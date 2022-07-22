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Обновлением ЛКП машин занимаются как автовладельцы в частных гаражах, так и мастера в сервисных центрах. Для равномерного и эффективного нанесения краски используют краскопульты, работа которых невозможна без подключения к источнику сжатого воздуха - компрессору. В этой статье мы рассмотрим, какие компрессоры для покраски автомобиля лучше и приведем примеры зарекомендовавших себя моделей.

Как выбрать компрессор для покраски: основные характеристики

Какие компрессоры лучше для покраски автомобиля будет определяться значениями их ключевых характеристик. К таковым относят:

Наибольшее рабочее давление. Какое давление компрессора подойдет для покраски авто? - Чтобы определиться с выбором оборудования по этому параметру следует учитывать рабочее давление инструмента, для которого он будет использоваться. К компрессорам можно подключать любой пневмоинструмент в зависимости от потребляемого давления. Для корректной работы заявленный производителем компрессора показатель давления должен превышать необходимое давление для инструмента по двум причинам. Во-первых, нагнетание воздуха в ресивер происходит не постоянно. Чтобы компрессор прослужил дольше, ему необходимо время на “отдых” для охлаждения. Если в этот момент происходит работа с инструментом, то давление в ресивере постепенно падает. Во-вторых, при движении по магистрали часть сжатого воздуха уходит в внешнюю среду. Чем сложнее магистраль, тем больше возникает потерь. Поэтому для компенсации большинства потерь для краскопульта с необходимым давлением в 3-4 бар лучше выбрать аппарат в 6 бар. Но, чтобы расширить возможности компрессора, для постоянного использования в мастерской лучше выбрать аппарат с давлением не ниже 8 бар. Производительность. Какой производительности нужен компрессор для покраски машин? - При рассмотрении компрессоров следует говорить о двух показателях производительности: входной и выходной. Учитывая все возможные потери сжатого воздуха, несложно понять, что давление на входе будет величиной гораздо более значительной, чем выходное. Зарубежные производители в документации к изделиям часто прописывают именно входное давление, чем могут сбить с толку потребителя. В России же государственные стандарты требуют указывать выходную производительность с учетом показателя изначально поступившего воздуха. Расчет производительности ведется исходя из нормальных условий температуры и давления (+20 градусов, 1 бар). Чтобы примерно вычислить фактическую производительность, существуют коэффициенты потерь в зависимости от класса оборудования: 0,55 для бытовых, 0,65 для промышленных (одноступенчатых) и профессиональных моделей и 0,75 для двухступенчатых компрессоров.

Как подобрать объем ресивера

Ответ на вопрос, какого объема нужен компрессор для покраски авто, будет зависеть от предполагаемой нагрузки на ресивер.

Ресивер служит для создания запаса сжатого воздуха, сглаживания пульсации воздушного потока и его охлаждения. Принято считать, что ресивер большего объема обеспечивает больший ресурс всему компрессору. Но, поскольку характер потребления воздуха у разных моделей оборудования отличается, объемный ресивер не всегда будет оптимальным вариантом.

Чтобы определить необходимый объем ресивера, стоит взять во внимание два момента:

Если ресивер будет слишком мал, что давление в его баке будет падать быстро. Чтобы довести его до нужного показателя, прибор будет часто включаться и ресурс компрессора снизится;

Для заполнения большого ресивера потребуется много времени. За этот период двигатель уже может нагреться, и встроенная автоматика отключит его, не позволив заполнить емкость нужным количеством сжатого воздуха.

Поэтому выбирать ресивер следует из учета воздухопотребления:

Если требуется равномерный расход воздуха, то можно обойтись и небольшим ресивером;

Если в работе предусмотрены значительные пиковые нагрузки, то лучше выбрать компрессор с более вместительным ресивером.

Проблемы подготовки воздуха в компрессоре для нанесения ЛКП

Лучше брать компрессор для покраски автомобиля, в котором воздух на выходе максимально очищен от примесей. В сжатый воздух попадают включения в виде воды, масла и твердых частиц.

Тип включений Особенности Твердые Концентрация мельчайших твердых частиц в воздухе промышленных помещений превышает сосредоточенность таких частиц в воздухе на улице. Помимо пыли в воздух попадает стружка, ржавчина, частицы нагара и пр. При сжатии воздуха в компрессоре концентрация частиц возрастает, попадая на окрашиваемую поверхность они оставляют углубления, которые нарушают качество покрытия. Масло При работе масляных поршневых и винтовых моделей происходит попадание частиц смазки в сжимаемый воздух. При износе оборудования количество попадающего в воздух масла возрастает. Вода При сжатии воздух остывает, поэтому на стенках компрессора образуются капли воды. Как правило их можно удалить через специальное отверстие на дне ресивера.

По государственному стандарту содержание мелких частиц в сжатом воздухе для нанесения ЛКП на машины должно быть не больше 1 мг на 1 кубометр. Примеси значительно снижают качество наносимого покрытия вплоть до того, что может потребоваться повторное его нанесение. Чтобы избежать лишних трудозатрат, необходимо приобретать компрессор с системой фильтров. Выделяют фильтры тонкой и грубой очистки. Первые применяются для удаления крупных частиц (до 5 мкм), вторые отфильтровывают включения размером до 0,01 мкм.

Фильтры для компрессора

Для лучшей очистки фильтры устанавливаются ближе к краскораспылителю. За время движения в ресивере воздух успевает остыть, а соответственно, отсекается большее количество жидкости. По этому принципу работают рефрижераторные фильтры. Абсорбционные модели собирают влагу, задерживая ее при прохождении воздуха.

Если компрессор не оснащен системой защиты от примесей, то можно установить отдельный блок для очистки воздуха. Но стоит учесть, что такое приспособление будет забирать часть мощности компрессора на себя.

Шланги для компрессоров и рукава

Для транспортировки сжатого воздуха применяют специализированные рукава. В стесненных условиях гаража подходящим вариантом являются эластичные спиральные модели. На производстве чаще применяют прямые шланги.

При выборе шланга важно, чтобы потери сжатого воздуха за время прохождения по нему были минимальными. Шланг маленького диаметра не даст достаточного давления для работы инструмента. Слишком длинный рукав приведет к большим потерям уровня давления.

Что касается выбора спиральных рукавов, то знатоки рекомендуют приобретать изделие длиной не менее 10 метров, но с учетом потерь для такого оборудования потребуется более мощный компрессор.

Краскопульты для нанесения ЛКП

Если вам нужен компрессор для покраски автомобиля, то разумным решением будет подобрать его с учетом имеющегося краскопульта. Большее количество пневмоинструмента для нанесения ЛКП имеет высокий расход воздуха и небольшое давление.

Оборудование для покрытия авто красящими составами подразделяется на несколько видов:

Вид краскопульта Рабочее давление Расход воздуха Особенности Для кого подходит HP Около 2,5 атм Варьируется Оптимален для работ в быту Начинающие специалисты LVLP Около 2 атм 160 - 200 л/мин Невысокая скорость распыления и малый размер факела Профессионалы HVLP Около 2-3 атм 200-300 л/мин Равномерное распределение материала с минимальными потерями Для мастеров разных уровней

Как видно из таблицы, рабочее давление краскопульта находится на отметке около 2,5 атмосфер, но показатели расхода воздуха могут значительно отличаться, поэтому вид краскопульта также может сыграть определяющую роль при выборе компрессора.

Масляные или безмасляные компрессоры

По принципу смазывания механизма выделяют масляные и безмасляные компрессоры. Наличие масла в поршневой или винтовой группе способствует большей износоустойчивости комплектующих, но у таких моделей происходит попадание частиц смазки в сжатый воздух. Поэтому в масляные компрессоры для работы по нанесению ЛКП требуется обязательная установка фильтров, очищающих воздух от капель масла.

В безмасляных моделях для уменьшения трения применяется тефлоновое покрытие поршневой части. Такие компрессоры часто изготавливаются из алюминиевых деталей, поэтому имеют меньший вес, но при этом издают больше шума. Преимущество безмасляного оборудования в том, что частицы смазки не попадут в ресивер. Однако, даже лучший безмасляный компрессор для покраски автомобиля не гарантирует полной защиты от примесей, порой без фильтра не обойтись.

С прямым приводом (коаксиальные) и с ременным приводом

В компрессорах используется 2 вида привода: коаксиальный и ременной. Приведем таблицу с основными особенностями этих видов передачи:

Тип компрессора Принцип работы Плюсы Минусы Применение С прямым приводом Крутящий момент передается на коленвал напрямую Недорогие;

Компактные. Невысокая мощность. Гаражи, небольшие мастерские. С ременным приводом Крутящий момент передается на коленвал посредством шкива и ремня Высокий КПД;

Большая мощность и производительность. Высокая стоимость. Автосервисы, производство.

Как видно из таблицы, модели с ременным и прямым приводом имеют разные характеристики производительности и отличаются по стоимости. Приобретать модель с тем или иным типом передачи следует в зависимости от стоящих задач: компрессора с коаксиальным приводом достаточно для периодических работ, а для профессиональной деятельности лучше сделать выбор в пользу агрегата с ременной передачей.

Компрессор с прямым приводом Компрессор с ременным приводом

Поршневые или винтовые

По типу механизма для сжатия воздуха компрессоры подразделяют на поршневые и винтовые.

В поршневом компрессоре сжатие воздуха, поступившего через впускной клапан, происходит в цилиндре посредством поршня. Поршневой компрессор может работать как с использованием масла, так и без него в зависимости от конкретной модели.

Устройство поршневого механизма компрессора

В винтовом компрессоре воздух сжимается при вращении винтовой пары. Модели с винтовым механизмом всегда используют смазку, но, в отличие от поршневого, выброс масла в ресивер происходит в меньшем количестве.

Винтовая пара

Другие отличия моделей приведем в таблице ниже:

Тип компрессора/Особенности Поршневой Винтовой Режим работы Повторно-кратковременный (требует перерывов в работе) Непрерывное сжатие Подача воздуха Пульсирующая Равномерная Уровень шума Высокий Низкий Напряжение сети 220, 380 380 Ресурс Быстро изнашивается при беспрерывной эксплуатации Способен работать длительное время без перерывов Стоимость Много моделей стоимостью до 50 тысяч рублей Свыше 100 тысяч рублей

Винтовые модели имеют более высокий ресурс и часто могут работать даже сутки. Они также оснащаются системами фильтрации, охлаждения и смазки. При таком обилии достоинств винтовой компрессор оказывается на лидирующей позиции, но позволить себе приобрести такой агрегат сможет не каждый. Стоимость отдельных моделей доходит до 500-700 тысяч рублей. Поэтому, если планируется использование компрессора “от случая к случаю”, то можно приобрести надежный поршневой агрегат. Также стоит учесть и тип питания: поршневой компрессор можно подключить в гараже или мастерской, а для винтового прибора необходима сеть с напряжением 380 В.

Рейтинг компрессоров для покраски автомобиля

Модель/Характеристика Мощность (Вт) Производительность (л/мин) Тип компрессора Объем ресивера (л) Тип привода Вес (кг) Стоимость (руб) Remeza СБ4/С-100 LB50 4 000 690 Масляный 100 Ременной 130 82 980 Remeza СБ4/С-100 LB40 3 000 530 Масляный 100 Ременной 105 64 299 Remeza СБ4/С-100 LB24A 2 200 360 Масляный 100 Ременной 74 43 316 FUBAG VCF/50 СM3 2 200 440 Масляный 50 Ременной 64 42 340 FUBAG DC 320/50 CM2.5 1 800 320 Масляный 50 Прямой 34,5 20 770

Remeza СБ4/С-100 LB50

Достойный компрессор для гаража или автосервиса.

Достоинства:

Высокая мощность позволяет использовать аппарат длительное время в течение дня;

Производительности прибора достаточно для равномерного окрашивания крупных деталей;

100-литровый ресивер оптимален для хранения воздуха при использовании многих моделей пневмоинструмента;

Смазывание деталей защищает их от быстрого износа;

Давление в 10 бар позволяет значительно компенсировать потери воздуха.

Недостатки:

Шумный.

Remeza СБ4/С-100 LB40

Хороший компрессор по соотношению цена-качество по отзывам пользователей.

Достоинства:

При мощности в 3 кВт способен создавать до 530 литров воздуха за минуту;

Оптимальный для большинства покрасочных работ ресивер на 100 литров;

Есть манометры на ресивере и выходном патрубке;

Шкиво-ременной механизм защищен кожухом от повреждений;

Быстросъемный коннектор для легкого подключения/отключения инструмента;

Для удобства транспортировки предусмотрены колеса и ручка.

Недостатки:

Шумный.

Remeza СБ4/С-100 LB24A

Покупатели отмечают устойчивость агрегата к высоким нагрузкам и бесперебойную работу.

Достоинства:

Показателей мощности и производительности компрессора достаточно для покрасочных работ средней сложности;

Давления в 8 бар хватит для компенсации потерь при работе с краскопультом;

Питание от однофазной сети;

Ременной привод повышает износоустойчивость комплектующих;

Манометры для удобства контроля рабочего процесса;

Колеса и ручка для перевозки.

Недостатки:

Шумный.

FUBAG VCF/50 СM3

Компрессор, отличающийся удобством транспортировки и высокой степенью защиты от брызг и пыли.

Достоинства:

Защита от пыли и попадания брызг IP 23;

Оснащен воздушным фильтром;

При мощности в 2200 продуцирует до 440 литров сжатого воздуха в минуту;

Оптимальное для компенсации потерь на магистрали давление в 10 бар;

Соединение типа рапид позволяет быстро подключать/отключать инструмент;

Смазывание деталей в процессе работы;

Оснащен манометром для контроля давления.

Недостатки:

Шумный.

FUBAG DC 320/50 CM2.5

Задаваясь вопросом, какого компрессора хватит для покраски автомобиля, определитесь с масштабом и сложностью работ. Вот пример неплохого компрессора для периодических задач по нанесению ЛКП.

Достоинства:

Корпус обработан составом, препятствующим коррозии;

Для продления срока службы устройства предусмотрен вместительный картер для смазки;

На двигателе имеется защитный кожух, что позволяет эксплуатировать прибор при повышенной запыленности и влажности;

Скорость вращения - 2 850 об/мин;

Для наблюдения за уровнем давления предусмотрены два манометра.

Недостатки:

Шумный.

Рейтинг масляных компрессоров для краскопульта

FUBAG AUTO MASTER KIT + 10 предметов

Fubag Auto Master Kit - лучший компрессор для покраски автомобиля с пневмоинструментом в наборе.

Достоинства:

Защита от пыли и попадания влаги IP 23;

Производительности в 400 л/мин достаточно для работы с любыми видами краскопультов;

Высокая мощность 2200 Вт поможет использовать компрессор длительное время без перерыва;

Показатель рабочего давления в 8 бар позволяет использовать агрегат для разных моделей пневмоинструмента;

Питается от стандартной бытовой сети, поэтому удобно подключается в гараже или сервисе;

Длительному сроку службы способствует смазывание поршневого механизма при работе;

Для контроля давления оснащен манометром;

Для перевозки оснащен колесами и ручкой с прорезиненным покрытием.

Недостатки:

Шумный.

Remeza СБ 4/С-100 LB 75

Компрессор СБ 4/С-100 LB 75 обладает мощностью, которая нужна для покраски автомобиля.

Достоинства:

Ременная передача способствует меньшему износу комплектующих;

Мощность - 5500 Вт подойдет для работы как с прямыми, так и спиральными рукавами;

Производит 950 литров сжатого воздуха в минуту, поэтому способен снабдить питанием инструмент с большим воздухопотреблением;

Наибольшее рабочее давление в 10 бар позволяет компенсировать потери воздуха для многих единиц пневмоинструмента и обеспечить их работоспособность;

Ресивер на 100 л оптимален для обеспечения сжатым воздухом инструмента на потоковом производстве;

Термозащита срабатывает в случае перегрева двигателя;

Для контроля давления предусмотрен манометр.

Недостатки:

Шумный;

Нет колес для перевозки.

Remeza СБ4/Ф-270 LB50

Модель с самым большим ресивером в этой категории рейтинга компрессоров для краскопультов.

Достоинства:

Емкость для сжатого воздуха вмещает до 270 литров, что позволяет сохранить значительный объем ресурса для работы инструмента и дать больше времени на охлаждение двигателя;

Наибольшее рабочее давление - 10 бар;

Производительности 690 литров в минуту и мощности в 4 кВт достаточно для обеспечения сжатым воздухом разного инструмента длительное время;

Ременной привод и смазка комплектующих при работе способствуют высокой износоустойчивости компрессора.

Недостатки:

Шумный;

Большой вес - 180 кг.

Remeza СБ4/С-50 LB 30 (380 В)

Если вы хотите выбрать компрессор для покраски автомобиля в автосервис, то лучше отдать предпочтение этой модели.

Достоинства:

Ременной привод способствует долгому сроку службы;

Два манометра для контроля давления в ресивере и на выходе;

Соединение типа рапид помогает без труда подключить большинство моделей инструмента;

Значительный показатель производительности - 420 л/мин подойдет для использования компрессора в обслуживании и производстве;

Воздушное охлаждение двигателя;

Смазывание поршневого механизма во время работы.

Недостатки:

Шумный.

Remeza СБ4/С-200 LB40

Производительности компрессора СБ4/С-200 LB40 достаточно для качественной покраски автомобилей.

Достоинства:

Производительность - 580 литров в минуту оптимальна для работы с разным пневмоинструментом;

Ременной привод способствует меньшему износу комплектующих;

Два манометра: на выходе и на емкости ресивера;

Вместительный ресивер для сглаживания пульсаций и хранения сжатого воздуха;

Смазывание поршневой группы продлевает срок службы устройства;

Соединение типа рапид универсально для подключения большинства рукавов;

Наибольшее рабочее давление в 10 бар позволяет компенсировать потери и эффективно работать с пневмоинструментом.

Недостатки:

Шумный.

Рейтинг безмасляных компрессоров для краскопульта

Модель/Характеристика Мощность (Вт) Производительность (л/мин) Тип компрессора Объем ресивера (л) Тип привода Вес (кг) Стоимость (руб) КРАТОН AC-300-50-OFS 2 000 300 Безмасляный 50 Прямой 45 26 150 FUBAG OL 231/50 CM2 1 500 230 Безмасляный 50 Прямой 35 17 000 Энергомаш ВК93166 1 600 206 Безмасляный 50 Прямой 32 11 700

КРАТОН AC-300-50-OFS

Компактный компрессор, который вполне справится с небольшими задачами по нанесению ЛКП.

Достоинства:

Питается от бытовой сети, поэтому без труда подключается в гараже или мастерской;

Термозащита помогает продлить срок службы двигателя;

Поршневое кольцо из полимерного материала для повышения износоустойчивости;

Отверстие для удаления конденсата в нижней части ресивера;

Благодаря компактному размеру не займет много места при хранении;

Уровень давления в ресивере и на выходе легко контролировать при помощи манометров;

Небольшой вес - 45 кг.

Недостатки:

Не выявлено.

FUBAG OL 231/50 CM2

Достойная внимания модель безмасляного компрессора от известного на рынке производителя техники.

Достоинства:

Износоустойчивые кольца поршня из графито-тефлонового материала;

Выдерживает колебания напряжения около 10 %;

Воздушное охлаждение двигателя;

Может использоваться в помещениях с однофазной бытовой сетью;

Производительности в 230 л/мин и ресивера на 50 л достаточно для выполнения небольших задач с краскопультом и другим пневмоинструментом;

Универсальный для большинства шлангов фитинг типа рапид;

Небольшой вес - 35 кг.

Недостатки:

Не выявлено.

Энергомаш ВК93166

Компрессор ВК93166 подходит для покраски автомобиля в условиях гаража или небольшой мастерской.

Достоинства:

Двигатель защищен кожухом от попадания пыли и брызг воды;

Сливное отверстие для конденсата в нижней части ресивера;

Простое управление и контроль давления при помощи манометров;

Термореле включается при критически высокой температуре двигателя;

Ресивера на 50 литров достаточно для хранения сжатого воздуха при небольших работах;

Рабочее давление при максимальной нагрузке - 8 бар;

Для транспортировки предусмотрены колеса.

Недостатки:

Не выявлено.

Рейтинг ременных компрессоров для покраски

PATRIOT PTR 50-450A, 50 литров, 450 л/мин, 10 атм, 2.2 квт

Компрессор с возможностью быстрого подключения инструмента PTR 50-450A можно взять для покраски автомобиля в мастерской.

Достоинства:

Мощности и производительности агрегата достаточно для проведения покрасочных работ;

Показатель наибольшего рабочего давления в 10 бар оптимален для компенсации потерь воздуха и эффективной работы инструмента;

Подключается к бытовой сети в мастерской, сервисе, цехе;

Благодаря быстросъемному коннектору замена шланга не составит труда;

Ресивер на 50 литров для хранения воздуха и сглаживания пульсации;

Удобен в перевозке благодаря колесам и ручке.

Недостатки:

Шумный.

FINI MICRO SE 4.0-10-200

Компрессор, который нужен для покраски автомобиля, должен иметь высокие выходные характеристики. Достойный пример такого аппарата - SE 4.0-10-200.

Достоинства:

Поликлиновые ремни имеют высокую износостойкость (около 6000 часов работы);

Двигатель с экономным энергопотреблением (класс IE3);

Оснащен радиатором и вентилятором, поэтому способен работать при сложных температурных условиях;

Мощность в 4 кВт позволяет устройству долго работать без перерыва и поддерживать производительность в 485 литров в минуту;

Ресивер на 200 литров удобен при эксплуатации прибора в условиях длительных работ;

Смазка винтовой пары повышает срок службы двигателя;

Уровень шума - 60 Дб.

Недостатки:

Высокая стоимость.

FUBAG В4800В/100 СТ4

Надежный компрессор для работ в автосервисе или на производстве.

Достоинства:

Есть фильтр тонкой очистки для фильтрации остатков смазки;

Износостойкие чугунные гильзы цилиндров;

Коннектор типа рапид для быстрой замены шланга;

Ресивер вмещает до 100 литров сжатого воздуха, что удобно для масштабных покрасочных работ;

Защита от пыли и попадания влаги IP20;

Оснащен системой защиты от перегрева двигателя;

Манометры для облегчения контроля за уровнем давления.

Недостатки:

Не выявлено.

DENZEL 58091 PC 2/100-370, 100 л

Компрессор для покраски автомобиля PC 2/100-370 - хороший и долговечный прибор с защитой двигателя.

Достоинства:

Питание от бытовой электросети;

100-литровый ресивер оптимален для накопления воздуха при покрасочных работах средней сложности;

Коннектор типа рапид для быстрого подключения и смены оборудования;

В процессе работы происходит смазка деталей;

Оптимальное для работы с краскопультом рабочее давление в 8 бар;

Защита от работы двигателя при критически высокой температуре;

Удобно перемещать при помощи колес и ручки.

Недостатки:

Не выявлено.

AURORA STORM-100 TURBO active design, 100л

Замыкает эту категорию рейтинга агрегат от отечественного производителя.

Достоинства:

Производительности в 340 литров хватит для проведения несложных покрасочных работ;

Прибор можно подключить к бытовой однофазной сети;

Износоустойчивость компрессора повышают ременной привод и смазка комплектующих при работе;

Благодаря быстросъемному коннектору можно легко сменить подключаемое оборудование;

Оснащен транспортировочными колесами и ручкой.

Недостатки:

Не выявлено.

Полезные советы

В завершение статьи приведем несколько полезных советов, которые помогут понять, какие параметры компрессора для нанесения ЛКП подойдут под ваши задачи: