Компрессор Remeza СБ4/С-200 LB40, давление 10 bar, вес 140 кг

Преимущества

Простая конструкция, высокая надежность и ремонтопригодность

Визуальный контроль рабочих параметров с помощью двух манометров

Оснащен ресивером объемом 200 литров

Производительность 580 л/мин, рабочее давление 10 Бар

Наличие транспортировочных колес для более удобного перемещения

Увеличенный объем ресивера способствует меньшей частоте включения и более низким колебаниям давления

Ударопрочная, устойчивая конструкция

Эффективная система охлаждения для стабильной непрерывной работы

Высокий КПД при низких затратах на обслуживание

Remeza 200 LB40 — производительная компрессорная установка, предназначенная для подачи сжатого воздуха к различным потребителям. Применяется для покрасочных работ, накачки шин, продувки фильтров и выполнения других подобных операций с использованием пневмоинструмента. Аппарат оснащен двухсотлитровым ресивером, что существенно сокращает интенсивность рабочих циклов. Наличие специальной опоры с наконечниками из нескользящего материала гарантирует высокую устойчивость компрессора в процессе его эксплуатации