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От качества и правильности подбора этого многофункционального герметика зависит долговечность нанесенного слоя, а следовательно, и результата всех ремонтных работ в целом. Монтажную пену или пенополиуретановый герметикиспользуют при установке окон, заполнении пустот между дверными откосами и проемом, фиксации полипропиленовых труб и многого другого. Наш рейтинг монтажной пены поможет ближе познакомиться с продуктами разных брендов и выбрать лучший вариант для своих нужд.

Рейтинг лучших марок монтажной пены

В рейтинг производителей монтажной пены вошли как известные бренды, так и недавно пришедшие на рынок, но уже получившие популярность. Вот перечень лучших производителей герметика:

DEXX . Немецкая марка-производитель герметиков и средств нанесения, крепежа и ручного инструмента. Пена DEXX быстро схватывается и имеет невысокую стоимость.

. Немецкая марка-производитель герметиков и средств нанесения, крепежа и ручного инструмента. Пена DEXX быстро схватывается и имеет невысокую стоимость. Kraftool . Поставщик расходников, крепежа, инструмента для малярных работ, химии, садовых принадлежностей. Выпускает как баллоны ручные, так и под пистолет.

. Поставщик расходников, крепежа, инструмента для малярных работ, химии, садовых принадлежностей. Выпускает как баллоны ручные, так и под пистолет. Makrofix . Выпускает строительные материалы и химию. Профессиональные пены бренда можно приобрести для использования в любой сезон.

. Выпускает строительные материалы и химию. Профессиональные пены бренда можно приобрести для использования в любой сезон. Makroflex . Известная компания по производству монтажной пены, герметика, клея для строительных работ. Пены производителя обладают стойкостью, низкой теплопроводностью и не утяжеляют конструкции.

. Известная компания по производству монтажной пены, герметика, клея для строительных работ. Пены производителя обладают стойкостью, низкой теплопроводностью и не утяжеляют конструкции. Sila . Российский бренд профессиональных герметиков, который предлагает к покупке продукты для использования в разных условиях.

. Российский бренд профессиональных герметиков, который предлагает к покупке продукты для использования в разных условиях. Soudal . Производитель клеев, герметиков и пен, основанный в Бельгии. В ассортименте бытовая пена и баллоны-тубы под пистолет.

. Производитель клеев, герметиков и пен, основанный в Бельгии. В ассортименте бытовая пена и баллоны-тубы под пистолет. Tytan . Специализируется на выпуске продуктов для герметизации швов, стыков, уплотнения, клеев, пропиток. Производит пены на конкретный сезон, универсальные и пожаростойкие продукты.

. Специализируется на выпуске продуктов для герметизации швов, стыков, уплотнения, клеев, пропиток. Производит пены на конкретный сезон, универсальные и пожаростойкие продукты. Ultima . Пены бренда имеют доступную цену, могут использоваться как в конкретное время года, так и независимо от него.

. Пены бренда имеют доступную цену, могут использоваться как в конкретное время года, так и независимо от него. Зубр . Знаменит не только производством инструмента. Монтажный герметик “Зубр”. Покупатели отмечают небольшое расширение пены и ее высокую плотность.

. Знаменит не только производством инструмента. Монтажный герметик “Зубр”. Покупатели отмечают небольшое расширение пены и ее высокую плотность. Момент . Ассортимент производителя предлагает пены для любых работ. Есть продукты с увеличенным выходом, легким удалением неотвердевшего состава и огнезащитой.

. Ассортимент производителя предлагает пены для любых работ. Есть продукты с увеличенным выходом, легким удалением неотвердевшего состава и огнезащитой. Пеноплэкс . Выпускает уплотнители, крепежные элементы к ним, а также монтажные продукты. Среди выпускаемых брендом пен есть как специализированные, так и универсальные герметики.

. Выпускает уплотнители, крепежные элементы к ним, а также монтажные продукты. Среди выпускаемых брендом пен есть как специализированные, так и универсальные герметики. Ремонт на 100%. Пена от этого российского бренда хорошо заполняет пустоты и имеет доступную для массового пользователя цену.

Как выбрать монтажную пену

Лучшие монтажные пены должны выбираться исходя из условий использования. Вот основные факторы, которыми стоит руководствоваться:

Бытовая или профессиональная. Монтажная пена выпускается в двух вариантах.

Вид пены Особенности Бытовая Одноразовый баллон с трубкой для нанесения. Пена имеет малую плотность и большое вторичное расширение. Применяется при работах, не требующих особой аккуратности, заполнении щелей. Профессиональная Может расходоваться постепенно. Наносятся посредством пистолета. Хорошо сохраняют первичный объем и имеют высокий выход материала.

Выбор монтажной пены будет определяться навыками пользователя и рабочей необходимостью. Для разовых работ, когда баллон не откладывается на длительное время, вполне достаточно бытового продукта. Но здесь стоит учитывать коэффициент расширения, который указывается производителем на упаковке.

Выход . Определяет объем продукта, который можно получить из одного баллона. Но здесь имеются нюансы. Стоит учесть, что расширение пены в свободном пространстве (что и указывается в руководстве к использованию) будет отличаться от расширения в небольших пустотах. Также, если баллон закрыт не плотно, то давление в нем снижается и вещество не дает ожидаемого эффекта на выходе.

. Определяет объем продукта, который можно получить из одного баллона. Но здесь имеются нюансы. Стоит учесть, что расширение пены в свободном пространстве (что и указывается в руководстве к использованию) будет отличаться от расширения в небольших пустотах. Также, если баллон закрыт не плотно, то давление в нем снижается и вещество не дает ожидаемого эффекта на выходе. Адгезия . Качество пены напрямую зависит от это показателя. Адгезией называют способность пены сцепляться с покрываемой поверхностью. Соответственно, чем выше будет это сцепление, тем лучше пена выполнит свою основную задачу.

. Качество пены напрямую зависит от это показателя. Адгезией называют способность пены сцепляться с покрываемой поверхностью. Соответственно, чем выше будет это сцепление, тем лучше пена выполнит свою основную задачу. Температурный диапазон работы . Пены выпускаются под использование при определенных температурах воздуха. В зависимости от этого фактора выделяют летние, зимние и всесезонные пены. Первые хороши для использования в отапливаемом помещении или в теплую погоду, зимние подойдут для работ на открытом воздухе. Оптимальным вариантом для использования при любой погоде являются всесезонные пены.

. Пены выпускаются под использование при определенных температурах воздуха. В зависимости от этого фактора выделяют летние, зимние и всесезонные пены. Первые хороши для использования в отапливаемом помещении или в теплую погоду, зимние подойдут для работ на открытом воздухе. Оптимальным вариантом для использования при любой погоде являются всесезонные пены. Расширение . Это способность состава заполнить определенный объем пространства. Выделяют первичное расширение - расширение продукта после выхода из баллона. Чаще всего оно составляет не более 25 процентов. Также есть вторичное расширение, которое происходит после полимеризации вещества. Эти два фактора стоит учитывать при работе с хрупкими конструкциями и заполнении узких пространств, так как, если расширение пены в узком пространстве будет значительным, высок риск деформации конструкции.

. Это способность состава заполнить определенный объем пространства. Выделяют первичное расширение - расширение продукта после выхода из баллона. Чаще всего оно составляет не более 25 процентов. Также есть вторичное расширение, которое происходит после полимеризации вещества. Эти два фактора стоит учитывать при работе с хрупкими конструкциями и заполнении узких пространств, так как, если расширение пены в узком пространстве будет значительным, высок риск деформации конструкции. Противопожарные свойства. По особенностям своих свойств монтажные пены являются легковоспламеняемыми веществами. Но если предъявляются повышенные требования к пожаростойкости отделки, то лучше выбрать специальные огнестойкие пены (например, класса B1 или B2).

Лучшие летние монтажные пены

TYTAN ПРОФИ "O2"

Для хорошего монтажного герметизирующего продукта важны не только действующие характеристики вещества, но и его безвредность для человека. Рейтинг летних монтажных пен начнем с продукта от TYTAN.

Достоинства:

Предполагает нанесение с помощью пистолета, что позволяет расходовать продукт более аккуратно и экономично;

Хороший вариант для работ в теплый сезон или в отапливаемом помещении;

Подходит для профессиональных отделочных работ, так и для нечастого использования в быту;

Продукт полностью застывает за 24 часа;

Не выделяет вредных для человека веществ при нанесении, что позволяет долго работать с веществом.

Недостатки:

Не выявлено.

Момент 1057392

Выбор монтажной пены для заполнения пустот при высокой температуре воздуха будет не таким сложным, если отдать предпочтение максимально универсальным составам, как, например, Момент 1057392 .

Достоинства:

Производитель отмечает высокий уровень адгезии монтажного продукта;

Оптимальный вариант для уплотнения окон, балконов, систем водоснабжения заполнения щелей, герметизации швов, создании звукоизолирующего слоя;

Бытовая форма выпуска не потребует от оператора особых навыков и покупки дополнительного оборудования для нанесения;

Полостью продукт твердеет за 24 часа;

Диапазон рабочих температур начинается с отметки в +5 градусов;

Компактный баллон удобно хранить в кладовой или мастерской, а также переносить.

Недостатки:

Не выявлено.

Makroflex ПРО ФР 77 (1663075)

В рейтинг монтажной пены по качеству на одну из значимых позиций вполне можно поставить этот пожаростойкий продукт от Makroflex.

Достоинства:

Применяется на строительных объектах с повышенными требованиями пожаробезопасности;

Экономичное нанесение и аккуратные стыки благодаря использованию пистолета;

Оптимально для заполнения узких пространств (щелей, швов. пустот);

Благодаря малому весу легко хранить или переносить в сумке;

Допускается использование продукта при температуре до +35 градусов, поэтому пена идеальна для работ в разгар летнего сезона;

Быстрое застывание за 12 часов.

Недостатки:

Высокая стоимость.

TYTAN Professional 65

Неплохой вариант для монтажа окон и герметизации стыков при монтаже межкомнатных и входных дверей с лучшим выходом в этой категории рейтинга.

Достоинства:

Имеет химический состав без выделения опасных для человека паров, что повышает безопасность при работе;

Повышает теплостойкость и шумоизоляцию соединений и стыков;

Стоек к смачиванию и образованию плесени, что позволяет эксплуатировать продукт в условиях высокой влажности;

Высокий выход продукта (до 65 литров продукта);

Работает при максимальной температуре воздуха до +30 градусов, поэтому подходит как для жаркого лета, так и работе в отапливаемой квартире или доме.

Недостатки:

Не выявлено.

SOUDAL Профиль DIY

Удачный выбор для опытных мастеров с высокими качественными характеристиками и самой низкой ценой в категории рейтинга.

Достоинства:

Может использоваться при температуре до +35 градусов, что делает продукт подходящим для использования в летний период в большинстве регионов страны;

Прекрасно взаимодействует с многими поверхностями, поэтому обеспечивает плотное соединение и герметизацию стыков;

Отличается высокими характеристиками звукоизоляции и сохранения тепла в помещении;

Имеет небольшое расширение, поэтому не опасна для использования в конструкциях из тонких материалов.

Недостатки:

Не выявлено.

Makroflex ShakeTec 1915090

Летний вариант монтажной пены с высокой адгезией.

Достоинства:

Тонкая трубка позволяет наиболее эффективно наносить состав в узкие щели;

Не имеет в составе вредных пропеллентов, поэтому не наносит вреда оператору при работе;

При нанесении имеет расширение около 100 процентов;

Полностью высыхает за 24 часа.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Лучшие зимние монтажные пены

Ultima pro 65 ЗИМА

Рейтинг монтажной пены зимней начинает состав с большим разбросом рабочих температур.

Достоинства:

Большой выход - 65 литров;

Может использоваться как внутри, так и за пределами помещений, не теряя при этом своих изолирующих свойств;

Легкое “прилипание” к большинству поверхностей и материалов делает состав универсальным помощником в строительстве и ремонте;

Безопасен для хрупких материалов благодаря низкому вторичному расширению;

Работает при температуре до +30 градусов;

Полностью затвердевает за 24 часа.

Недостатки:

Не выявлено.

TYTAN ПРОФ GUN 20249 зима

Рейтинг монтажной пены для окон можно было бы начать с продукта, который хорошо проявляет себя в любых условиях. Таким является GUN 20249.

Достоинства:

Нанесение посредством пистолета позволяет использовать состав неоднократно до опустошения баллона;

Можно работать с пеной на улице или в помещении, что удобно при строительстве в осенне-зимний период;

Выход продукта составляет около 42 литров;

Несмотря на рекомендации к зимнему применению верхняя граница температурного диапазона составляет +30 градусов;

Полностью твердеет за 24 часа.

Недостатки:

Высокая стоимость.

SOUDAL Профиль DIY ЗИМА

Хороший продукт для работы, который позволяет не откладывать ремонт на теплую погоду.

Достоинства:

Не разрушает тонкие конструкции благодаря небольшой степени расширения;

Нанесение пистолетом обеспечивает точное нанесение и экономию состава;

Состав рассчитан на зимнее применение, но не теряет своих свойств в теплую погоду;

Адгезия к металлическим и деревянным поверхностям, бетону и кирпичу;

Недостатки:

Не выявлено.

TYTAN PROFESSIONAL 65 96443

Какие лучше зимние монтажные пены? - Монтажная пена для зимних работ должна иметь высокую стойкость к морозам и влаге. PROFESSIONAL 65 96443 отвечает этим требованиям к продукту.

Достоинства:

Значительный выход пены - 65 литров;

Самая низкая отрицательная температура применения (-20 градусов) позволяет при необходимости проводить работы даже в мороз;

Не испаряет вредные вещества при нанесении состава и после его высыхания;

Состав допускает работу в условиях высокой влажности и стоек к образованию плесени;

Подойдет для работы с хрупкими материалами, поскольку имеет небольшое вторичное расширение.

Недостатки:

Не выявлено.

TYTAN STD "О2" 16933

Топ зимних вариантов монтажной пены замыкает STD "О2" 16933 от TYTAN.

Достоинства:

Не требует приобретения оборудования для нанесения, а благодаря аппликатору ЭРГО возможно использование в течение двух месяцев;

Легко управлять баллоном даже одной рукой;

Изолирует стыки, поэтому позволяет избежать утечки тепла и создает хорошую звукоизоляцию;

Баллон вмещает 45 литров состава;

Эффективен при температурах до -10 градусов.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие всесезонные монтажные пены

Makroflex PRO всесезонная

В рейтинг лучших монтажных пен мы включили продукт с большим количеством положительных отзывов покупателей.

Достоинства:

Клапан выполнен по технологии ABS technology, что позволяет ему сохранять исходные данные продукта даже при многократном использовании;

Для эффективного встряхивания вещества в баллоне имеется шарик;

Структура с мелкими порами позволяет обеспечивать лучшую изоляцию от оттока тепла и избежать проникновению шума с улицы или из соседних помещений;

Возможен контроль оптимальной температуры баллона благодаря индикатору.

Недостатки:

Не выявлено.

DEXX 41126 PRO

Пена для герметизации российского производства, которую лучше купить при небольшом объеме работ.

Достоинства:

Оптимальна для герметизации стыков при монтаже окон, подоконников, систем тепло- и водоснабжения, а также изоляции проводки;

Не наносит вреда человеку при распылении и затвердевании благодаря отсутствию в составе токсичных веществ;

Эффективна при температуре до +35 градусов, что позволяет работать с составом даже в летнюю жару;

Самый легковесный продукт в рейтинге: вес баллона 0,5 кг.

Недостатки:

Малый объем пены (30 л).

DEXX 41123 STANDARD

Вариант пены от уже известного производителя DEXX с распылением через адаптер.

Достоинства:

Нет ядовитых веществ в составе, поэтому пена безопасна при нанесении и высыхании;

Способствует удержанию тепла в помещении и лучшей шумоизоляции;

Широкий диапазон температур для работы позволяет наносить состав в любую погоду без потери его основных свойств;

Не требует покупки пистолета для нанесения.

Недостатки:

Немного пены в баллоне.

Момент PRO 65 PS850 ПРОФИ 2250025

В рейтинг профессиональной монтажной пены вполне можно включить этот продукт российского бренда.

Достоинства:

Обладает хорошими соединительными и герметизирующими свойствами;

Устойчива к воздействию солнечных лучей и влаги, поэтому подойдет для работы на улице;

Слой состава держится длительное время;

В баллоне содержится 60 литров пены, чего хватит для обработки большой площади;

Застывает за 24 часа.

Недостатки:

Не выявлено.

Penosil GoldGun 65

Монтажные пены, которые мы включили в рейтинг, отличаются стойкостью и плотностью образуемого слоя вещества. Не исключение и GoldGun 65.

Достоинства:

Значительный выход пены (65 литров) и шумоизолирующие свойства;

Выдерживает воздействие температур до -18 градусов, поэтому подойдет для срочного ремонта в холодное время;

Застывает за сутки;

Застывая, пена образует плотный слой, способствующий лучшей герметизации.

Недостатки:

Отмечается жидкость консистенции.

Лучшие универсальные монтажные пены

Зубр ЭКСПЕРТ ПРОФИ 65 41147 всесезонная

Рейтинг монтажной пены “Цена/качество” может дополнить этот состав с повышенной износостойкостью.

Достоинства:

Выход продукта - 65 литров делает его оптимальным для герметизации и уплотнения больших участков;

Адгезия со многими строительными материалами повышает возможности применения состава;

При отвердевании не испаряет токсичные вещества, поэтому применима в жилых помещениях;

Срок службы продукта может составлять до 25 лет при правильном уходе.

Недостатки:

Не выявлено.

Makroflex ShakeTec 1947660

Лучшие влагостойкие монтажные пены лучшим образом подходят для применения в деревянных домах, погребах или неотапливаемых помещениях. Достойным выбором для работ в условиях высокой влажности может стать ShakeTec 1947660.

Достоинства:

Нанесение благодаря аппликатору, которое под силу даже неопытному пользователю;

Для эффективного встряхивания баллона предусмотрен металлический шарик;

Легкий подбор лучшего места для хранения благодаря индикатору температуры;

Мелкопористая структура придает составу большую плотность;

Не выделяет токсичных веществ.

Недостатки:

Не выявлено.

Sila HOME MAX FOAM A1477Z

Эта пена станет хорошим выбором, если требуется избавится от щелей при установке окон.

Достоинства:

Среднего объема пены достаточно для выполнения работ по заполнению пустот при ремонте в квартире или доме;

Для нанесения не требуется особых навыков и инструмента, баллон уже готов к использованию;

Адгезия с самыми распространенными строительными материалами позволяет работать с пеной при решении большого количества задач;

Пригодна для использования в любых погодных условиях в течение всего года.

Недостатки:

Порой отмечается неприятный запах.

Makrofix 2103Р

Монтажные пены, которые включены в наш рейтинг, обладают не только хорошим качеством покрытия, но и позволяют штукатурить его без повреждений всего слоя.

Достоинства:

Аккуратное нанесение и экономный расход благодаря пистолету;

Оптимален для работы в любую погоду, так как диапазон температур составляет 45 градусов;

Среднее количество пены в баллоне для выполнения небольших задач по монтажу окон, дверей, сантехники;

Легкая последующая обработка затвердевшей пены.

Недостатки:

Отмечается малый выход пены.

Makrofix 2107

Пена с большим разрешением, которая будет неплохим вариантом для задач по заполнению пустот.

Достоинства:

Небольшой вес баллона удобен при его переноске;

Позволяет выполнять работы и в зимние холода, и в летнюю жару, на улице и в помещении;

Универсальна для обработки дверных и оконных проемов, труб тепло- и водоснабжения, заполнения пустот и щелей;

Увеличение объема при затвердевании почти в 4 раза.

Недостатки:

Отмечается малый выход пены.

Лучшие огнестойкие монтажные пены

Модель/Характеристика Объем пены (мл) Способ нанесения Время застывания (ч) Наим. температура использования (градусы) Наиб. температура использования (градусы) Вес (кг) Стоимость (руб) Makroflex PRO FR 77 1663075, Б0051510 750 Пистолет 12 +5 +30 0,89 1420 Технониколь 240 PROFESSIONAL огнестойкая TN528380 1 Пистолет 24 +5 +35 0,81 800 REALIST PRO – огнестойкая 4680287563380 1 Пистолет 24 -10 +35 0,9 680 IRFIX В1 750 мл 10005 750 Пистолет 24 +5 +30 0,9 1 100 Огнетитан ТУ 2257-015-03495485-2017 БП-00000781 1 Пистолет 18 -10 +35 0,89 820

Makroflex PRO FR 77 1663075, Б0051510

Лучшие монтажные пены для окон должны не только защищать от проникновения холода и влаги с улицы, но и быть безопасными для человека. Одна из таких - PRO FR 77 1663075.

Достоинства:

Пена прошла испытания и тестирования на огнестойкость, которые подтвердили ее устойчивость до 240 минут;

Сертифицирована по DIN и имеет подтверждение соответствию ГОСТ по пожаробезопасности;

Клапан не залипает в отверстии, что обеспечивает комфортную работу;

Высокая степень адгезии к многим строительным материалам;

Не имеет токсичных испарений.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Технониколь 240 PROFESSIONAL огнестойкая TN528380

Бренд выпускает хорошие монтажные пены с большим выходом. Пример такого продукта летний состав 240 PROFESSIONAL огнестойкая TN528380.

Достоинства:

Огнестойкость до 240 минут;

Способствует лучшей шумоизоляции и сохранению тепла в помещении;

Хорошая адгезия даже с влажными строительными материалами позволяет проводить работы практически в любых условиях;

Подойдет для применения при температуре воздуха до +35 градусов;

Самый большой объем баллона в рейтинге - 1 л.

Недостатки:

Не выявлено.

REALIST PRO огнестойкая 4680287563380

Одна из лучших пен рейтинга по стойкости к условиям внешней среды.

Достоинства:

Разработана для использования в сложных условиях, поэтому особенно ценна на производстве и строительстве;

Большой баллон - 1 л с выходом пены до 70 литров;

Хорошая адгезия позволяет использовать пену для работ во влажной среде (ванных комнатах, деревянных домах);

Всесезонное применение и огнестойкие свойства делают продукт максимально универсальным.

Недостатки:

Не выявлено.

IRFIX В1 750 мл 10005

Далее в нашем рейтинге следует пена с возможностью механической обработки уже через 30-40 минут после нанесения.

Достоинства:

Применяется в сферах с повышенными требованиями к пожаробезопасности (производство, лаборатории), а также и в строительстве жилых домов;

Застывает полностью за сутки;

Быстро схватывается (за 10-15 минут);

Не повреждается при нанесении краски на засохший состав;

Эксплуатируется при наибольшей температуре до 90-130 градусов.

Недостатки:

Отмечается малый выход.

Огнетитан ТУ 2257-015-03495485-2017 БП-00000781

Замыкает топ пен огнестойкий продукт российского производства.

Достоинства:

Допускает первичную обработку уже через полчаса;

В теплом умеренно влажном помещении застывает полностью за 18 часов;

Состав оптимален для работы в зимних и летних погодных условиях;

Стойкость к повышенной влажности и ее последствиям (плесени);

Застывший состав не выделяет токсичных веществ.

Недостатки: