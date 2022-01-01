Компрессор Patriot WO 10-120 525306370, объем ресивера 10 л

Преимущества

Тихий, до 2-х раз тише масляного аналога - можно разговаривать без повышения голоса

100% чистый воздух без масляных примесей, что не требует установки дорогостоящих маслоотделителей

Готов к работе сразу после покупки, не требует заправки маслом, контроля за наличием масла и его замены

Снижен вес компрессора (отсутствует картер)

Тефлоновые кольца на поршне с низким коэффициентом трения и высокой устойчивостью к износу

Регулировка и контроль давления в ресивере и на выходе при помощи двух манометров

Быстросъемный штуцер для удобства

Прессостат контролирует включение и выключение подкачки воздуха, поддерживая давление в ресивере в заданном диапазоне

Двигатель оснащен термопредохранителем

Можно транспортировать в горизонтальном положении

Компрессор PATRIOT WO 10-120 525306370 имеет широкую сферу применения и является незаменимым помощником в школьных и студенческих лабораториях. Благодаря безмасляной конструкции выработанный сжатый воздух отличается чистотой. Покрытие оборудования надежно защищает конструкцию от воздействия коррозии. Дренажный клапан обеспечивает легкость слива образующегося конденсата. Управление агрегатом интуитивно понятно, эксплуатация не составит труда даже начинающему пользователю. Специальный кожух надежно защищает мощный двигатель от механических повреждений и неблагоприятных внешних факторов (грязь, пыль). Наличие быстросъемного выхода гарантирует легкость подсоединения пневмоинструмента к компрессору. Габариты и вес оборудования способствуют удобству хранения в условиях ограниченного пространства