд из числа лучших известен изготовлением компрессоров с мощностью от 1,8 до 3 кВт и ресивером от 24 до 100 литров.

. Бренд из числа лучших известен изготовлением компрессоров с мощностью от 1,8 до 3 кВт и ресивером от 24 до 100 литров. PIT . В модельном ряду есть как лучшие ременные, так и компрессоры с прямой передачей, оснащенные колесами и ручкой для перевозки.

. В модельном ряду есть как лучшие ременные, так и компрессоры с прямой передачей, оснащенные колесами и ручкой для перевозки. Denzel .Производит как портативные и автомобильные приборы, так и лучшие компрессоры с горизонтальным и вертикальным ресивером для любых работ.

.Производит как портативные и автомобильные приборы, так и лучшие компрессоры с горизонтальным и вертикальным ресивером для любых работ. Сибртех . Поставляет в магазины электрические компрессоры разной производительности, объема ресивера и типа соединения.

. Поставляет в магазины электрические компрессоры разной производительности, объема ресивера и типа соединения. Fubag . Предлагает покупателям лучшие по надежности масляные и безмасляные модели, удобные в транспортировке.

. Предлагает покупателям лучшие по надежности масляные и безмасляные модели, удобные в транспортировке. Aurora . Производит стационарные и мобильные компрессоры, которые можно использовать в гараже или мастерской, а также в промышленности.

. Производит стационарные и мобильные компрессоры, которые можно использовать в гараже или мастерской, а также в промышленности. Remeza . В ассортименте можно найти традиционные модели с горизонтальным ресивером, так и вариант с его вертикальным расположением.

. В ассортименте можно найти традиционные модели с горизонтальным ресивером, так и вариант с его вертикальным расположением. Кратон . Отечественный производитель компрессоров с прямой или ременной передачей, работающих с маслом или без.

. Отечественный производитель компрессоров с прямой или ременной передачей, работающих с маслом или без. Hyundai . Компания с лучшим ассортиментом товаров в разных отраслях, которая предлагает поршневые компрессоры с ременной передачей или прямым приводом.

. Компания с лучшим ассортиментом товаров в разных отраслях, которая предлагает поршневые компрессоры с ременной передачей или прямым приводом. AE&T. Славится производством одних из лучших товаров для ремонта авто. У бренда можно найти модели для гаража с мощностью от 15, кВт, так и компрессоры для промышленности с показателем мощности до 5,5 кВт.

Лучшие компрессоры на 100 литров для бытовых нужд

Компрессор воздушный масляный Remeza СБ4/С-100 LB30 A, 2,2 кВт

Рейтинг воздушных компрессоров 100 литров мы начнем моделью с ременной передачей от белорусского бренда Remeza.

Достоинства:

Кожух предохраняет ременной механизм от попадания крупного мусора;

Подключается к сети с однофазным напряжением;

Компактная панель управления и контроля за рабочим процессом;

Цилиндры из чугуна обладают повышенной устойчивостью истиранию;

Мощность 2200 Вт и производительность 420 литров за минуту позволяют использовать агрегат в мастерской или на малом производстве;

Быстросъемный тип соединения для оперативной работы с инструментом;

Лучшего предельного давления в 10 бар достаточно для работы с инструментом и подключения прибора к разветвленной магистрали;

Ременной привод способствует менее шумной работе;

Оснащение деталей смазкой при работе.

Недостатки:

Вес - 90 кг затрудняет перевозку.

Воздушный масляный компрессор Fubag VCF/100 CM3, 2,2 кВт

Агрегат из нашего рейтинга лучших, который подойдет для повседневной бытовой работы, так и для больших задач.

Достоинства:

Высокий показатель подачи сжатого воздуха (440 л/мин) делает возможным использование прибора на небольшом производстве;

В конструкции есть воздушные фильтры;

Двигатель имеет воздушное охлаждение и защиту от избыточного нагревания;

Ременной привод позволяет развивать большую мощность и работать длительное время;

Инструмент быстро подключается благодаря быстросъемному соединению;

Прибор лучше переносит воздействие пыли и влаги благодаря уровню защиты IP 23;

Для комфортной работы с инструментом прибор создает давление в 10 бар;

Перевозка компрессора в другие помещения с помощью колесиков и ручки.

Недостатки:

Вес - 77 кг.

Компрессор пневматический Denzel 58091

Этот масляный компрессор на 100 литров, который также вошел в наш рейтинг лучших, пригодится в гараже, будет полезен в мастерской и в небольшом сервисе.

Достоинства:

Электродвигатель не создает вредных выхлопов и питается от бытовой сети (220 В);

Показателей мощности и количества производимого воздуха достаточно для длительной работы с пневмоинструментом и лучшего поддержания рабочего давления;

Возможность непосредственного подключения инструмента и создания магистрали;

Долговечный ременной привод;

Быстрая замена шлангов и подключения к трубам благодаря коннектору рапид;

Манометр позволяет следить за создаваемым давлением в течение рабочего процесса;

Асинхронный двигатель имеет большой ресурс и не требует замены щеток;

При избыточном давлении лишний воздух стравливается через клапан, что защищает прибор от поломки;

При понижении давления срабатывает реле, запускающее двигатель, поэтому поддерживается заданный уровень параметра в течение работы.

Недостатки:

Вес - 68,5 кг.

Компрессор воздушный Remeza СБ4/С-100 V55 A

Неплохой компрессор из нашего рейтинга лучших, способный поддержать давление при работе с пневмоинструментом разного воздухопотребления.

Достоинства:

Средние показатель мощности и производительность 360 литров в минуту делают прибор универсальным для разовых задач и длительной работы с инструментом;

Коннектор с быстрым подключением/отключением шлангов позволит за короткое время сменить инструмент при необходимости;

Может подключаться в любом помещении с бытовой сетью;

Поддерживает рабочее давление на уровне 8 бар, поэтому допускает работу с многими моделями пневмоинструмента;

Ременной привод расположен в решетчатом кожухе, поэтому быстро охлаждается;

Снижение трения в паре вал-поршень за счет смазывания маслом препятствует их быстрому износу.

Недостатки:

Шумный (80 дБ);

Вес - 86 кг.

Компрессор воздушный Denzel DRV2200/100V

Первый в рейтинге лучших стационарный вертикальный компрессор, который не займет много места в мастерской.

Достоинства:

Вертикально расположенный ресивер помогает сэкономить пространство на размещение прибора;

Асинхронный двигатель не требует замены щеток и берет напряжение от бытовой сети;

Ременной привод предпочтителен для длительных работ с оборудованием;

При повышении давления излишний воздух спускается через клапан, а при пониженном его показателе реле запускает двигатель;

Два манометра позволяют контролировать давление в ресивере и на выходе из устройства;

Детали опрыскиваются маслом, что препятствует быстрому истиранию их поверхности;

Создает наибольшее давление в 10 бар, что позволяет компенсировать потери воздуха.

Недостатки:

Вес - 65 кг.

Лучшие профессиональные компрессоры на 100 литров

Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100

Эту категорию рейтинга лучших профессиональных моделей начнем с компрессора, оснащенного надежным двигателем и системой фильтрации воздуха.

Достоинства:

Благодаря лучшей производительности в 690 литров в минуту прибор может работать с энергоемким инструментом (пневмодрелями, вибраторами, молотками);

Мощность в 4 киловатта позволяет поддерживать высокую производительность и дает возможность долго работать с компрессором в течение дня;

Тонкий фильтр для воздуха обеспечивает достаточное всасывание и отсекает мелкие частицы;

Встроенный фильтр для сбора влаги препятствует ее попаданию к инструменту;

Лучшая обмотка двигателя из меди обладает высокой теплостойкостью и повышает ресурс устройства;

Отследить потери воздуха на выходе и исправность работы помогают два манометра;

Толстостенный ресивер выдерживает большие нагрузки под действием сжатого воздуха;

В случае превышения допустимого предела температуры двигатель защищает система аварийного отключения.

Недостатки:

Работа только от промышленной сети (380 В);

Вес - 112 кг;

Шумный (95 дБ).

Компрессор воздушный Fubag B6800B/100 СТ5 45681526

Прибор с хорошим отводом избыточного тепла и значительной производительностью.

Достоинства:

Один из лучших показателей производительности в рейтинге (690 лит./мин.) делает компрессор оптимальным для работы на потоковом производстве;

Защита от повышенных нагрузок защищает обмотку мотора от поломки;

Возможность настройки необходимого значения давления поможет адаптировать компрессор под работу с конкретным инструментом;

Работа одновременно с двумя инструментами без дополнительных соединений;

Работает в сложных условиях производства благодаря защите IP 23;

Кожух на ременной передаче защищает от ударов и позволяет комплектующим не перегреваться;

Лучше отводит излишнее тепло благодаря ребристой поверхности головки цилиндра.

Недостатки:

Вес -112 кг;

Высокая стоимость.

Компрессор воздушный P.I.T. PAC016001-2,5/100

Хороший воздушный компрессор на 100 литров из нашего рейтинга лучших с возможностью контроля давления и средним уровнем мощности.

Достоинства:

Возможна одновременная работа с двумя инструментами благодаря двум выходам для подключения и производительности 330 литров за минуту;

Ременной привод и особенности конструкции позволяют легко заменить комплектующие при необходимости;

Реле давления контролирует поддержание необходимого уровня воздуха и дает двигателю охлаждаться;

Продолжительное время работы возможно благодаря мощности в 2,5 кВт;

Подключить прибор можно в розетку с однофазным напряжением;

Для регулировки потока на выходе из ресивера предусмотрен кран;

Пониженный риск истирания деталей поршневой группы за счет масляного принципа работы.

Недостатки:

Вес - 55 кг;

Нет защиты при повышенной температуре двигателя.

Компрессор воздушный Fubag B5200B/100 СТ4 45681502

Один из лучших компрессоров по показателю мощности в нашем рейтинге.

Достоинства:

Показатель подачи воздуха в 530 литров за минуту делает прибор способным поддерживать работу мощного пневмоинструмента;

Два выхода для задействования двух единиц пневмоинструмента позволит быстрее выполнить работу;

Лучшая для больших задач мощность в 3 кВт делает возможной работу с агрегатом в течение нескольких часов, что удобно на СТО, в сервисе, мастерской;

Прибор отмечен как малошумный, поэтому подойдет для использования длительное время;

Использовать компрессор можно в условиях производства, так как он защищен от воздействия грязи и влаги (IP 23);

Давление с макс. показателем в 10 бар расширяет возможности применения прибора.

Недостатки:

Вес - 80 кг.

Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100 58110

В рейтинг компрессоров для гаража 100 литров можно включить этот прибор с лучшим уровнем безопасности при работе, который подойдет для длительного использования.

Достоинства:

Компрессор можно встроить в пневмомагистраль, что позволит работать сразу с двумя или более единицами инструмента. Это возможно благодаря высокой производительности и давлению в 8 бар;

Цилиндры выполнены из чугуна, что повышает их износостойкость при длительной работе. Этому же способствует и масляный тип работы;

Контроль температуры в обмотках двигателя и защита от сетевых перегрузок позволяют прибору не выходить из строя от перегрева или скачка напряжения;

От разрыва или повреждения ресивера защищает реле давления;

Картер оборудован смотровым окном, чтобы своевременно пополнять запас масла в нем;

От попадания влаги в воздух защищает сливное отверстие в ресивере;

Бумажный фильтр позволяет брать достаточно воздуха и очищает его от мелкодисперсной пыли;

Клапаны защищены от разрушения и ржавчины, поэтому соединения сохраняют герметичность.

Недостатки:

Вес - 70 кг;

Шумный (93 дБ).

Компрессор воздушный СИБРТЕХ КР-2200/100

Одна из немногих отечественных моделей нашего рейтинга лучших, которая подойдет для работы с краскопультом, продувкой, надувания пневмодомкратов и мебели.

Достоинства:

Сравнительно небольшой для профессиональной модели вес и колеса позволяют перевозить прибор в другие помещения или откатить в гараж;

Высокая производительность и лучшее давление в 10 бар позволяют обеспечить сжатым воздухом пневмоинструмент разного энергопотребления;

Коннектор рапид для беспроблемной установки шлангов;

При скачках напряжения двигатель защищает предохранительная система;

Можно подключить в гараже, доме или мастерской к однофазной бытовой электросети;

Электропривод не продуцирует вредных выхлопных газов, поэтому прибор можно использовать в закрытом помещении;

Лучший для продолжительных работ ременной привод прост в ремонте и выдерживает большие нагрузки.

Недостатки:

Пользователи отмечают ненадежность передвижного механизма.

Компрессор воздушный Denzel DKV2200/100

Топ компрессоров на 100 литров для гаража мог бы возглавить этот мощный агрегат от Denzel.

Достоинства:

Два манометра обеспечивают возможность контроля давления в ресивере и при выдаче в шланг;

При повышенном напряжении срабатывает система защиты, это предохраняет двигатель от перегрузок;

Реле давления позволяет избежать повреждений ресивера и дать возможность мотору охладиться;

Также для лучшей защиты ресивера есть выпускной клапан для стравливания избыточного сжатого воздуха;

Лучше приспособлен для транспортировки благодаря наличию металлической ручки и колес;

От попадания влаги и твердых частиц двигатель накрыть кожухом;

Максимальный порог давление - 10 бар.

Недостатки:

Не выявлено.

Компрессор воздушный Aurora GALE-100 23983

Масляный агрегат китайского производства от бренда Aurora также вошел в наш рейтинг лучших.

Достоинства:

Лучше предотвратить повреждение ресивера и сохранить нормативные показатели работы прибора помогает предохранительный клапан;

Чтобы в ресивер и инструмент поступал чистый воздух, на входе предусмотрен воздушный фильтр;

Давление можно отрегулировать в пределах допустимых значений с помощью редуктора и работать с любым инструментом;

Два коннектора с быстросъемным механизмом помогут оперативно подключать и отключать инструмент;

Мотор с воздушным охлаждением защищен кожухом от ударов, воды, пыли;

Смазывание комплектующих продлевает их срок службы и дает возможность длительной работы с прибором.

Недостатки:

Шумный (91 дБ).

Компрессор воздушный Fiac AB 100-360

Замыкает категорию агрегат белорусского производства от бренда Fiac.

Достоинства:

Поршневой двигатель обладает мощностью 2,2 кВт, поэтому предназначен для длительной работы;

Подключение на объекте с бытовой однофазной сетью;

Выходной показатель производительности - 252 л/мин и давлении 10 бар позволяют работать с пневмоинструментом разного воздухопотребления;

Лучший коннектор с быстросъемным соединением ускоряет подготовку к работе и облегчает сборку оборудования в конце;

Ременной тип передачи позволяет быстро заменить вышедшие из строя детали;

Образующийся конденсат сливается в отверстие на дне ресивера.

Недостатки:

Вес - 85 кг.

Лучшие масляные компрессоры с ременным приводом на 100 литров

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Производительность (литры в мин.) Тип компрессора Тип привода Раб. давление (бар) Вес (кг) Стоимость (руб) Fubag B3600B/100 CM3 2,2 360 Масляный Ременной 10 62 43 700 Remeza СБ 4/С-100 LB 75 5,5 950 Масляный Ременной 10 143 91 013 Denzel BCV2200/100V 2,3 440 Масляный Ременной 10< 60 50 800 Кратон АС-440-100-BDV 2,2 440 Масляный Ременной 10 98 51 500 Вихрь КМП-400/100P 74/3/7 2,5 400 Масляный Ременной 10 65,7 35 000 Remeza СБ4/С-100.LB30A 2,2 420 Масляный Ременной 10 86 45 700

Компрессор воздушный масляный Fubag B3600B/100 CM3

Лучший вариант прибора для автосервиса или гаража, устойчивый к нагрузкам.

Достоинства:

Показателей подачи воздуха и мощности достаточно для длительного поддержания работы пневмоинструмента;

Встроенные фильтры лучше отсекают частицы масла, поэтому компрессор можно использовать и для покраски автомобиля;

Детали цилиндро-поршневой группы изготовлена из металла (чугун и алюминий), поэтому имеют высокую износостойкость;

Защита от излишнего нагрева предохраняет от выхода из строя двигатель;

Быстрая подготовка к работе благодаря коннектору рапид;

Отслеживать уровень давления в емкости ресивера и на выходе позволяют манометры.

Недостатки:

Вес - 62 кг.

Компрессор воздушный Remeza СБ 4/С-100 LB 75

Лучший мощный промышленный прибор для работы с любыми видами пневмоагрегатов и инструмента.

Достоинства:

Лучше многих аналогов подойдет для беспрерывной работы в течение смены на производстве за счет мощности 5,5 кВт;

Обеспечивает сжатие до 950 литров воздуха в минуту, поэтому может стать источником питания нескольких единиц инструмента, подключенных к магистрали;

Благодаря решетчатому кожуху ременной механизм защищен от попадания крупных частиц и хорошо вентилируется;

На выходном отверстии расположен кран, чтобы при необходимости прекратить или открыть подачу воздуха к инструменту;

Контролировать корректность настроек и работы прибора помогают два манометра;

Ременной привод позволяет использовать агрегат до 7500 часов работы без необходимости ремонта.

Недостатки:

Высокая стоимость;

Вес - 143 кг.

Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100V

Компактный вертикальный прибор высокой мощности с ременным приводом. Лучший компрессор для шиномонтажа и гаража на 100 литров.

Достоинства:

Вертикальный ресивер легко устанавливается в помещении, не занимает много места. Чтобы он лучше стоял и не сдвигался от вибраций, предусмотрен вариант крепления к стене;

Производительность 440 л в минуту дает возможность работы с гайковертами, пистолетами для продувки и накачки, дрелями, молотками;

Датчик температуры отключает компрессор при перегреве двигателя, за счет чего прибор будет служить дольше;

Клапан на ресивере бережет его от повреждений и разрывов, сбрасывая лишний воздух при избыточном давлении;

Лучшая медная обмотка делает двигатель устойчивым к воздействию высоких температурных показателей;

Снижение вибраций благодаря резиновым упорам на ножках.

Недостатки:

Вес - 60 кг;

Нет колес.

Компрессор воздушный Кратон АС-440-100-BDV

Компрессор, который лучше стационарных моделей подойдет для работы на большой территории.

Достоинства:

Бак ресивера оснащен антикоррозионной защитой, поэтому не повреждается при накоплении конденсата;

4 колеса делают перевозку прибора удобной и не требующей усилий для подъема;

Кожух в виде решетки предохраняет валы от попадания мусора и легко снимается для прочистки или замены комплектующих;

Контроль настроек производится с помощью манометров;

Масло в картере позволяет отслеживать индикатор, чтобы оператору вовремя произвести заправку;

Для запуска нужно подсоединить прибор к однофазной сети;

Бесперебойную работу с пневмоагрегатами обеспечивает производительность 440 лит./мин. и вместительный ресивер.

Недостатки:

Шумный (97 дБ).

Компрессор воздушный Вихрь КМП-400/100P 74/3/7

Мощный компрессор с надежной автоматикой, который, по мнению покупателей, лучше подойдет для использования в небольшой мастерской.

Достоинства:

На входе воздуха расположен фильтр для очистки от пыли и мелкого мусора;

Для настройки и поддержания нужных параметров предусмотрено реле давления и регулировка в диапазоне от 1 до 12,5 атм.;

Окно для контроля на масляной емкости помогает вовремя заправить картер и предотвратить повреждение системы;

Защита от скачков напряжения предотвращает поломку автоматики;

Давление в 10 бар расширяет возможности прибора по работе с энергоемким инструментом;

Коннектор рапид является универсальным, поэтому не создаст проблем при выборе крепежа;

В комплекте идет компрессорное масло и резиновая подножка.

Недостатки:

Не выявлено.

Компрессор воздушный Remeza СБ4/С-100.LB30A

Достойный вариант компрессора для автосервиса или небольшого производства.

Достоинства:

Редуктор позволяет осуществлять регулировку давления, а манометры - следить за корректностью настроек и поддерживаемым давлением на выходе;

Компрессор работает непрерывно от 6 до 10 минут, далее двигатель временно отключается. Это помогает не перегреваться мотору;

Эффективен при температуре внешней среды до +40 градусов;

подключить прибор можно к бытовой сети, так как он не требует промышленного напряжения;

Высокий ресурс (до 7.5 тысяч часов);

Компрессор удобно как перевозить с помощью колес и ручки, так и применять стационарно за счет упоров в передней части.

Недостатки: