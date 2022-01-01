Компрессор P.I.T. PAC016001-2,5/100
Арт. О00000031726
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, автоматическое отключение по достижению заданного давления
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- Компрессор P.I.T. 2,5кВт, 3,4лс, 330 л/мин, 100л PAC016001-2,5/100 предназначен для подачи сжатого воздуха в пневмоинструмент. Широко используется на строительных площадках, а также мастерских. Тип разъема EURO обеспечивает быструю смену инструмента без дополнительных переходников, а два выхода позволяют подключать одновременно два инструмента. Все это значительно расширяет возможности пользователя и экономит время в ходе рабочего процесса
Преимущества
- Ременной привод - большой ресурс эксплуатации и ремонтопригодность
- Точная работа - для контроля и регулировки рабочего давления предусмотрены редуктор и 2 манометра
- 2 разъема рапид (EURO) для одновременной работы двумя инструментами
- Автоматическое отключение двигателя, когда давление в ресивере достигает 8 бар и включение при снижении давления
- Двухцилиндровый двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
- Высокое качество