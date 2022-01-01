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Компрессор P.I.T. PAC016001-2,5/100
32 900 ₽
34 925 ₽
Компрессоры
    Компрессор P.I.T. PAC016001-2,5/100
    Арт. О00000031726
    Компрессор P.I.T. PAC016001-2,5/100

      Компрессор P.I.T. PAC016001-2,5/100

      • -2 025 ₽
      32 900 ₽
      34 925 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 038 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000031726

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, автоматическое отключение по достижению заданного давления
      Все характеристики
      • -2 025 ₽
      32 900 ₽
      34 925 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 038 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Компрессор P.I.T. 2,5кВт, 3,4лс, 330 л/мин, 100л PAC016001-2,5/100 предназначен для подачи сжатого воздуха в пневмоинструмент. Широко используется на строительных площадках, а также мастерских. Тип разъема EURO обеспечивает быструю смену инструмента без дополнительных переходников, а два выхода позволяют подключать одновременно два инструмента. Все это значительно расширяет возможности пользователя и экономит время в ходе рабочего процесса

        Преимущества

        • Ременной привод - большой ресурс эксплуатации и ремонтопригодность
        • Точная работа - для контроля и регулировки рабочего давления предусмотрены редуктор и 2 манометра
        • 2 разъема рапид (EURO) для одновременной работы двумя инструментами
        • Автоматическое отключение двигателя, когда давление в ресивере достигает 8 бар и включение при снижении давления
        • Двухцилиндровый двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
        • Высокое качество