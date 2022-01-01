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Компрессор P.I.T. PAC50-C, 1.8 кВт
Арт. О00000026678
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
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- Компрессор P.I.T. PAC50-C представляет собой агрегат с электрическим типом двигателя и мощностью 1.5 кВт. Эта модель подходит для использования в автосервисах, мастерских, станциях технического обслуживания и в частных гаражах. Компрессор применяется для работы с пневмоинструментом, а также для подкачки шин и распыления краски. Техника имеет ударопрочный корпус, а также отличается надёжностью и длительным сроком службы.
Преимущества
- Компрессор P.I.T. PAC50-C имеет долгий срок службы
- Подходит для бытового и профессионального применения
- Качественное исполнение
- Прочная конструкция защищает агрегат от повреждений
- Не требует сложного технического обслуживания
- Простота применения