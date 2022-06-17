Преимущества

Благодаря комплекту колес компрессор легко перемещать по рабочей площадке

Компрессор Вихрь КМП-400/100P имеет большой объем ресивера

Мощный двигатель

Ременная передача (подходит для профессионального применения)

Способен долго работать без перегрева

Повышенное рабочее давление (10 бар)

Компрессор Вихрь КМП-400/100P 74/3/7 представляет собой мощное оборудование для нагнетания сжатого воздуха. Устройство применяется при ремонте, в автосервисах, на мебельном производстве и т.д. Отличается надёжностью и длительным сроком службы. Данная модель имеет встроенный манометр, а также функцию регулировки давления. Компрессор надёжно защищён от перегрева