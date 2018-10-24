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Компрессор безмасляный Fubag Handy Master Kit + 5 предметов, 1,1 кВт
5.0
2
8 470 ₽
Безмасляные компрессоры
  • Персональная скидка
Компрессор безмасляный Fubag Handy Master Kit + 5 предметов, 1,1 кВт
Арт. X109901250
5.0
2
Компрессор безмасляный Fubag Handy Master Kit + 5 предметов, 1,1 кВт
Компрессор безмасляный Fubag Handy Master Kit + 5 предметов, 1,1 кВт
Компрессор безмасляный Fubag Handy Master Kit + 5 предметов, 1,1 кВт
Компрессор безмасляный Fubag Handy Master Kit + 5 предметов, 1,1 кВт
  • Персональная скидка
Компрессор безмасляный Fubag Handy Master Kit + 5 предметов, 1,1 кВт
Компрессор безмасляный Fubag Handy Master Kit + 5 предметов, 1,1 кВт
Компрессор безмасляный Fubag Handy Master Kit + 5 предметов, 1,1 кВт
Компрессор безмасляный Fubag Handy Master Kit + 5 предметов, 1,1 кВт

Компрессор безмасляный Fubag Handy Master Kit + 5 предметов, 1,1 кВт

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8 470 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X109901250
5.0
2

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Защита двигателя от перегрева
Нет
Особенности
рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 470 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Компрессор Fubag HANDY MASTER KIT 195 + 5 предметов 8213690KOA607 - это простой в управлении агрегат, который сжимает воздух и подает его под давлением в пневмоинструмент. В комплект поставки входят аксессуары, предназначенные для проведения различных работ по дому и техническому обслуживанию автомобилей. Аппарат имеет небольшие габариты и вес, что удобно при транспортировке. Компрессор вырабатывает чистый воздух без примесей

    Преимущества

    • Рукоять, расположенная в верхней части, позволяет с легкостью переносить компрессор с одного места на другое
    • Двигатель компрессора Fubag HANDY MASTER KIT 195 + 5 предметов 8213690KOA607 закрыт специальным кожухом, который защищает его от случайных повреждений, а также от грязи и пыли
    • Многочисленные решетки, предусмотренные на кожухе, способствуют эффективному отводу теплого воздуха изнутри, что предотвращает перегрев двигателя
    • Качественное исполнение
    • Высокая производительность
    • Простая транспортировка
    • Малый вес
    • Небольшие габариты
    • Высокое качество сборки
    • Безопасное использование
    • Долгий срок службы