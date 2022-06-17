Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
Арт. О00000013000
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок, автоматическое отключение по достижению заданного давления, спускной клапан
- Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7 представляет собой мощное оборудование для нагнетания сжатого воздуха. Устройство применяется при ремонте, в автосервисах, на мебельном производстве и т.д. Отличается надёжностью и длительным сроком службы. Данная модель имеет встроенный манометр, а также функцию регулировки давления. Компрессор надёжно защищён от перегрева
Преимущества
- Благодаря комплекту колес компрессор легко перемещать по рабочей площадке
- Компрессор Вихрь КМП-400/100P имеет большой объем ресивера
- Мощный двигатель
- Ременная передача (подходит для профессионального применения)
- Способен долго работать без перегрева
- Повышенное рабочее давление (10 бар)