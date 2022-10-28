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Рейтинг монтажной пены
28.10.2022

Рейтинг монтажной пены

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От качества и правильности подбора этого многофункционального герметика зависит долговечность нанесенного слоя, а следовательно, и результата всех ремонтных работ в целом. Монтажную пену или пенополиуретановый герметикиспользуют при установке окон, заполнении пустот между дверными откосами и проемом, фиксации полипропиленовых труб и многого другого. Наш рейтинг монтажной пены поможет ближе познакомиться с продуктами разных брендов и выбрать лучший вариант для своих нужд.

Рейтинг лучших марок монтажной пены

В рейтинг производителей монтажной пены вошли как известные бренды, так и недавно пришедшие на рынок, но уже получившие популярность. Вот перечень лучших производителей герметика:

  • DEXX. Немецкая марка-производитель герметиков и средств нанесения, крепежа и ручного инструмента. Пена DEXX быстро схватывается и имеет невысокую стоимость.
  • Kraftool. Поставщик расходников, крепежа, инструмента для малярных работ, химии, садовых принадлежностей. Выпускает как баллоны ручные, так и под пистолет.
  • Makrofix. Выпускает строительные материалы и химию. Профессиональные пены бренда можно приобрести для использования в любой сезон.
  • Makroflex. Известная компания по производству монтажной пены, герметика, клея для строительных работ. Пены производителя обладают стойкостью, низкой теплопроводностью и не утяжеляют конструкции.
  • Sila. Российский бренд профессиональных герметиков, который предлагает к покупке продукты для использования в разных условиях.
  • Soudal. Производитель клеев, герметиков и пен, основанный в Бельгии. В ассортименте бытовая пена и баллоны-тубы под пистолет.
  • Tytan. Специализируется на выпуске продуктов для герметизации швов, стыков, уплотнения, клеев, пропиток. Производит пены на конкретный сезон, универсальные и пожаростойкие продукты.
  • Ultima. Пены бренда имеют доступную цену, могут использоваться как в конкретное время года, так и независимо от него.
  • Зубр. Знаменит не только производством инструмента. Монтажный герметик “Зубр”. Покупатели отмечают небольшое расширение пены и ее высокую плотность.
  • Момент. Ассортимент производителя предлагает пены для любых работ. Есть продукты с увеличенным выходом, легким удалением неотвердевшего состава и огнезащитой.
  • Пеноплэкс. Выпускает уплотнители, крепежные элементы к ним, а также монтажные продукты. Среди выпускаемых брендом пен есть как специализированные, так и универсальные герметики.
  • Ремонт на 100%. Пена от этого российского бренда хорошо заполняет пустоты и имеет доступную для массового пользователя цену.

Как выбрать монтажную пену

Лучшие монтажные пены должны выбираться исходя из условий использования. Вот основные факторы, которыми стоит руководствоваться:

  • Бытовая или профессиональная. Монтажная пена выпускается в двух вариантах.
Вид пены Особенности
Бытовая Одноразовый баллон с трубкой для нанесения. Пена имеет малую плотность и большое вторичное расширение. Применяется при работах, не требующих особой аккуратности, заполнении щелей.
Профессиональная Может расходоваться постепенно. Наносятся посредством пистолета. Хорошо сохраняют первичный объем и имеют высокий выход материала.

Выбор монтажной пены будет определяться навыками пользователя и рабочей необходимостью. Для разовых работ, когда баллон не откладывается на длительное время, вполне достаточно бытового продукта. Но здесь стоит учитывать коэффициент расширения, который указывается производителем на упаковке.

  • Выход. Определяет объем продукта, который можно получить из одного баллона. Но здесь имеются нюансы. Стоит учесть, что расширение пены в свободном пространстве (что и указывается в руководстве к использованию) будет отличаться от расширения в небольших пустотах. Также, если баллон закрыт не плотно, то давление в нем снижается и вещество не дает ожидаемого эффекта на выходе.
  • Адгезия. Качество пены напрямую зависит от это показателя. Адгезией называют способность пены сцепляться с покрываемой поверхностью. Соответственно, чем выше будет это сцепление, тем лучше пена выполнит свою основную задачу.
  • Температурный диапазон работы. Пены выпускаются под использование при определенных температурах воздуха. В зависимости от этого фактора выделяют летние, зимние и всесезонные пены. Первые хороши для использования в отапливаемом помещении или в теплую погоду, зимние подойдут для работ на открытом воздухе. Оптимальным вариантом для использования при любой погоде являются всесезонные пены.
  • Расширение. Это способность состава заполнить определенный объем пространства. Выделяют первичное расширение - расширение продукта после выхода из баллона. Чаще всего оно составляет не более 25 процентов. Также есть вторичное расширение, которое происходит после полимеризации вещества. Эти два фактора стоит учитывать при работе с хрупкими конструкциями и заполнении узких пространств, так как, если расширение пены в узком пространстве будет значительным, высок риск деформации конструкции.
  • Противопожарные свойства. По особенностям своих свойств монтажные пены являются легковоспламеняемыми веществами. Но если предъявляются повышенные требования к пожаростойкости отделки, то лучше выбрать специальные огнестойкие пены (например, класса B1 или B2).

Лучшие летние монтажные пены

Модель/Характеристика Объем пены (мл) Способ нанесения Время застывания (ч) Наиб. температура использования (градусы) Вес (кг) Стоимость (руб)
TYTAN ПРОФИ "O2" 750 Пистолет 24 +30 0,86 670
Момент 1057392 750 Трубка 24 +30 0,88 880
Makroflex ПРО ФР 77 (1663075) 750 Пистолет 12 +35 0,94 1 420
TYTAN Professional 65 750 Пистолет 24 +30 0,75 509
SOUDAL Профиль DIY 625 Пистолет - +35 0,78 280
Makroflex ShakeTec 1915090 750 Трубка - +30 - 1 600

TYTAN ПРОФИ "O2"

Для хорошего монтажного герметизирующего продукта важны не только действующие характеристики вещества, но и его безвредность для человека. Рейтинг летних монтажных пен начнем с продукта от TYTAN.

Достоинства:

  • Предполагает нанесение с помощью пистолета, что позволяет расходовать продукт более аккуратно и экономично;
  • Хороший вариант для работ в теплый сезон или в отапливаемом помещении;
  • Подходит для профессиональных отделочных работ, так и для нечастого использования в быту;
  • Продукт полностью застывает за 24 часа;
  • Не выделяет вредных для человека веществ при нанесении, что позволяет долго работать с веществом.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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Момент 1057392

Выбор монтажной пены для заполнения пустот при высокой температуре воздуха будет не таким сложным, если отдать предпочтение максимально универсальным составам, как, например, Момент 1057392 .

Достоинства:

  • Производитель отмечает высокий уровень адгезии монтажного продукта;
  • Оптимальный вариант для уплотнения окон, балконов, систем водоснабжения заполнения щелей, герметизации швов, создании звукоизолирующего слоя;
  • Бытовая форма выпуска не потребует от оператора особых навыков и покупки дополнительного оборудования для нанесения;
  • Полостью продукт твердеет за 24 часа;
  • Диапазон рабочих температур начинается с отметки в +5 градусов;
  • Компактный баллон удобно хранить в кладовой или мастерской, а также переносить.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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Makroflex ПРО ФР 77 (1663075)

В рейтинг монтажной пены по качеству на одну из значимых позиций вполне можно поставить этот пожаростойкий продукт от Makroflex.

Достоинства:

  • Применяется на строительных объектах с повышенными требованиями пожаробезопасности;
  • Экономичное нанесение и аккуратные стыки благодаря использованию пистолета;
  • Оптимально для заполнения узких пространств (щелей, швов. пустот);
  • Благодаря малому весу легко хранить или переносить в сумке;
  • Допускается использование продукта при температуре до +35 градусов, поэтому пена идеальна для работ в разгар летнего сезона;
  • Быстрое застывание за 12 часов.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.
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TYTAN Professional 65

Неплохой вариант для монтажа окон и герметизации стыков при монтаже межкомнатных и входных дверей с лучшим выходом в этой категории рейтинга.

Достоинства:

  • Имеет химический состав без выделения опасных для человека паров, что повышает безопасность при работе;
  • Повышает теплостойкость и шумоизоляцию соединений и стыков;
  • Стоек к смачиванию и образованию плесени, что позволяет эксплуатировать продукт в условиях высокой влажности;
  • Высокий выход продукта (до 65 литров продукта);
  • Работает при максимальной температуре воздуха до +30 градусов, поэтому подходит как для жаркого лета, так и работе в отапливаемой квартире или доме.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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SOUDAL Профиль DIY

Удачный выбор для опытных мастеров с высокими качественными характеристиками и самой низкой ценой в категории рейтинга.

Достоинства:

  • Может использоваться при температуре до +35 градусов, что делает продукт подходящим для использования в летний период в большинстве регионов страны;
  • Прекрасно взаимодействует с многими поверхностями, поэтому обеспечивает плотное соединение и герметизацию стыков;
  • Отличается высокими характеристиками звукоизоляции и сохранения тепла в помещении;
  • Имеет небольшое расширение, поэтому не опасна для использования в конструкциях из тонких материалов.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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Makroflex ShakeTec 1915090

Летний вариант монтажной пены с высокой адгезией.

Достоинства:

  • Тонкая трубка позволяет наиболее эффективно наносить состав в узкие щели;
  • Не имеет в составе вредных пропеллентов, поэтому не наносит вреда оператору при работе;
  • При нанесении имеет расширение около 100 процентов;
  • Полностью высыхает за 24 часа.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.
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Лучшие зимние монтажные пены

Модель/Характеристика Объем пены (мл) Способ нанесения Время застывания (ч) Наим. температура использования (градусы) Вес (кг) Стоимость (руб)
Ultima pro 65 ЗИМА 850 Пистолет 24 -10 1,02 430
TYTAN ПРОФ GUN 20249 зима 750 Пистолет 24 -10 0,86 820
SOUDAL Профиль DIY ЗИМА 650 Пистолет - -10 - 285
TYTAN PROFESSIONAL 65 96443 750 Пистолет 24 -20 0,75 600
TYTAN STD "О2" 16933 750 Трубка - -10 - 670

Ultima pro 65 ЗИМА

Рейтинг монтажной пены зимней начинает состав с большим разбросом рабочих температур.

Достоинства:

  • Большой выход - 65 литров;
  • Может использоваться как внутри, так и за пределами помещений, не теряя при этом своих изолирующих свойств;
  • Легкое “прилипание” к большинству поверхностей и материалов делает состав универсальным помощником в строительстве и ремонте;
  • Безопасен для хрупких материалов благодаря низкому вторичному расширению;
  • Работает при температуре до +30 градусов;
  • Полностью затвердевает за 24 часа.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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TYTAN ПРОФ GUN 20249 зима

Рейтинг монтажной пены для окон можно было бы начать с продукта, который хорошо проявляет себя в любых условиях. Таким является GUN 20249.

Достоинства:

  • Нанесение посредством пистолета позволяет использовать состав неоднократно до опустошения баллона;
  • Можно работать с пеной на улице или в помещении, что удобно при строительстве в осенне-зимний период;
  • Выход продукта составляет около 42 литров;
  • Несмотря на рекомендации к зимнему применению верхняя граница температурного диапазона составляет +30 градусов;
  • Полностью твердеет за 24 часа.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.
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SOUDAL Профиль DIY ЗИМА

Хороший продукт для работы, который позволяет не откладывать ремонт на теплую погоду.

Достоинства:

  • Не разрушает тонкие конструкции благодаря небольшой степени расширения;
  • Нанесение пистолетом обеспечивает точное нанесение и экономию состава;
  • Состав рассчитан на зимнее применение, но не теряет своих свойств в теплую погоду;
  • Адгезия к металлическим и деревянным поверхностям, бетону и кирпичу;

Недостатки:

  • Не выявлено.
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TYTAN PROFESSIONAL 65 96443

Какие лучше зимние монтажные пены? - Монтажная пена для зимних работ должна иметь высокую стойкость к морозам и влаге. PROFESSIONAL 65 96443 отвечает этим требованиям к продукту.

Достоинства:

  • Значительный выход пены - 65 литров;
  • Самая низкая отрицательная температура применения (-20 градусов) позволяет при необходимости проводить работы даже в мороз;
  • Не испаряет вредные вещества при нанесении состава и после его высыхания;
  • Состав допускает работу в условиях высокой влажности и стоек к образованию плесени;
  • Подойдет для работы с хрупкими материалами, поскольку имеет небольшое вторичное расширение.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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TYTAN STD "О2" 16933

Топ зимних вариантов монтажной пены замыкает STD "О2" 16933 от TYTAN.

Достоинства:

  • Не требует приобретения оборудования для нанесения, а благодаря аппликатору ЭРГО возможно использование в течение двух месяцев;
  • Легко управлять баллоном даже одной рукой;
  • Изолирует стыки, поэтому позволяет избежать утечки тепла и создает хорошую звукоизоляцию;
  • Баллон вмещает 45 литров состава;
  • Эффективен при температурах до -10 градусов.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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Лучшие всесезонные монтажные пены

Модель/Характеристика Объем пены (мл) Способ нанесения Время застывания (ч) Наим. температура использования (градусы) Наиб. температура использования (градусы) Вес (кг) Стоимость (руб)
Makroflex PRO всесезонная 750 Пистолет 24 -10 +35 0,9 722
DEXX 41126 PRO 750 Пистолет - -10 +35 0,5 310
DEXX 41123 STANDARD 750 Трубка - -10 +35 0,51 410
Момент PRO 65 PS850 ПРОФИ 2250025 850 Пистолет 24 -10 - 0,82 884
Penosil GoldGun 65 875 Пистолет 24 -18 +30 0,9 620

Makroflex PRO всесезонная

В рейтинг лучших монтажных пен мы включили продукт с большим количеством положительных отзывов покупателей.

Достоинства:

  • Клапан выполнен по технологии ABS technology, что позволяет ему сохранять исходные данные продукта даже при многократном использовании;
  • Для эффективного встряхивания вещества в баллоне имеется шарик;
  • Структура с мелкими порами позволяет обеспечивать лучшую изоляцию от оттока тепла и избежать проникновению шума с улицы или из соседних помещений;
  • Возможен контроль оптимальной температуры баллона благодаря индикатору.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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DEXX 41126 PRO

Пена для герметизации российского производства, которую лучше купить при небольшом объеме работ.

Достоинства:

  • Оптимальна для герметизации стыков при монтаже окон, подоконников, систем тепло-  и водоснабжения, а также изоляции проводки;
  • Не наносит вреда человеку при распылении и затвердевании благодаря отсутствию в составе токсичных веществ;
  • Эффективна при температуре до +35 градусов, что позволяет работать с составом даже в летнюю жару;
  • Самый легковесный продукт в рейтинге: вес баллона 0,5 кг.

Недостатки:

  • Малый объем пены (30 л).
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DEXX 41123 STANDARD

Вариант пены от уже известного производителя DEXX с распылением через адаптер.

Достоинства:

  • Нет ядовитых веществ в составе, поэтому пена безопасна при нанесении и высыхании;
  • Способствует удержанию тепла в помещении и лучшей шумоизоляции;
  • Широкий диапазон температур для работы позволяет наносить состав в любую погоду без потери его основных свойств;
  • Не требует покупки пистолета для нанесения.

Недостатки:

  • Немного пены в баллоне.
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Момент PRO 65 PS850 ПРОФИ 2250025

В рейтинг профессиональной монтажной пены вполне можно включить этот продукт российского бренда.

Достоинства:

  • Обладает хорошими соединительными и герметизирующими свойствами;
  • Устойчива к воздействию солнечных лучей и влаги, поэтому подойдет для работы на улице;
  • Слой состава держится длительное время;
  • В баллоне содержится 60 литров пены, чего хватит для обработки большой площади;
  • Застывает за 24 часа.

Недостатки:

  • Не выявлено.
18.jpg

Penosil GoldGun 65

Монтажные пены, которые мы включили в рейтинг, отличаются стойкостью и плотностью образуемого слоя вещества. Не исключение и GoldGun 65.

Достоинства:

  • Значительный выход пены (65 литров) и шумоизолирующие свойства;
  • Выдерживает воздействие температур до -18 градусов, поэтому подойдет для срочного ремонта в холодное время;
  • Застывает за сутки;
  • Застывая, пена образует плотный слой, способствующий лучшей герметизации.

Недостатки:

  • Отмечается жидкость консистенции.
19.jpg

Лучшие универсальные монтажные пены

Модель/Характеристика Объем пены (мл) Способ нанесения Время застывания (ч) Наим. температура использования (градусы) Наиб. температура использования (градусы) Вес (кг) Стоимость (руб)
Зубр ЭКСПЕРТ ПРОФИ 65 41147 всесезонная 850 Пистолет - -10 +30 - 415
Makroflex ShakeTec 1947660 750 Трубка - -10 +35 - 985
Sila HOME MAX FOAM A1477Z 750 Трубка 24 -10 +30 0,7 410
Makrofix 2103Р 750 Пистолет - -10 +35 0,64 460
Makrofix 2107 750 Трубка - -10 +35 0,5 410

Зубр ЭКСПЕРТ ПРОФИ 65 41147 всесезонная

Рейтинг монтажной пены “Цена/качество” может дополнить этот состав с повышенной износостойкостью.

Достоинства:

  • Выход продукта - 65 литров делает его оптимальным для герметизации и уплотнения больших участков;
  • Адгезия со многими строительными материалами повышает возможности применения состава;
  • При отвердевании не испаряет токсичные вещества, поэтому применима в жилых помещениях;
  • Срок службы продукта может составлять до 25 лет при правильном уходе.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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Makroflex ShakeTec 1947660

Лучшие влагостойкие монтажные пены лучшим образом подходят для применения в деревянных домах, погребах или неотапливаемых помещениях. Достойным выбором для работ в условиях высокой влажности может стать ShakeTec 1947660.

Достоинства:

  • Нанесение благодаря аппликатору, которое под силу даже неопытному пользователю;
  • Для эффективного встряхивания баллона предусмотрен металлический шарик;
  • Легкий подбор лучшего места для хранения благодаря индикатору температуры;
  • Мелкопористая структура придает составу большую плотность;
  • Не выделяет токсичных веществ.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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Sila HOME MAX FOAM  A1477Z

Эта пена станет хорошим выбором, если требуется избавится от щелей при установке окон.

Достоинства:

  • Среднего объема пены достаточно для выполнения работ по заполнению пустот при ремонте в квартире или доме;
  • Для нанесения не требуется особых навыков и инструмента, баллон уже готов к использованию;
  • Адгезия с самыми распространенными строительными материалами позволяет работать с пеной при решении большого количества задач;
  • Пригодна для использования в любых погодных условиях в течение всего года.

Недостатки:

  • Порой отмечается неприятный запах.
22.jpg

Makrofix 2103Р

Монтажные пены, которые включены в наш рейтинг, обладают не только хорошим качеством покрытия, но и позволяют штукатурить его без повреждений всего слоя.

Достоинства:

  • Аккуратное нанесение и экономный расход благодаря пистолету;
  • Оптимален для работы в любую погоду, так как диапазон температур составляет 45 градусов;
  • Среднее количество пены в баллоне для выполнения небольших задач по монтажу окон, дверей, сантехники;
  • Легкая последующая обработка затвердевшей пены.

Недостатки:

  • Отмечается малый выход пены.
23.jpg

Makrofix 2107

Пена с большим разрешением, которая будет неплохим вариантом для задач по заполнению пустот.

Достоинства:

  • Небольшой вес баллона удобен при его переноске;
  • Позволяет выполнять работы и в зимние холода, и в летнюю жару, на улице и в помещении;
  • Универсальна для обработки дверных и оконных проемов, труб тепло- и водоснабжения, заполнения пустот и щелей;
  • Увеличение объема при затвердевании почти в 4 раза.

Недостатки:

  • Отмечается малый выход пены.
24.jpg

Лучшие огнестойкие монтажные пены

Модель/Характеристика Объем пены (мл) Способ нанесения Время застывания (ч) Наим. температура использования (градусы) Наиб. температура использования (градусы) Вес (кг) Стоимость (руб)
Makroflex PRO FR 77 1663075, Б0051510 750 Пистолет 12 +5 +30 0,89 1420
Технониколь 240 PROFESSIONAL огнестойкая TN528380 1 Пистолет 24 +5 +35 0,81 800
REALIST PRO – огнестойкая 4680287563380 1 Пистолет 24 -10 +35 0,9 680
IRFIX В1 750 мл 10005 750 Пистолет 24 +5 +30 0,9 1 100
Огнетитан ТУ 2257-015-03495485-2017 БП-00000781 1 Пистолет 18 -10 +35 0,89 820

Makroflex PRO FR 77 1663075, Б0051510

Лучшие монтажные пены для окон должны не только защищать от проникновения холода и влаги с улицы, но и быть безопасными для человека. Одна из таких - PRO FR 77 1663075.

Достоинства:

  • Пена прошла испытания и тестирования на огнестойкость, которые подтвердили ее устойчивость до 240 минут;
  • Сертифицирована по DIN и имеет подтверждение соответствию ГОСТ по пожаробезопасности;
  • Клапан не залипает в отверстии, что обеспечивает комфортную работу;
  • Высокая степень адгезии к многим строительным материалам;
  • Не имеет токсичных испарений.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.
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Технониколь 240 PROFESSIONAL огнестойкая TN528380

Бренд выпускает хорошие монтажные пены с большим выходом. Пример такого продукта летний состав 240 PROFESSIONAL огнестойкая TN528380.

Достоинства:

  • Огнестойкость до 240 минут;
  • Способствует лучшей шумоизоляции и сохранению тепла в помещении;
  • Хорошая адгезия даже с влажными строительными материалами позволяет проводить работы практически в любых условиях;
  • Подойдет для применения при температуре воздуха до +35 градусов;
  • Самый большой объем баллона в рейтинге - 1 л.

Недостатки:

  • Не выявлено.
26.jpg

REALIST PRO огнестойкая 4680287563380

Одна из лучших пен рейтинга по стойкости к условиям внешней среды.

Достоинства:

  • Разработана для использования в сложных условиях, поэтому особенно ценна на производстве и строительстве;
  • Большой баллон - 1 л с выходом пены до 70 литров;
  • Хорошая адгезия позволяет использовать пену для работ во влажной среде (ванных комнатах, деревянных домах);
  • Всесезонное применение и огнестойкие свойства делают продукт максимально универсальным.

Недостатки:

  • Не выявлено.
27.jpg

IRFIX В1 750 мл 10005

Далее в нашем рейтинге следует пена с возможностью механической обработки уже через 30-40 минут после нанесения.

Достоинства:

  • Применяется в сферах с повышенными требованиями к пожаробезопасности (производство, лаборатории), а также и в строительстве жилых домов;
  • Застывает полностью за сутки;
  • Быстро схватывается (за 10-15 минут);
  • Не повреждается при нанесении краски на засохший состав;
  • Эксплуатируется при наибольшей температуре до 90-130 градусов.

Недостатки:

  • Отмечается малый выход.
28.jpg

Огнетитан ТУ 2257-015-03495485-2017 БП-00000781

Замыкает топ пен огнестойкий продукт российского производства.

Достоинства:

  • Допускает первичную обработку уже через полчаса;
  • В теплом умеренно влажном помещении застывает полностью за 18 часов;
  • Состав оптимален для работы в зимних и летних погодных условиях;
  • Стойкость к повышенной влажности и ее последствиям (плесени);
  • Застывший состав не выделяет токсичных веществ.

Недостатки:

  • Неустойчивость к УФ-лучам.
29.jpg
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