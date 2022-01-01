Компрессор P.I.T. PAC50-C, 1.8 кВт

Преимущества

Компрессор P.I.T. PAC50-C имеет долгий срок службы

Подходит для бытового и профессионального применения

Качественное исполнение

Прочная конструкция защищает агрегат от повреждений

Не требует сложного технического обслуживания

Простота применения

Компрессор P.I.T. PAC50-C представляет собой агрегат с электрическим типом двигателя и мощностью 1.5 кВт. Эта модель подходит для использования в автосервисах, мастерских, станциях технического обслуживания и в частных гаражах. Компрессор применяется для работы с пневмоинструментом, а также для подкачки шин и распыления краски. Техника имеет ударопрочный корпус, а также отличается надёжностью и длительным сроком службы.