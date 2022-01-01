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Компрессор безмасляный Кратон AC-180-24-OFS с прямой передачей (3 01 01 052) 24л 180 л/мин
16 770 ₽
Безмасляные компрессоры
  • Персональная скидка
Компрессор безмасляный Кратон AC-180-24-OFS с прямой передачей (3 01 01 052) 24л 180 л/мин
Арт. О00000011903
Компрессор безмасляный Кратон AC-180-24-OFS с прямой передачей (3 01 01 052) 24л 180 л/мин
  • Персональная скидка

Компрессор безмасляный Кратон AC-180-24-OFS с прямой передачей (3 01 01 052) 24л 180 л/мин

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16 770 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
Арт. О00000011903

Характеристики

Производитель
Кратон
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Защита двигателя от перегрева
Да
Особенности
рукоятка для переноски, манометр, безопасная остановка, защита от перегрузок, большие колеса
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 770 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Безмасляный компрессор Кратон AC-180-24-OFS используется для снабжения пневматических инструментов сжатым воздухом. Также применяется для подкачки автомобильных и велосипедных шин, работы с пескоструйным аппаратом и пневмокраскопультами. Оснащенный двумя цилиндрами компрессор Кратон AC-180-24-OFS обладает производительностью 180 литров в минуту. Для повышения устойчивости и снижения вибрации он оборудован резиновой опорой. В Интернет-магазине “Бигам” Кратон AC-180-24-OFS можно купить с доставкой в любой город

    Преимущества Кратон AC-180-24-OFS

    • Два цилиндра
    • Прямая передача
    • Термозащита двигателя
    • Высокая износостойкость
    • Предохранительный клапан – защита от перегрузок
    • Быстрое удаление конденсата

    Комплектация

    • Компрессор
    • Воздушный фильтр
    • Колеса (2 шт.)
    • Опора резиновая
    • Комплект крепежных изделий
    • Инструкция по эксплуатации
    • Упаковка