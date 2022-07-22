Обновлением ЛКП машин занимаются как автовладельцы в частных гаражах, так и мастера в сервисных центрах. Для равномерного и эффективного нанесения краски используют краскопульты, работа которых невозможна без подключения к источнику сжатого воздуха - компрессору. В этой статье мы рассмотрим, какие компрессоры для покраски автомобиля лучше и приведем примеры зарекомендовавших себя моделей.
Какие компрессоры лучше для покраски автомобиля будет определяться значениями их ключевых характеристик. К таковым относят:
Ответ на вопрос, какого объема нужен компрессор для покраски авто, будет зависеть от предполагаемой нагрузки на ресивер.
Ресивер служит для создания запаса сжатого воздуха, сглаживания пульсации воздушного потока и его охлаждения. Принято считать, что ресивер большего объема обеспечивает больший ресурс всему компрессору. Но, поскольку характер потребления воздуха у разных моделей оборудования отличается, объемный ресивер не всегда будет оптимальным вариантом.
Чтобы определить необходимый объем ресивера, стоит взять во внимание два момента:
Поэтому выбирать ресивер следует из учета воздухопотребления:
Лучше брать компрессор для покраски автомобиля, в котором воздух на выходе максимально очищен от примесей. В сжатый воздух попадают включения в виде воды, масла и твердых частиц.
|Тип включений
|Особенности
|Твердые
|Концентрация мельчайших твердых частиц в воздухе промышленных помещений превышает сосредоточенность таких частиц в воздухе на улице. Помимо пыли в воздух попадает стружка, ржавчина, частицы нагара и пр. При сжатии воздуха в компрессоре концентрация частиц возрастает, попадая на окрашиваемую поверхность они оставляют углубления, которые нарушают качество покрытия.
|Масло
|При работе масляных поршневых и винтовых моделей происходит попадание частиц смазки в сжимаемый воздух. При износе оборудования количество попадающего в воздух масла возрастает.
|Вода
|При сжатии воздух остывает, поэтому на стенках компрессора образуются капли воды. Как правило их можно удалить через специальное отверстие на дне ресивера.
По государственному стандарту содержание мелких частиц в сжатом воздухе для нанесения ЛКП на машины должно быть не больше 1 мг на 1 кубометр. Примеси значительно снижают качество наносимого покрытия вплоть до того, что может потребоваться повторное его нанесение. Чтобы избежать лишних трудозатрат, необходимо приобретать компрессор с системой фильтров. Выделяют фильтры тонкой и грубой очистки. Первые применяются для удаления крупных частиц (до 5 мкм), вторые отфильтровывают включения размером до 0,01 мкм.
Фильтры для компрессора
Для лучшей очистки фильтры устанавливаются ближе к краскораспылителю. За время движения в ресивере воздух успевает остыть, а соответственно, отсекается большее количество жидкости. По этому принципу работают рефрижераторные фильтры. Абсорбционные модели собирают влагу, задерживая ее при прохождении воздуха.
Если компрессор не оснащен системой защиты от примесей, то можно установить отдельный блок для очистки воздуха. Но стоит учесть, что такое приспособление будет забирать часть мощности компрессора на себя.
Для транспортировки сжатого воздуха применяют специализированные рукава. В стесненных условиях гаража подходящим вариантом являются эластичные спиральные модели. На производстве чаще применяют прямые шланги.
При выборе шланга важно, чтобы потери сжатого воздуха за время прохождения по нему были минимальными. Шланг маленького диаметра не даст достаточного давления для работы инструмента. Слишком длинный рукав приведет к большим потерям уровня давления.
Что касается выбора спиральных рукавов, то знатоки рекомендуют приобретать изделие длиной не менее 10 метров, но с учетом потерь для такого оборудования потребуется более мощный компрессор.
Если вам нужен компрессор для покраски автомобиля, то разумным решением будет подобрать его с учетом имеющегося краскопульта. Большее количество пневмоинструмента для нанесения ЛКП имеет высокий расход воздуха и небольшое давление.
Оборудование для покрытия авто красящими составами подразделяется на несколько видов:
|Вид краскопульта
|Рабочее давление
|Расход воздуха
|Особенности
|Для кого подходит
|HP
|Около 2,5 атм
|Варьируется
|Оптимален для работ в быту
|Начинающие специалисты
|LVLP
|Около 2 атм
|160 - 200 л/мин
|Невысокая скорость распыления и малый размер факела
|Профессионалы
|HVLP
|Около 2-3 атм
|200-300 л/мин
|Равномерное распределение материала с минимальными потерями
|Для мастеров разных уровней
Как видно из таблицы, рабочее давление краскопульта находится на отметке около 2,5 атмосфер, но показатели расхода воздуха могут значительно отличаться, поэтому вид краскопульта также может сыграть определяющую роль при выборе компрессора.
По принципу смазывания механизма выделяют масляные и безмасляные компрессоры. Наличие масла в поршневой или винтовой группе способствует большей износоустойчивости комплектующих, но у таких моделей происходит попадание частиц смазки в сжатый воздух. Поэтому в масляные компрессоры для работы по нанесению ЛКП требуется обязательная установка фильтров, очищающих воздух от капель масла.
В безмасляных моделях для уменьшения трения применяется тефлоновое покрытие поршневой части. Такие компрессоры часто изготавливаются из алюминиевых деталей, поэтому имеют меньший вес, но при этом издают больше шума. Преимущество безмасляного оборудования в том, что частицы смазки не попадут в ресивер. Однако, даже лучший безмасляный компрессор для покраски автомобиля не гарантирует полной защиты от примесей, порой без фильтра не обойтись.
В компрессорах используется 2 вида привода: коаксиальный и ременной. Приведем таблицу с основными особенностями этих видов передачи:
|Тип компрессора
|Принцип работы
|Плюсы
|Минусы
|Применение
|С прямым приводом
|Крутящий момент передается на коленвал напрямую
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|Гаражи, небольшие мастерские.
|С ременным приводом
|Крутящий момент передается на коленвал посредством шкива и ремня
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|Автосервисы, производство.
Как видно из таблицы, модели с ременным и прямым приводом имеют разные характеристики производительности и отличаются по стоимости. Приобретать модель с тем или иным типом передачи следует в зависимости от стоящих задач: компрессора с коаксиальным приводом достаточно для периодических работ, а для профессиональной деятельности лучше сделать выбор в пользу агрегата с ременной передачей.
|Компрессор с прямым приводом
|Компрессор с ременным приводом
По типу механизма для сжатия воздуха компрессоры подразделяют на поршневые и винтовые.
В поршневом компрессоре сжатие воздуха, поступившего через впускной клапан, происходит в цилиндре посредством поршня. Поршневой компрессор может работать как с использованием масла, так и без него в зависимости от конкретной модели.
Устройство поршневого механизма компрессора
В винтовом компрессоре воздух сжимается при вращении винтовой пары. Модели с винтовым механизмом всегда используют смазку, но, в отличие от поршневого, выброс масла в ресивер происходит в меньшем количестве.
Винтовая пара
Другие отличия моделей приведем в таблице ниже:
|Тип компрессора/Особенности
|Поршневой
|Винтовой
|Режим работы
|Повторно-кратковременный (требует перерывов в работе)
|Непрерывное сжатие
|Подача воздуха
|Пульсирующая
|Равномерная
|Уровень шума
|Высокий
|Низкий
|Напряжение сети
|220, 380
|380
|Ресурс
|Быстро изнашивается при беспрерывной эксплуатации
|Способен работать длительное время без перерывов
|Стоимость
|Много моделей стоимостью до 50 тысяч рублей
|Свыше 100 тысяч рублей
Винтовые модели имеют более высокий ресурс и часто могут работать даже сутки. Они также оснащаются системами фильтрации, охлаждения и смазки. При таком обилии достоинств винтовой компрессор оказывается на лидирующей позиции, но позволить себе приобрести такой агрегат сможет не каждый. Стоимость отдельных моделей доходит до 500-700 тысяч рублей. Поэтому, если планируется использование компрессора “от случая к случаю”, то можно приобрести надежный поршневой агрегат. Также стоит учесть и тип питания: поршневой компрессор можно подключить в гараже или мастерской, а для винтового прибора необходима сеть с напряжением 380 В.
|Модель/Характеристика
|Мощность (Вт)
|Производительность (л/мин)
|Тип компрессора
|Объем ресивера (л)
|Тип привода
|Вес (кг)
|Стоимость (руб)
|Remeza СБ4/С-100 LB50
|4 000
|690
|Масляный
|100
|Ременной
|130
|82 980
|Remeza СБ4/С-100 LB40
|3 000
|530
|Масляный
|100
|Ременной
|105
|64 299
|Remeza СБ4/С-100 LB24A
|2 200
|360
|Масляный
|100
|Ременной
|74
|43 316
|FUBAG VCF/50 СM3
|2 200
|440
|Масляный
|50
|Ременной
|64
|42 340
|FUBAG DC 320/50 CM2.5
|1 800
|320
|Масляный
|50
|Прямой
|34,5
|20 770
Достойный компрессор для гаража или автосервиса.
Достоинства:
Недостатки:
Хороший компрессор по соотношению цена-качество по отзывам пользователей.
Достоинства:
Недостатки:
Покупатели отмечают устойчивость агрегата к высоким нагрузкам и бесперебойную работу.
Достоинства:
Недостатки:
Компрессор, отличающийся удобством транспортировки и высокой степенью защиты от брызг и пыли.
Достоинства:
Недостатки:
Задаваясь вопросом, какого компрессора хватит для покраски автомобиля, определитесь с масштабом и сложностью работ. Вот пример неплохого компрессора для периодических задач по нанесению ЛКП.
Достоинства:
Недостатки:
|Модель/Характеристика
|Мощность (Вт)
|Производительность (л/мин)
|Тип компрессора
|Объем ресивера (л)
|Тип привода
|Вес (кг)
|Стоимость (руб)
|FUBAG AUTO MASTER KIT + 10 предметов
|2 200
|400
|Масляный
|50
|Прямой
|36 500
|Remeza СБ 4/С-100 LB 75
|5 500
|950
|Масляный
|100
|Ременной
|145
|96 366
|Remeza СБ4/Ф-270 LB50
|4 000
|690
|Масляный
|270
|Ременной
|180
|101 374
|Remeza СБ4/С-50 LB 30 (380 В)
|2 200
|420
|Масляный
|50
|Ременной
|73
|49 972
|Remeza СБ4/С-200 LB40
|3 000
|580
|Масляный
|200
|Ременной
|140
|74 289
Fubag Auto Master Kit - лучший компрессор для покраски автомобиля с пневмоинструментом в наборе.
Достоинства:
Недостатки:
Компрессор СБ 4/С-100 LB 75 обладает мощностью, которая нужна для покраски автомобиля.
Достоинства:
Недостатки:
Модель с самым большим ресивером в этой категории рейтинга компрессоров для краскопультов.
Достоинства:
Недостатки:
Если вы хотите выбрать компрессор для покраски автомобиля в автосервис, то лучше отдать предпочтение этой модели.
Достоинства:
Недостатки:
Производительности компрессора СБ4/С-200 LB40 достаточно для качественной покраски автомобилей.
Достоинства:
Недостатки:
|Модель/Характеристика
|Мощность (Вт)
|Производительность (л/мин)
|Тип компрессора
|Объем ресивера (л)
|Тип привода
|Вес (кг)
|Стоимость (руб)
|КРАТОН AC-300-50-OFS
|2 000
|300
|Безмасляный
|50
|Прямой
|45
|26 150
|FUBAG OL 231/50 CM2
|1 500
|230
|Безмасляный
|50
|Прямой
|35
|17 000
|Энергомаш ВК93166
|1 600
|206
|Безмасляный
|50
|Прямой
|32
|11 700
Компактный компрессор, который вполне справится с небольшими задачами по нанесению ЛКП.
Достоинства:
Недостатки:
Достойная внимания модель безмасляного компрессора от известного на рынке производителя техники.
Достоинства:
Недостатки:
Компрессор ВК93166 подходит для покраски автомобиля в условиях гаража или небольшой мастерской.
Достоинства:
Недостатки:
|Модель/Характеристика
|Мощность (Вт)
|Производительность (л/мин)
|Тип компрессора
|Объем ресивера (л)
|Тип привода
|Вес (кг)
|Стоимость (руб)
|PATRIOT PTR 50-450A, 50 литров, 450 л/мин, 10 атм, 2.2 квт
|2 200
|450
|Масляный
|50
|Ременной
|62
|36 990
|FINI MICRO SE 4.0-10-200
|4 000
|485
|Масляный
|200
|Ременной
|151
|280 096
|FUBAG В4800В/100 СТ4
|3 000
|480
|-
|100
|Ременной
|88
|66 000
|DENZEL 58091 PC 2/100-370, 100 л
|2 200
|370
|Масляный
|100
|Ременной
|68,5
|29 000
|AURORA STORM-100 TURBO active design, 100л
|2 200
|340
|Масляный
|100
|Ременной
|61
|45 000
Компрессор с возможностью быстрого подключения инструмента PTR 50-450A можно взять для покраски автомобиля в мастерской.
Достоинства:
Недостатки:
Компрессор, который нужен для покраски автомобиля, должен иметь высокие выходные характеристики. Достойный пример такого аппарата - SE 4.0-10-200.
Достоинства:
Недостатки:
Надежный компрессор для работ в автосервисе или на производстве.
Достоинства:
Недостатки:
Компрессор для покраски автомобиля PC 2/100-370 - хороший и долговечный прибор с защитой двигателя.
Достоинства:
Недостатки:
Замыкает эту категорию рейтинга агрегат от отечественного производителя.
Достоинства:
Недостатки:
В завершение статьи приведем несколько полезных советов, которые помогут понять, какие параметры компрессора для нанесения ЛКП подойдут под ваши задачи: