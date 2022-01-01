Компрессор P.I.T. PAC016001-2,5/100

Преимущества

Ременной привод - большой ресурс эксплуатации и ремонтопригодность

Точная работа - для контроля и регулировки рабочего давления предусмотрены редуктор и 2 манометра

2 разъема рапид (EURO) для одновременной работы двумя инструментами

Автоматическое отключение двигателя, когда давление в ресивере достигает 8 бар и включение при снижении давления

Двухцилиндровый двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы

Высокое качество

Компрессор P.I.T. 2,5кВт, 3,4лс, 330 л/мин, 100л PAC016001-2,5/100 предназначен для подачи сжатого воздуха в пневмоинструмент. Широко используется на строительных площадках, а также мастерских. Тип разъема EURO обеспечивает быструю смену инструмента без дополнительных переходников, а два выхода позволяют подключать одновременно два инструмента. Все это значительно расширяет возможности пользователя и экономит время в ходе рабочего процесса