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Перед покупкой источника сжатого воздуха для гаража, производства или других целей нередко встает вопрос: “Какой компрессор лучше купить: масляный или безмасляный?”. Чтобы помочь определиться с выбором нужной модели, рассмотрим, что значит масляный и безмасляный компрессор для разных сфер, разберем особенности устройства, а также приведем примеры лучших моделей.

Конструкция масляных и безмасляных компрессоров: в чем разница

Все компрессоры в своей конструкции имеют двигатель, прямой или ременной привод, механизм сжатия воздуха, впускной и выпускной клапан. Также прибор может быть оборудован ресивером для компенсации скачков давления и накопления сжатого воздуха, клапаном стравливания избыточного воздуха, манометрами, реле давления.

В чем же отличие компрессора масляного от безмасляного?

Первый, как понятно из названия, использует в своей работе смазку. В самых ходовых на рынке поршневых компрессорах это реализовано следующим образом. Коленвалы окунаются в масло и при движении распределяют его по картеру. При окончании выпуска поршень доходит до высшей точки, в этот момент смазка в виде взвеси достигает трех герметизирующих поршневых колец из стали и подшипников.

Когда поршень движется в обратном направлении, остаток масла остается на кольцах и стекает в картер.

Ответ на вопрос, какая разница между масляным и безмасляным компрессором в плане конструкции, кроется в том, что вместо поршневых колец в безмасляный вариант монтируется кольцевой уплотнитель. В нем используются материалы устойчивые к трению (фторопласт и керамические композиты), которые не требуют добавления смазки в течение всего эксплуатационного срока.

В безмасляном компрессоре также присутствует картер, но он выполняет функцию защиты значимых частей от загрязнений.

Картер для масла, соответственно, требует периодического заполнения и контроля уровня смазки, вот в чем различие масляных и безмасляных компрессоров по части обслуживания. Поскольку в емкости всегда должен поддерживаться определенный уровень смазки, предъявляются особые требования и к установке прибора: чтобы детали снабжались смазкой в нужном количестве, компрессор не должен стоять на наклонной поверхности.

Сфера использования масляных и безмасляных компрессоров

То, чем отличаются масляные компрессоры от безмасляного компрессора по конструкции, мы рассмотрели ранее. Но как это отражается на работе устройства?

В устройствах с маслом движение смазочной взвеси не ограничивается деталями поршневой группы. Частицы минеральной или полусинтетической смеси (зависит от устройства) попадают при выпуске в сжатый воздух, а далее в инструмент или на поверхности.

В некоторых способах применения это может быть не принципиально, а иногда даже полезно, например, при использовании инструмента происходит смазка механизмов, что положительно отражается на работе. Но порой чистота воздуха может иметь большое значение. Здесь уже становятся ясны преимущества безмасляных компрессоров перед масляными.

В каких сферах полезны компрессоры без смазки:

Фармация (при изготовлении лекарств); Стоматология (при работе инструментов); Покраска поверхностей и автомобилей; Пищевая промышленность (в аппаратах производства и упаковки продуктов); Мебельное производство.

Также стоит учитывать, что присутствие масла в воздухе может создать опасную ситуацию при работе с многими газами. Иногда реакция чревата взрывом, поэтому на некоторых производствах существуют жесткие требования относительно применения отдельных видов устройств для сжатого воздуха.

Что касается агрегатов с маслом, то их резонно приобретать в тех случаях, когда требуется высокая производительность. Их часто применяют в шиномонтажах и на потоковом производстве. Все дело в том, что ресурс масляного и безмасляного компрессора весьма отличается.

Модель с уплотнительным кольцом при должном уходе может выработать моторесурс в 1000 часов, но при этом ей требуется больше времени на отдых. При работе детали такого механизма нагреваются сильнее, поэтому после 10-12 минут непрерывной работы ему потребуется время на охлаждение.

Компрессор с масляным принципом работы при постоянном правильном обслуживании вырабатывает до 3000 моточасов. А модели с ременным приводом способны выдавать моторесурс в 5000 часов. Также больше и время беспрерывной работы (до 20 минут). Именно поэтому для потокового производства без ограничений по качеству воздуха выбор, какой компрессор масляный или безмасляный купить, вполне очевиден.

Что лучше выбрать безмасляный или масляный компрессор в любой ситуации будет зависеть от цели и интенсивности использования. Если использовать аппарат предстоит недолго, то лучшим выбором будет агрегат без смазки. Их часто покупают для подкачки шин, надувания мебели и других мелких бытовых задач, а также работы с инструментом в гараже. Для операций более продолжительных и ресурсозатратных желательно купить модель со смазкой, при условии, что чистота воздуха не является значимой.

Плюсы и недостатки безмасляных и масляных компрессоров

Рассмотрев особенности каждой модели, мы еще больше приблизились к ответу, что лучше, компрессор масляный или безмасляный. Плюсы и минусы этих вариантов оборудования представлены в следующей таблице.

Тип компрессора Плюсы Минусы Масляный Высокий ресурс;

Малый износ комплектующих;

Защита от коррозии;

Большая производительность;

Работа в условиях больших нагрузок;

Подходят для бытового и узкоспециального применения. Высокая стоимость;

Примеси масла в воздухе;

Необходимость контроля за уровнем смазки и положением компрессора на поверхности;

Шум и вибрации при работе;

Дорогое обслуживание;

Большие габариты и вес;

Длительная подготовка к работе. Безмасляный Воздух без капель масла;

Нет высоких требований к размещению;

Энергозатраты ниже на 30%;

Малые габариты и вес;

Недорогое и простое обслуживание (не требует смены масла и контроля его уровня);

Малый уровень шума и вибраций;

Более низкая стоимость. Малый ресурс;

Малая мощность;

Недолгая беспрерывная работа;

Чаще требует ремонта (замены деталей поршневой группы);

Ниже рабочее давление.

Из данных таблицы стоит отметить еще один ранее не обозначенный момент: шум и вибрации при работе. Любой компрессор вне зависимости от принципа работы издает шум и вибрации. Это обусловлено работой двигателя, работой поршневой, винтовой или спиральной группы (в зависимости от модели) и движением воздуха внутри прибора.

Какой компрессор работает тише: масляный или безмасляный? - Поскольку приборы без масла менее мощные и производительные, то и шумят они меньше, чем массивные агрегаты со смазкой. Частично решить проблему вибрации помогает приобретение антивибрационных подставок.

Установка систем фильтрации воздуха и масла

Когда в эксплуатации уже имеется компрессор со смазкой или планируется его приобретение, очистить воздух от примеси масла могут помочь фильтры. Для удаления из воздуха масляной взвеси применяют фильтрующий элемент, размещенный в колбообразном сосуде. Его подключают к системе прохождения воздуха. В колбе может быть отверстие для сливания накопившегося масла в картер.

Важно знать, что фильтрующий элемент нуждается в периодической замене, несколько снижает рабочее давление и не дает гарантии полного избавления от частиц масла.

Воздушные фильтры нередко входят в комплектацию компрессора или могут приобретаться отдельно. Они позволяют очищать поступающий воздух от мелкой пыли. Попадающие в воздух частицы могут оседать на деталях поршневой группы, при большом их скоплении увеличивается трение, а, соответственно, и нагревание комплектующих.

Топ 5 масляных компрессоров

Компрессор Remeza СБ4/С-100 LB30 A

В ходе сравнения масляного и безмасляного компрессора удалось выяснить, что для долгой работы более пригодны компрессоры со смазкой. Начнем рейтинг мощных агрегатов с модели белорусского производства.

Достоинства:

Подойдет для обеспечения сжатым воздухом многих моделей пневмоинструмента (молотков, гайковертов, шуруповертов, дрелей и пр.);

Двигателя с мощностью 2200 Вт и производительности 420 литров воздуха за минуту хватит для использования устройства на небольшом производстве;

Выдерживать значительную нагрузку без износа комплектующих помогает ременной привод;

Для питания двигателя не требуется подключения к промышленной сети, что расширяет возможности использования;

Имеет 100-литровый ресивер, накапливающий воздух в достаточном количестве для долгой работы с инструментом;

Соотношение работы/отдыха двигателя составляет 60/40;

Давление для работы составляет 10 бар, его можно регулировать редуктором и отслеживать по двум манометрам;

Может работать в тяжелых условиях производства при температуре до + 40 градусов.

Недостатки:

Маленькое окно для контроля наличия масла.

Компрессор Fubag DC 320/50 CM2.5

Более компактный представитель моделей с маслом, оборудованный защитным кожухом на двигателе.

Достоинства:

Возможность настройки необходимого для работы давления в пределах 8 бар;

50-литрового ресивера достаточно для работы как в гараже, так и в небольшой авторемонтной мастерской;

Чугунный материал вала способствует большей износоустойчивости;

Не требует трехфазного источника питания;

Обеспечение защиты от грязи, частиц пыли и воды (IP 23);

При большом нагреве двигателя срабатывает система защиты;

Меньший размер за счет коаксиального привода.

Недостатки:

Не очень надежное соединение с шлангами.

Компрессор Fubag FC 230/24 CM2

Масляный или безмасляный компрессор выбрать для гаража? - Мы уже упоминали о пользе взвеси масла при работе инструмента. Если если вам нужен компрессор для периодического использования, то данная модель с 24-литровым ресивером будет вполне подходящим вариантом.

Достоинства:

Блок цилиндров и вал сделаны из чугуна для лучшей устойчивости к нагрузкам;

Электродвигатель получает питание от однофазной сети и накрыт кожухом;

Два манометра помогают осуществлять контроль протекания рабочего процесса, а клапан позволяет спустить воздух и избежать повреждений ресивера;

Быстрая замена инструмента благодаря быстросъемному коннектору;

Кабель для подключения к сети поставляется в комплекте;

Небольшой вес;

Недорогой.

Недостатки:

Зависимость от необходимого уровня напряжения в сети.

Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 А (220 В)

Какой надежнее компрессор: масляный или безмасляный? - Определенно, зависит от конкретной единицы. Но если рассматривать рабочий ресурс, то у масляного агрегата будет явное преимущество. Данная модель - неплохой пример надежного устройства по отзывам покупателей.

Достоинства:

Двухкиловаттный двигатель позволяет вырабатывать до 420 л воздуха за минуту;

Ременной привод обеспечивает устойчивость прибора к износу при частом использовании;

Аппарат можно установить стационарно и перевозить, он оснащен колесами, ручкой и упором;

Оперативность замены шлангов и инструмента благодаря быстросъемному коннектору;

Медная обмотка двигателя устойчива к перегреву.

Недостатки:

Тяжелый;

Неудобно заливать масло.

Компрессор Fubag Air Master Kit+ 6 предметов

Выбрать воздушный компрессор масляный или безмасляный? - Отличия и преимущества, казалось бы, налицо, но всегда найдется решающий аргумент в пользу выбора той или иной модели. Им вполне может стать набор инструментов в комплекте, как у Air Master Kit.

Достоинства:

Не будет необходимости покупки инструмента, шланга и наконечников;

Безопасной работе способствует манометр и выпускной клапан на ресивере;

Ресурс прибора значительно повышается за счет алюминиевой головки двигателя, чугунного вала и стальных пластин клапанов;

Оснащен системой повторного запуска двигателя;

Компактный ресивер на 24 л;

Потребляет энергию от бытовой сети, поэтому подойдет для использования на большинстве объектов;

Передвижная модель.

Недостатки:

Быстро греется.

Топ-5 безмасляных компрессоров

Компрессор Fubag Handy Master Kit + 5 предметов

Самый малогабаритный компрессор в нашем перечне лучших моделей.

Достоинства:

8-барник неплохо поддерживает работу пневмоинструмента, несмотря на отсутствие ресивера;

В комплекте поставляются насадки, наконечники, пистолеты для продувочных работ и подкачки шин;

Большая широкая ручка для переноски;

На шланге имеются быстросъемные коннекторы;

Не хуже массивных производственных моделей защищен от пыли и влаги (IP 23).

Недостатки:

Шумный.

Компрессор Fubag Service Master Kit+6 (OL195/6+6 предметов)

Агрегат с малолитражным ресивером, который можно приобрести для домашней мастерской.

Достоинства:

Для защиты от оборудован фильтром воздухоочистки и кожухом на двигателе;

Отключить и подключить пневмоинструмент легко посредством быстросъемного соединения;

Набор с комплектом из 6-ти приспособлений;

В комплекте идет кабель для питания от сети;

Электродвигатель с мощностью 1,1 кВт оптимален для выполнения кратковременных задач.

Недостатки:

Шумный;

Трудно прикручиваются ножки.

Компрессор Patriot WO 24-160 525306375

Масляный или безмасляный компрессор лучше для покраски авто? - Иногда для покрасочных работ используют агрегаты со смазкой, но если качество покрытия должно быть безупречным, то лучше взять безмасляный вариант, например, Patriot WO 24-160 525306375.

Достоинства:

Небольшой ресивер поможет разместить прибор в гараже или мастерской;

Агрегат отмечен производителем, как малошумный, поэтому имеет повышенный комфорт при использовании;

Отключение/подключение инструмента не занимает много времени;

Поставляется с кабелем питания;

Оснащен системой защиты от излишнего нагрева двигателя;

Может быть перевезен в другие помещения и размещаться стационарно.

Недостатки:

Не очень хорошее качество сборки.

Компрессор Patriot WO 10-120 525306370

Стационарная модель от Patriot с небольшим ресивером и двумя манометрами.

Достоинства:

Не издает много шума при работе, а сгладить вибрации помогают широкие упоры;

Два поршня и мощность 650 Вт позволяют производить 120 л воздуха за минуту;

Не требует системы фильтрации масла и контроля его уровня, поэтому не нуждается в трудоемком уходе;

Ресивера на 10 литров достаточно для домашнего использование под небольшие задачи;

Переносить при необходимости прибор позволяет ручка на корпусе.

Недостатки:

Не выявлено.

Компрессор Кратон AC-180-24-OFS

Последняя, но не по качеству, модель с малошумной работой в нашем списке.

Достоинства:

От повреждения ресивера и избыточного давления в нем защищает клапан;

Прибор удобнее и легче транспортировать благодаря колесам;

Небольшого ресивера и производительности в 180 л/мин хватит для частной мастерской или работ в доме;

Большую компактность придает коаксиальный привод;

Есть клапан для сливания скопившегося в ресивере конденсата;

Полимерное кольцо в поршневом механизме для долгого срока службы.

Недостатки: