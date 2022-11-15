Перед покупкой источника сжатого воздуха для гаража, производства или других целей нередко встает вопрос: “Какой компрессор лучше купить: масляный или безмасляный?”. Чтобы помочь определиться с выбором нужной модели, рассмотрим, что значит масляный и безмасляный компрессор для разных сфер, разберем особенности устройства, а также приведем примеры лучших моделей.
Все компрессоры в своей конструкции имеют двигатель, прямой или ременной привод, механизм сжатия воздуха, впускной и выпускной клапан. Также прибор может быть оборудован ресивером для компенсации скачков давления и накопления сжатого воздуха, клапаном стравливания избыточного воздуха, манометрами, реле давления.
В чем же отличие компрессора масляного от безмасляного?
Первый, как понятно из названия, использует в своей работе смазку. В самых ходовых на рынке поршневых компрессорах это реализовано следующим образом. Коленвалы окунаются в масло и при движении распределяют его по картеру. При окончании выпуска поршень доходит до высшей точки, в этот момент смазка в виде взвеси достигает трех герметизирующих поршневых колец из стали и подшипников.
Когда поршень движется в обратном направлении, остаток масла остается на кольцах и стекает в картер.
Ответ на вопрос, какая разница между масляным и безмасляным компрессором в плане конструкции, кроется в том, что вместо поршневых колец в безмасляный вариант монтируется кольцевой уплотнитель. В нем используются материалы устойчивые к трению (фторопласт и керамические композиты), которые не требуют добавления смазки в течение всего эксплуатационного срока.
В безмасляном компрессоре также присутствует картер, но он выполняет функцию защиты значимых частей от загрязнений.
Картер для масла, соответственно, требует периодического заполнения и контроля уровня смазки, вот в чем различие масляных и безмасляных компрессоров по части обслуживания. Поскольку в емкости всегда должен поддерживаться определенный уровень смазки, предъявляются особые требования и к установке прибора: чтобы детали снабжались смазкой в нужном количестве, компрессор не должен стоять на наклонной поверхности.
То, чем отличаются масляные компрессоры от безмасляного компрессора по конструкции, мы рассмотрели ранее. Но как это отражается на работе устройства?
В устройствах с маслом движение смазочной взвеси не ограничивается деталями поршневой группы. Частицы минеральной или полусинтетической смеси (зависит от устройства) попадают при выпуске в сжатый воздух, а далее в инструмент или на поверхности.
В некоторых способах применения это может быть не принципиально, а иногда даже полезно, например, при использовании инструмента происходит смазка механизмов, что положительно отражается на работе. Но порой чистота воздуха может иметь большое значение. Здесь уже становятся ясны преимущества безмасляных компрессоров перед масляными.
В каких сферах полезны компрессоры без смазки:
Также стоит учитывать, что присутствие масла в воздухе может создать опасную ситуацию при работе с многими газами. Иногда реакция чревата взрывом, поэтому на некоторых производствах существуют жесткие требования относительно применения отдельных видов устройств для сжатого воздуха.
Что касается агрегатов с маслом, то их резонно приобретать в тех случаях, когда требуется высокая производительность. Их часто применяют в шиномонтажах и на потоковом производстве. Все дело в том, что ресурс масляного и безмасляного компрессора весьма отличается.
Модель с уплотнительным кольцом при должном уходе может выработать моторесурс в 1000 часов, но при этом ей требуется больше времени на отдых. При работе детали такого механизма нагреваются сильнее, поэтому после 10-12 минут непрерывной работы ему потребуется время на охлаждение.
Компрессор с масляным принципом работы при постоянном правильном обслуживании вырабатывает до 3000 моточасов. А модели с ременным приводом способны выдавать моторесурс в 5000 часов. Также больше и время беспрерывной работы (до 20 минут). Именно поэтому для потокового производства без ограничений по качеству воздуха выбор, какой компрессор масляный или безмасляный купить, вполне очевиден.
Что лучше выбрать безмасляный или масляный компрессор в любой ситуации будет зависеть от цели и интенсивности использования. Если использовать аппарат предстоит недолго, то лучшим выбором будет агрегат без смазки. Их часто покупают для подкачки шин, надувания мебели и других мелких бытовых задач, а также работы с инструментом в гараже. Для операций более продолжительных и ресурсозатратных желательно купить модель со смазкой, при условии, что чистота воздуха не является значимой.
Рассмотрев особенности каждой модели, мы еще больше приблизились к ответу, что лучше, компрессор масляный или безмасляный. Плюсы и минусы этих вариантов оборудования представлены в следующей таблице.
|Тип компрессора
|Плюсы
|Минусы
|Масляный
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|Безмасляный
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Из данных таблицы стоит отметить еще один ранее не обозначенный момент: шум и вибрации при работе. Любой компрессор вне зависимости от принципа работы издает шум и вибрации. Это обусловлено работой двигателя, работой поршневой, винтовой или спиральной группы (в зависимости от модели) и движением воздуха внутри прибора.
Какой компрессор работает тише: масляный или безмасляный? - Поскольку приборы без масла менее мощные и производительные, то и шумят они меньше, чем массивные агрегаты со смазкой. Частично решить проблему вибрации помогает приобретение антивибрационных подставок.
Когда в эксплуатации уже имеется компрессор со смазкой или планируется его приобретение, очистить воздух от примеси масла могут помочь фильтры. Для удаления из воздуха масляной взвеси применяют фильтрующий элемент, размещенный в колбообразном сосуде. Его подключают к системе прохождения воздуха. В колбе может быть отверстие для сливания накопившегося масла в картер.
Важно знать, что фильтрующий элемент нуждается в периодической замене, несколько снижает рабочее давление и не дает гарантии полного избавления от частиц масла.
Воздушные фильтры нередко входят в комплектацию компрессора или могут приобретаться отдельно. Они позволяют очищать поступающий воздух от мелкой пыли. Попадающие в воздух частицы могут оседать на деталях поршневой группы, при большом их скоплении увеличивается трение, а, соответственно, и нагревание комплектующих.
|Модель/Характеристика
|Объем ресивера (л)
|Мощность (кВт)
|Производительность (л/мин)
|Привод
|Наиб. рабочее давление (бар)
|Вес (кг)
|Стоимость (руб)
|Remeza СБ4/С-100 LB30 A
|100
|2,2
|420
|Ременной
|10
|86
|52 311
|Fubag DC 320/50 CM2.5
|50
|1,8
|320
|Прямой
|8
|30,6
|20 770
|Fubag FC 230/24 CM2
|24
|1,5
|230
|Прямой
|8
|23
|13 100
|Remeza СБ4/С-50 LB 30 А
|50
|2,2
|420
|Ременной
|10
|80
|42 374
|Fubag Air Master Kit+ 6 предметов
|24
|1,5
|222
|Прямой
|8
|25
|17 740
В ходе сравнения масляного и безмасляного компрессора удалось выяснить, что для долгой работы более пригодны компрессоры со смазкой. Начнем рейтинг мощных агрегатов с модели белорусского производства.
Достоинства:
Недостатки:
Более компактный представитель моделей с маслом, оборудованный защитным кожухом на двигателе.
Достоинства:
Недостатки:
Масляный или безмасляный компрессор выбрать для гаража? - Мы уже упоминали о пользе взвеси масла при работе инструмента. Если если вам нужен компрессор для периодического использования, то данная модель с 24-литровым ресивером будет вполне подходящим вариантом.
Достоинства:
Недостатки:
Какой надежнее компрессор: масляный или безмасляный? - Определенно, зависит от конкретной единицы. Но если рассматривать рабочий ресурс, то у масляного агрегата будет явное преимущество. Данная модель - неплохой пример надежного устройства по отзывам покупателей.
Достоинства:
Недостатки:
Выбрать воздушный компрессор масляный или безмасляный? - Отличия и преимущества, казалось бы, налицо, но всегда найдется решающий аргумент в пользу выбора той или иной модели. Им вполне может стать набор инструментов в комплекте, как у Air Master Kit.
Достоинства:
Недостатки:
|Модель/Характеристика
|Объем ресивера (л)
|Мощность (кВт)
|Производительность (л/мин)
|Привод
|Наиб. рабочее давление (бар)
|Вес (кг)
|Стоимость (руб)
|Fubag Handy Master Kit + 5 предметов
|-
|1,1
|180
|Прямой
|8
|7
|6 579
|Fubag Service Master Kit+6 (OL195/6+6 предметов)
|6
|1,1
|180
|Прямой
|8
|12,5
|12 300
|Patriot WO 24-160 525306375
|24
|1,1
|160
|Прямой
|8
|18,5
|13 590
|Patriot WO 10-120 525306370
|10
|0,65
|120
|Прямой
|8
|14,7
|10 490
|Кратон AC-180-24-OFS
|24
|1
|180
|Прямой
|8
|20
|16 770
Самый малогабаритный компрессор в нашем перечне лучших моделей.
Достоинства:
Недостатки:
Агрегат с малолитражным ресивером, который можно приобрести для домашней мастерской.
Достоинства:
Недостатки:
Масляный или безмасляный компрессор лучше для покраски авто? - Иногда для покрасочных работ используют агрегаты со смазкой, но если качество покрытия должно быть безупречным, то лучше взять безмасляный вариант, например, Patriot WO 24-160 525306375.
Достоинства:
Недостатки:
Стационарная модель от Patriot с небольшим ресивером и двумя манометрами.
Достоинства:
Недостатки:
Последняя, но не по качеству, модель с малошумной работой в нашем списке.
Достоинства:
Недостатки: