Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
5.0
2
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
    Арт. О00000013000
    5.0
    2
    Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
    Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
    Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
    Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
    Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
    Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
    Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
    Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
    Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
    Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
    Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
      Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
      Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
      Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
      Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
      Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
      Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
      Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
      Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
      Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
      Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7
      Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7

      Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013000
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок, автоматическое отключение по достижению заданного давления, спускной клапан
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7 представляет собой мощное оборудование для нагнетания сжатого воздуха. Устройство применяется при ремонте, в автосервисах, на мебельном производстве и т.д. Отличается надёжностью и длительным сроком службы. Данная модель имеет встроенный манометр, а также функцию регулировки давления. Компрессор надёжно защищён от перегрева

        Преимущества

        • Благодаря комплекту колес компрессор легко перемещать по рабочей площадке
        • Компрессор Вихрь КМП-400/100P имеет большой объем ресивера
        • Мощный двигатель
        • Ременная передача (подходит для профессионального применения)
        • Способен долго работать без перегрева
        • Повышенное рабочее давление (10 бар)