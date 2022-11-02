Содержание:
- Критерии выбора проточного электрического водонагревателя
- Какой проточный водонагреватель лучше выбрать?
- Лучшие недорогие проточные электрические водонагреватели (до 5 000 рублей)
- Лучшие напорные проточные электрические водонагреватели
- Лучшие безнапорные проточные электрические водонагреватели
- Лучшие проточные электроводонагреватели для дома с гидравлическим управлением температуры
- Лучшие проточные электрические водонагреватели с электронным управлением
- Лучшие проточные электрические водонагреватели премиум класса
- Преимущества и недостатки проточных водонагревателей
- Типичные ошибки при выборе проточных водонагревателей
«Для тех, кто не любит ждать» - таким слоганом можно охарактеризовать проточные водонагреватели. Известный многим дачникам, владельцам домов и квартир агрегат, который позволяет быстро получать горячую воду. Какой проточный водонагреватель лучше, расскажем в статье.
Как выбрать проточный водонагреватель и не разочароваться? Не так сложно, достаточно учесть при выборе сколько моментов.
Здесь принято делить нагреватели на две группы: напорные и безнапорные.
Более мощные, часто способные обеспечить водой частный дом или квартиру.
|Тип водонагревателя
|Особенности
|Плюсы
|Минусы
|Безнапорный
|Это небольшие приборы, которые обычно монтируются на кухне или у раковины в ванной. Их напора хватает на одну точку водоразбора
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|Напорный
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Как видно из таблицы, на даче или в период сезонных работ на сетях альтернативой громоздкому накопительному бойлеру вполне могут стать проточные водонагреватели электрические для душа. Какие лучше, узнаем в рейтинге.
От этого критерия стоит отталкиваться в первую очередь, поскольку именно он определяет ресурс прибора и способность длительно работать. В расчет стоит взять количество пользователей и точек водоразбора.
На одну точку с нечастым использованием хватит агрегата средней мощности (от 3,5 до 6 киловатт), а для домов и квартир с несколькими пользователями лучше взять мощный нагреватель от 7-8 кВт.
Стоит принять во внимание, что эффективность водонагревателя зависит от температуры использования. Даже если вы планируете пользоваться прибором для периодического мытья рук или посуды, то при температуре воздуха ниже 18 градусов, желательно взять агрегат больше, чем на 4 кВт. Это позволит компенсировать тепловые потери.
Параметр, во многом зависящий от мощности. Он показывает сколько литров воды способен производить прибор за заявленное время. Конечно, показатели производительности проточных водонагревателей не будут равны показателям водопровода при учете одинаковой температуры воды.
Как подобрать проточный электрический водонагреватель по производительности? Принято считать, что средний расход воды за минуту в умывальнике составляет около 10 литров, а в душе около 12-ти. В то время, как нагреватель способен обеспечить около 4-5. Но здесь есть одна хитрость: сделать напор, приближенный к водопроводному, можно, если вы готовы немного пожертвовать температурой воды. В среднем, чтобы выдать 9-10 литров воды безнапорному нагревателю нужно снизить температуру воды с оптимальных 60 до 40 градусов.
Если такой температуры хватит, то приобретать водонагреватель более высокой производительности необходимости не будет.
Вы наверняка сталкивались с понятиями о «мокром» и «сухом» ТЭНе. Первый взаимодействует с водой и, соответственно, очень зависим от ее качества. Второй взаимодействует с водой через защитный материал (трубку), поэтому не подвержен ее влиянию. «Сухие» ТЭНы делают из меди или нержавеющей стали, но они также неидеальны в эксплуатации: деталь может выйти из строя из-за воздушных пробок.
По управлению температурой нагрева выделяют гидравлические и электрические водонагреватели. Первые устанавливаются в бюджетных моделях и обеспечивают ступенчатую регулировку внешними элементами управления. Вторые имеют датчики, считывающие температуру воды при поступлении, и электронику, которая контролирует нагрев до желаемой температуры. Такие нагреватели имеют высокую стоимость.
На выбор проточного водонагревателя порой влияет наличие дополнительных опций. Какие здесь могут быть варианты для большего комфорта пользователей:
В комплекте к проточному водонагревателю нередко идет дополнительное оборудование или элементы для подключения к питанию. Чаще всего в этом списке:
Такие бонусы часто избавляют покупателей от необходимости подбора комплектующих и дополнительных затрат.
В этом разделе дадим несколько рекомендаций по выбору и немного резюмируем вышесказанное, чтобы приобретенный водонагреватель стал номером один в вашем личном рейтинге.
|Модель/Характеристика
|Мощность (кВт)
|Производительность (л/мин)
|Управление
|Наиб. температура воды (градусы)
|ТЭН
|Стоимость (руб)
|Edisson Mini 3000
|3
|1,2
|Механическое
|60
|Мокрый
|2 290
|Thermex Urban 3500 combi
|3,5
|1,3
|Механические
|-
|-
|2 365
|Atmor 1/10 LOTUS
|3,5
|2
|Механическое
|50
|Мокрый
|2 480
|Atmor BASIC 5 кВт COMBI
|5
|3
|Механическое
|50
|Мокрый
|3 900
|Thermex 500 combi
|5
|4
|Механическое
|64
|Мокрый
|2 700
Рейтинг проточных водонагревателей начнем с особенно удобного для использования на кухне крана от Edisson.
Достоинства:
Недостатки:
Легкий прибор для монтажа на стену или под раковину из нашего рейтинга, который хорошо подойдет для дачи.
Достоинства:
Недостатки:
Обзор проточных водонагревателей электрических продолжает небольшой прибор для душа с набором для крепления и лейкой в комплекте.
Достоинства:
Недостатки:
Модель с душем, которая поможет избежать лишних энергозатрат благодаря регулировке мощности.
Достоинства:
Недостатки:
Как выбрать проточный электрический водонагреватель на душ? - Достаточно знать, как интенсивно он будет использоваться. Но если у модели есть регулировка мощности, то выбор будет проще. Один из таких нагревателей - 500 combi.
Достоинства:
Недостатки:
|Модель/Характеристика
|Мощность (кВт)
|Производительность (л/мин)
|Управление
|Наиб. температура воды (градусы)
|ТЭН
|Стоимость (руб)
|Thermex Yoga 3000
|3
|1,2
|Механическое
|-
|Мокрый
|2 590
|Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0
|4
|2
|Механическое
|60
|-
|8 600
|Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
|6
|2,8
|Электронное
|60
|Мокрый
|6 40
|Electrolux NPX 8 Flow Active 2.0
|8,8
|4,2
|Электромеханическое
|60
|-
|16 800
|Ariston AURES S 3.5 COM PL
|3,5
|2
|Механическое
|60
|Мокрый
|3 500
Гусак крана этого нагревателя является гибким, что будет подспорьем при мытье посуды, продуктов, урожая на даче.
Достоинства:
Недостатки:
Для нечастого использования в летний сезон дома или на даче вполне подойдет водонагреватель проточный электрический. Какой лучше купить для установки под раковину, поможет определить наш рейтинг лучших. Пока предлагаем присмотреться к модели от Electrolux.
Достоинства:
Недостатки:
Неплохой вариант нагревателя средней мощности для повседневного использования.
Достоинства:
Недостатки:
Мощный проточный нагреватель премиум-класса с сенсорным дисплеем и настенным монтажом.
Достоинства:
Недостатки:
Компактный агрегат в стильном дизайне, рассчитанный на одну точку водоразбора.
Достоинства:
Недостатки:
|Модель/Характеристика
|Мощность (кВт)
|Производительность (л/мин)
|Управление
|Наиб. температура воды (градусы)
|ТЭН
|Стоимость (руб)
|Unipump BEF-001 49138
|3
|-
|Механическое
|60
|Мокрый
|3 200
|Thermex Urban 5500 combi
|5,5
|2,2
|Механическое
|-
|-
|2 365
|Ariston Aures S 3.5 SH PL
|3,5
|2
|Механическое
|55
|Мокрый
|2 826
|Thermex City 3500
|3,5
|2
|
Механическое
|55
|Мокрый
|2 890
|
Thermex Surf 6000
|6
|2,5
|Механическое
|-
|-
|5 000
Рейтинг водонагревателей проточных продолжает небольшой прибор для монтажа на раковину, который впишется в пространство квартиры, частного дома или небольшой дачной постройки.
Достоинства:
Недостатки:
Хороший водонагреватель проточный с нижним размещением патрубков.
Достоинства:
Недостатки:
Лучшие проточные водонагреватели ценны для пользователей, поскольку отличаются компактным размером и очень выручают в период сезонных ремонтных работ на трубопроводе в городе. Еще одна модель такого прибора в современном исполнении - Aures S 3.5 SH PL.
Достоинства:
Недостатки:
Пользователи отмечают надежность модели и доступную стоимость.
Достоинства:
Недостатки:
Прекрасный небольшого размера вариант для душевой, который комплектуется всем необходимым.
Достоинства:
Недостатки:
|Модель/Характеристика
|Мощность (кВт)
|Производительность (л/мин)
|Управление
|Наиб. температура воды (градусы)
|ТЭН
|Стоимость (руб)
|Electrolux SMARTFIX 2.0 S
|3,5
|2
|Механическое
|43
|-
|2 400
|Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт)
|3,5
|2
|Механическое
|40
|Мокрый
|2 450
|Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт
|5,5
|3,1
|Механическое
|80
|Мокрый
|2 550
|Ariston Aures SM 7.7
|7,7
|4,4
|Механическое
|55
|Мокрый
|6 500
|Stiebel Eltron DHC 8
|8,8
|-
|Механическое
|60
|-
|28 000
Если у вас есть потребность в организации душевой на дачном участке, то бюджетную модель SMARTFIX 2.0 S определенно стоит рассмотреть.
Достоинства:
Недостатки:
Какой проточный водонагреватель лучше купить на дачу? Особенно комфортными будут модели, которые могут совместить в себе источник воды для крана и душа, например, Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт).
Достоинства:
Недостатки:
Агрегат от знаменитого производителя со средним показателем мощности и возможностью ее регулировки в 3-х положениях. Самый лучший проточный водонагреватель по показателю наибольшей температуры нагрева в нашем рейтинге.
Достоинства:
Недостатки:
Первый водонагреватель высокой мощности для нескольких точек разбора воды.
Достоинства:
Недостатки:
Топ проточных водонагревателей по универсальности вполне может возглавить эта модель от Stiebel.
Достоинства:
Недостатки:
|Модель/Характеристика
|
Мощность (кВт)
|Производительность (л/мин)
|Управление
|Наиб. температура воды (градусы)
|ТЭН
|Стоимость (руб)
|Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro
|18
|8,6
|Электронное
|60
|Сухой
|22 400
|Thermex Hotty 3000
|3
|2,1
|Электронное
|-
|-
|3 200
|Thermex Topflow 8000
|8
|4,6
|Электронное
|-
|-
|12 000
|Thermex Chief 8500
|8,5
|4,9
|Электронное
|-
|-
|13 000
|Kospel EPME 5.5-9.0
|
9
|-
|Электронное
|-
|-
|22 000
Лучший по мощности проточный прибор для дома с несколькими точками водоразбора.
Достоинства:
Недостатки:
Удобный кран с управлением автомат в белом цвете с простой однорычажной регулировкой.
Достоинства:
Недостатки:
Выбрать проточный водонагреватель можно, рассматривая не только модели с краном. Высокую мощность и показатели защиты показывают пусть и менее компактные, но удобные в использовании настенные приборы. Один из самых мощных в нашем рейтинге - Topflow 8000.
Достоинства:
Недостатки:
Эту модель не оставляют без внимания любители необычных форм и цветовых решений.
Достоинства:
Недостатки:
Лучшие проточные водонагреватели электрические позволяют легко и быстро задавать температуру воды и при этом не требуют много пространства. Отличный пример такого нагревателя - EPME 5.5-9.0.
Достоинства:
Недостатки:
|Модель/Характеристика
|Мощность (кВт)
|Производительность (л/мин)
|Управление
|Наиб. температура воды (градусы)
|ТЭН
|Стоимость (руб)
|Stiebel Eltron EIL 3 Premium
|3,5
|2,4
|Электронное
|50
|-
|24 500
|GLAGE CEX 9
|6,6/8,8
|3,4/4,5
|Электронное
|50
|-
|35 000
|Stiebel Eltron DCE-X 6/8 Premium
|8,7
|4,4
|Электронное
|60
|-
|43 000
Первый премиальный нагреватель в категории, который имеет возможность беспроблемного применения даже в условиях жесткой воды.
Достоинства:
Недостатки:
Какой купить проточный водонагреватель для бесперебойного обеспечения горячей водой? Желательно выбрать модель высокой мощности, которая с легкостью обеспечит водой и раковины, и душ. Из премиальных нагревателей в нашем рейтинге этому описанию соответствует CEX 9.
Достоинства:
Недостатки:
Самый дорогой в нашем рейтинге прибор с разнообразным функционалом.
Достоинства:
Недостатки:
Почему потребители выбирают или не выбирают проточные нагреватели? Причин тому несколько. Основные из них рассмотрим в таблице ниже.
|Преимущества
|Недостатки
|Возможность выбора подходящего размера, формы, управления, цветовых решений.
|Для быстрого нагрева холодной воды требуется много электричества, поэтому в случаях большого расхода использование выйдет недешевым.
|Значительно меньше накопительных бойлеров и газовых колонок или котлов.
|Требует хорошего качества домовой проводки. Использование прибора дает большие нагрузки на сеть, особенно это ощутимо в старых домах.
|Меньший расход электроэнергии. Бойлеры поддерживают температуру в баке, в проточных моделях это не требуется.
|Мощности большинства нагревателей хватает на одну точку водоразбора.
|Не требуют частого и дорогого обслуживания.
|Нужно учитывать температуру поступающей воды. Зимой температура воды в системе гораздо ниже чем летом, соответственно, аппарату потребуется больше энергии, чтобы довести ее до указанных в характеристиках значений.
|Нет какого-то предельного объема нагреваемой воды, после которого будет необходим перерыв для подогрева.
|Обеспечение слабого напора.
|Детали из износостойких металлов. Особое внимание производители уделяют качеству комплектующих и сборки, так как прибор подвергается высоким нагрузкам.
|Стоимость значительно ниже, чем у накопительных.
Проточный водонагреватель является выгодным приобретением при небольшом расходе воды, в других ситуациях следует быть готовым к высоким затратам средств и электроэнергии.
Какой лучше выбрать проточный электрический водонагреватель: на кран или с настенным монтажом - исключительно вопрос удобства.