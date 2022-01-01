Компрессор безмасляный Кратон AC-180-24-OFS с прямой передачей (3 01 01 052) 24л 180 л/мин

Безмасляный компрессор Кратон AC-180-24-OFS используется для снабжения пневматических инструментов сжатым воздухом. Также применяется для подкачки автомобильных и велосипедных шин, работы с пескоструйным аппаратом и пневмокраскопультами. Оснащенный двумя цилиндрами компрессор Кратон AC-180-24-OFS обладает производительностью 180 литров в минуту. Для повышения устойчивости и снижения вибрации он оборудован резиновой опорой. В Интернет-магазине “Бигам” Кратон AC-180-24-OFS можно купить с доставкой в любой город

Преимущества Кратон AC-180-24-OFS

Два цилиндра

Прямая передача

Термозащита двигателя

Высокая износостойкость

Предохранительный клапан – защита от перегрузок

Быстрое удаление конденсата

Комплектация