Компрессор безмасляный Fubag Handy Master Kit + 5 предметов, 1,1 кВт

Преимущества

Рукоять, расположенная в верхней части, позволяет с легкостью переносить компрессор с одного места на другое

Двигатель компрессора Fubag HANDY MASTER KIT 195 + 5 предметов 8213690KOA607 закрыт специальным кожухом, который защищает его от случайных повреждений, а также от грязи и пыли

Многочисленные решетки, предусмотренные на кожухе, способствуют эффективному отводу теплого воздуха изнутри, что предотвращает перегрев двигателя

Качественное исполнение

Высокая производительность

Простая транспортировка

Малый вес

Небольшие габариты

Высокое качество сборки

Безопасное использование

Долгий срок службы

Компрессор Fubag HANDY MASTER KIT 195 + 5 предметов 8213690KOA607 - это простой в управлении агрегат, который сжимает воздух и подает его под давлением в пневмоинструмент. В комплект поставки входят аксессуары, предназначенные для проведения различных работ по дому и техническому обслуживанию автомобилей. Аппарат имеет небольшие габариты и вес, что удобно при транспортировке. Компрессор вырабатывает чистый воздух без примесей