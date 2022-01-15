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Компрессор Remeza СБ4/С-200 LB40, давление 10 bar, вес 140 кг
5.0
2
70 162 ₽
Компрессоры
  • Персональная скидка
Компрессор Remeza СБ4/С-200 LB40
Арт. 718636
5.0
2
Компрессор Remeza СБ4/С-200 LB40, давление 10 bar, вес 140 кг
  • Персональная скидка

Компрессор Remeza СБ4/С-200 LB40

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70 162 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
Арт. 718636
5.0
2

Характеристики

Производитель
Remeza
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Защита двигателя от перегрева
Нет
Особенности
рукоятка для переноски, манометр, безопасная остановка
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
70 162 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Remeza 200 LB40 — производительная компрессорная установка, предназначенная для подачи сжатого воздуха к различным потребителям. Применяется для покрасочных работ, накачки шин, продувки фильтров и выполнения других подобных операций с использованием пневмоинструмента. Аппарат оснащен двухсотлитровым ресивером, что существенно сокращает интенсивность рабочих циклов. Наличие специальной опоры с наконечниками из нескользящего материала гарантирует высокую устойчивость компрессора в процессе его эксплуатации

    Преимущества

    • Простая конструкция, высокая надежность и ремонтопригодность
    • Визуальный контроль рабочих параметров с помощью двух манометров
    • Оснащен ресивером объемом 200 литров
    • Производительность 580 л/мин, рабочее давление 10 Бар
    • Наличие транспортировочных колес для более удобного перемещения
    • Увеличенный объем ресивера способствует меньшей частоте включения и более низким колебаниям давления
    • Ударопрочная, устойчивая конструкция
    • Эффективная система охлаждения для стабильной непрерывной работы
    • Высокий КПД при низких затратах на обслуживание