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Компрессор безмасляный Кратон AC-180-24-OFS с прямой передачей (3 01 01 052) 24л 180 л/мин
Арт. О00000011903
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Компрессор безмасляный Кратон AC-180-24-OFS с прямой передачей (3 01 01 052) 24л 180 л/мин
Арт. О00000011903
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
|
Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, безопасная остановка, защита от перегрузок, большие колеса
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- Безмасляный компрессор Кратон AC-180-24-OFS используется для снабжения пневматических инструментов сжатым воздухом. Также применяется для подкачки автомобильных и велосипедных шин, работы с пескоструйным аппаратом и пневмокраскопультами. Оснащенный двумя цилиндрами компрессор Кратон AC-180-24-OFS обладает производительностью 180 литров в минуту. Для повышения устойчивости и снижения вибрации он оборудован резиновой опорой. В Интернет-магазине “Бигам” Кратон AC-180-24-OFS можно купить с доставкой в любой город
Преимущества Кратон AC-180-24-OFS
- Два цилиндра
- Прямая передача
- Термозащита двигателя
- Высокая износостойкость
- Предохранительный клапан – защита от перегрузок
- Быстрое удаление конденсата
Комплектация
- Компрессор
- Воздушный фильтр
- Колеса (2 шт.)
- Опора резиновая
- Комплект крепежных изделий
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка