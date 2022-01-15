Компрессор Remeza СБ4/С-200 LB40, давление 10 bar, вес 140 кг

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Компрессор Remeza СБ4/С-200 LB40
Арт. 718636
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, безопасная остановка
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- Remeza 200 LB40 — производительная компрессорная установка, предназначенная для подачи сжатого воздуха к различным потребителям. Применяется для покрасочных работ, накачки шин, продувки фильтров и выполнения других подобных операций с использованием пневмоинструмента. Аппарат оснащен двухсотлитровым ресивером, что существенно сокращает интенсивность рабочих циклов. Наличие специальной опоры с наконечниками из нескользящего материала гарантирует высокую устойчивость компрессора в процессе его эксплуатации
Преимущества
- Простая конструкция, высокая надежность и ремонтопригодность
- Визуальный контроль рабочих параметров с помощью двух манометров
- Оснащен ресивером объемом 200 литров
- Производительность 580 л/мин, рабочее давление 10 Бар
- Наличие транспортировочных колес для более удобного перемещения
- Увеличенный объем ресивера способствует меньшей частоте включения и более низким колебаниям давления
- Ударопрочная, устойчивая конструкция
- Эффективная система охлаждения для стабильной непрерывной работы
- Высокий КПД при низких затратах на обслуживание