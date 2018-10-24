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Компрессор безмасляный Fubag Handy Master Kit + 5 предметов, 1,1 кВт
Арт. X109901250
- Персональная скидка
Компрессор безмасляный Fubag Handy Master Kit + 5 предметов, 1,1 кВт
Арт. X109901250
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух
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- Компрессор Fubag HANDY MASTER KIT 195 + 5 предметов 8213690KOA607 - это простой в управлении агрегат, который сжимает воздух и подает его под давлением в пневмоинструмент. В комплект поставки входят аксессуары, предназначенные для проведения различных работ по дому и техническому обслуживанию автомобилей. Аппарат имеет небольшие габариты и вес, что удобно при транспортировке. Компрессор вырабатывает чистый воздух без примесей
Преимущества
- Рукоять, расположенная в верхней части, позволяет с легкостью переносить компрессор с одного места на другое
- Двигатель компрессора Fubag HANDY MASTER KIT 195 + 5 предметов 8213690KOA607 закрыт специальным кожухом, который защищает его от случайных повреждений, а также от грязи и пыли
- Многочисленные решетки, предусмотренные на кожухе, способствуют эффективному отводу теплого воздуха изнутри, что предотвращает перегрев двигателя
- Качественное исполнение
- Высокая производительность
- Простая транспортировка
- Малый вес
- Небольшие габариты
- Высокое качество сборки
- Безопасное использование
- Долгий срок службы