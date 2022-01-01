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Компрессор P.I.T. PAC50-C, 1.8 кВт
13 025 ₽
Компрессоры
  • Персональная скидка
Компрессор P.I.T. PAC50-C, 1.8 кВт
Арт. О00000026678
Компрессор P.I.T. PAC50-C, 1.8 кВт
  • Персональная скидка

Компрессор P.I.T. PAC50-C, 1.8 кВт

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13 025 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Арт. О00000026678

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Защита двигателя от перегрева
Нет
Особенности
рукоятка для переноски, манометр
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 025 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Компрессор P.I.T. PAC50-C представляет собой агрегат с электрическим типом двигателя и мощностью 1.5 кВт. Эта модель подходит для использования в автосервисах, мастерских, станциях технического обслуживания и в частных гаражах. Компрессор применяется для работы с пневмоинструментом, а также для подкачки шин и распыления краски. Техника имеет ударопрочный корпус, а также отличается надёжностью и длительным сроком службы.

    Преимущества

    • Компрессор P.I.T. PAC50-C имеет долгий срок службы
    • Подходит для бытового и профессионального применения
    • Качественное исполнение
    • Прочная конструкция защищает агрегат от повреждений
    • Не требует сложного технического обслуживания
    • Простота применения