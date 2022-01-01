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Компрессор Patriot WO 10-120 525306370, объем ресивера 10 л
11 650 ₽
Безмасляные компрессоры
  • Персональная скидка
Компрессор Patriot WO 10-120 525306370
Арт. О00000039158
Компрессор Patriot WO 10-120 525306370, объем ресивера 10 л
Компрессор Patriot WO 10-120 525306370, объем ресивера 10 л
Компрессор Patriot WO 10-120 525306370, объем ресивера 10 л
Компрессор Patriot WO 10-120 525306370, объем ресивера 10 л
Компрессор Patriot WO 10-120 525306370, объем ресивера 10 л
Компрессор Patriot WO 10-120 525306370, объем ресивера 10 л
Компрессор Patriot WO 10-120 525306370, объем ресивера 10 л
Компрессор Patriot WO 10-120 525306370, объем ресивера 10 л
Компрессор Patriot WO 10-120 525306370, объем ресивера 10 л
  • Персональная скидка
Компрессор Patriot WO 10-120 525306370, объем ресивера 10 л
Компрессор Patriot WO 10-120 525306370, объем ресивера 10 л
Компрессор Patriot WO 10-120 525306370, объем ресивера 10 л
Компрессор Patriot WO 10-120 525306370, объем ресивера 10 л
Компрессор Patriot WO 10-120 525306370, объем ресивера 10 л
Компрессор Patriot WO 10-120 525306370, объем ресивера 10 л
Компрессор Patriot WO 10-120 525306370, объем ресивера 10 л
Компрессор Patriot WO 10-120 525306370, объем ресивера 10 л
Компрессор Patriot WO 10-120 525306370, объем ресивера 10 л

Компрессор Patriot WO 10-120 525306370

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11 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000039158

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Защита двигателя от перегрева
Да
Особенности
рукоятка для переноски, манометр, спускной клапан
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Компрессор PATRIOT WO 10-120 525306370 имеет широкую сферу применения и является незаменимым помощником в школьных и студенческих лабораториях. Благодаря безмасляной конструкции выработанный сжатый воздух отличается чистотой. Покрытие оборудования надежно защищает конструкцию от воздействия коррозии. Дренажный клапан обеспечивает легкость слива образующегося конденсата. Управление агрегатом интуитивно понятно, эксплуатация не составит труда даже начинающему пользователю. Специальный кожух надежно защищает мощный двигатель от механических повреждений и неблагоприятных внешних факторов (грязь, пыль). Наличие быстросъемного выхода гарантирует легкость подсоединения пневмоинструмента к компрессору. Габариты и вес оборудования способствуют удобству хранения в условиях ограниченного пространства

    Преимущества

    • Тихий, до 2-х раз тише масляного аналога - можно разговаривать без повышения голоса
    • 100% чистый воздух без масляных примесей, что не требует установки дорогостоящих маслоотделителей
    • Готов к работе сразу после покупки, не требует заправки маслом, контроля за наличием масла и его замены
    • Снижен вес компрессора (отсутствует картер)
    • Тефлоновые кольца на поршне с низким коэффициентом трения и высокой устойчивостью к износу
    • Регулировка и контроль давления в ресивере и на выходе при помощи двух манометров
    • Быстросъемный штуцер для удобства
    • Прессостат контролирует включение и выключение подкачки воздуха, поддерживая давление в ресивере в заданном диапазоне
    • Двигатель оснащен термопредохранителем
    • Можно транспортировать в горизонтальном положении