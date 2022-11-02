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Какой проточный водонагреватель лучше купить в квартиру?
02.11.2022

Какой проточный водонагреватель лучше купить в квартиру?

Содержание:

  1. Критерии выбора проточного электрического водонагревателя
  2. Какой проточный водонагреватель лучше выбрать?
  3. Лучшие недорогие проточные электрические водонагреватели (до 5 000 рублей)
  4. Лучшие напорные проточные электрические водонагреватели
  5. Лучшие безнапорные проточные электрические водонагреватели
  6. Лучшие проточные электроводонагреватели для дома с гидравлическим управлением температуры
  7. Лучшие проточные электрические водонагреватели с электронным управлением
  8. Лучшие проточные электрические водонагреватели премиум класса
  9. Преимущества и недостатки проточных водонагревателей
  10. Типичные ошибки при выборе проточных водонагревателей

«Для тех, кто не любит ждать» - таким слоганом можно охарактеризовать проточные водонагреватели. Известный многим дачникам, владельцам домов и квартир агрегат, который позволяет быстро получать горячую воду. Какой проточный водонагреватель лучше, расскажем в статье.

Критерии выбора проточного электрического водонагревателя

Как выбрать проточный водонагреватель и не разочароваться? Не так сложно, достаточно учесть при выборе сколько моментов.

Тип устройства

Здесь принято делить нагреватели на две группы: напорные и безнапорные.

Более мощные, часто способные обеспечить водой частный дом или квартиру.

Тип водонагревателя Особенности Плюсы Минусы
Безнапорный Это небольшие приборы, которые обычно монтируются на кухне или у раковины в ванной. Их напора хватает на одну точку водоразбора
  • Компактная конструкция;
  • Не требуют много энергозатрат;
  • Недорогие.
  • Хватает только на небольшие нужды. Принять душ едва ли получится.
Напорный
  • Мощные;
  • Производительные;
  • Быстро греют.
  • Требуют много электроэнергии;
  • Дорогие.

Как видно из таблицы, на даче или в период сезонных работ на сетях альтернативой громоздкому накопительному бойлеру вполне могут стать проточные водонагреватели электрические для душа. Какие лучше, узнаем в рейтинге.

Мощность

От этого критерия стоит отталкиваться в первую очередь, поскольку именно он определяет ресурс прибора и способность длительно работать. В расчет стоит взять количество пользователей и точек водоразбора.

На одну точку с нечастым использованием хватит агрегата средней мощности (от 3,5 до 6 киловатт), а для домов и квартир с несколькими пользователями лучше взять мощный нагреватель от 7-8 кВт.

Стоит принять во внимание, что эффективность водонагревателя зависит от температуры использования. Даже если вы планируете пользоваться прибором для периодического мытья рук или посуды, то при температуре воздуха ниже 18 градусов, желательно взять агрегат больше, чем на 4 кВт. Это позволит компенсировать тепловые потери.

Производительность

Параметр, во многом зависящий от мощности. Он показывает сколько литров воды способен производить прибор за заявленное время. Конечно, показатели производительности проточных водонагревателей не будут равны показателям водопровода при учете одинаковой температуры воды.

Как подобрать проточный электрический водонагреватель по производительности? Принято считать, что средний расход воды за минуту в умывальнике составляет около 10 литров, а в душе около 12-ти. В то время, как нагреватель способен обеспечить около 4-5. Но здесь есть одна хитрость: сделать напор, приближенный к водопроводному, можно, если вы готовы немного пожертвовать температурой воды. В среднем, чтобы выдать 9-10 литров воды безнапорному нагревателю нужно снизить температуру воды с оптимальных 60 до 40 градусов.

Если такой температуры хватит, то приобретать водонагреватель более высокой производительности необходимости не будет.

Нагревательный элемент

Вы наверняка сталкивались с понятиями о «мокром» и «сухом» ТЭНе. Первый взаимодействует с водой и, соответственно, очень зависим от ее качества. Второй взаимодействует с водой через защитный материал (трубку), поэтому не подвержен ее влиянию. «Сухие» ТЭНы делают из меди или нержавеющей стали, но они также неидеальны в эксплуатации: деталь может выйти из строя из-за воздушных пробок.

Спиральный ТЭН проточного водонагревателя
Спиральный ТЭН проточного водонагревателя

Способ управления нагревом

По управлению температурой нагрева выделяют гидравлические и электрические водонагреватели. Первые устанавливаются в бюджетных моделях и обеспечивают ступенчатую регулировку внешними элементами управления. Вторые имеют датчики, считывающие температуру воды при поступлении, и электронику, которая контролирует нагрев до желаемой температуры. Такие нагреватели имеют высокую стоимость.

Дополнительные функции

На выбор проточного водонагревателя порой влияет наличие дополнительных опций. Какие здесь могут быть варианты для большего комфорта пользователей:

  • Настройка режимов. Можно задать необходимый режим под конкретные потребности пользователя.
  • Индикаторы нагрева. Позволяют контролировать текущее рабочее состояние и диагностировать сбои.
  • Защита от перегрева. Отключение водонагревателя в случае избыточного нагрева комплектующих.
  • Дисплей. Показывает текущий режим работы.Дисплей на панели водонагревателя
  • Предохранительный клапан. Важен в случае избыточного давления в приборе.
  • Защита от детей.
  • Защита от накипи и жесткой воды.
  • Возможность использования нескольких источников питания. Есть отдельные приборы, которые способны работать от солнечных батарей.

Комплектация

В комплекте к проточному водонагревателю нередко идет дополнительное оборудование или элементы для подключения к питанию. Чаще всего в этом списке:

  • Шнур питания.
  • Крепежи. Комплект фурнитуры для настенного крепления.
  • Насадки. Это смеситель, шланг, душ.

Такие бонусы часто избавляют покупателей от необходимости подбора комплектующих и дополнительных затрат.

Какой проточный водонагреватель лучше выбрать?

В этом разделе дадим несколько рекомендаций по выбору и немного резюмируем вышесказанное, чтобы приобретенный водонагреватель стал номером один в вашем личном рейтинге.

  1. Выбирать водонагреватель в зависимости от потребности в объемах теплой воды. Это позволит избежать лишних трат.
  2. Когда потребность определена, стоит первоочередно отталкиваться от мощности и производительности. Только грамотный подбор этих критериев поможет максимально удовлетворить ожидания от покупки.
  3. Думайте об удобстве. Для мытья посуды можно купить прибор под установку на раковину или мойку. Это избавит от потребности проделывать отверстия для монтажа настенной модели.
  4. Правильный выбор наибольшей температуры нагрева также поможет сэкономить ресурсы. Если вам не нужны усредненные 60 градусов, то можно вполне обойтись менее энергозатратным устройством.
  5. Если вы определили, что для обеспечения всех нужд необходим прибор с мощностью свыше 13 кВт, то берите в расчет, что он потребует трехфазной сети.
  6. Заранее оцените возможности дома и квартиры к размещению водонагревателя и учтите комплектацию устройства. Это поможет сэкономить время на подбор фитингов, насадок, подводки и прочего.

Лучшие недорогие проточные электрические водонагреватели (до 5 000 рублей)

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Производительность (л/мин) Управление Наиб. температура воды (градусы) ТЭН Стоимость (руб)
Edisson Mini 3000 3 1,2 Механическое 60 Мокрый 2 290
Thermex Urban 3500 combi 3,5 1,3 Механические - - 2 365
Atmor 1/10 LOTUS 3,5 2 Механическое 50 Мокрый 2 480
Atmor BASIC 5 кВт COMBI 5 3 Механическое 50 Мокрый 3 900
Thermex 500 combi 5 4 Механическое 64 Мокрый 2 700

Кран-водонагреватель проточный Edisson Mini 3000

Рейтинг проточных водонагревателей начнем с особенно удобного для использования на кухне крана от Edisson.

Достоинства:

  • При внезапном прекращении потока воды прибор автоматически отключится, это убережет от повреждений его комплектующие;
  • Легкий поворотный регулятор для настройки температуры;
  • Универсальный цвет для любых интерьерных решений на кухне и в ванной;
  • Стабильный напор воды благодаря надежному напорному механизму;
  • Лучший фильтр, который не допустит попадания частиц из водопровода в воду;
  • Температура нагрева воды для повседневного пользования - 60 градусов.

Недостатки:

  • Небольшая производительность.
Edisson Mini 3000

Проточный водонагреватель Thermex Urban 3500 combi

Легкий прибор для монтажа на стену или под раковину из нашего рейтинга, который хорошо подойдет для дачи.

Достоинства:

  • Лучший вариант для одной точки водоразбора;
  • Небольшой мощности хватит на мытье рук, посуды или продуктов;
  • При перегреве срабатывает защита, поэтому исключено повреждение под влиянием высоких температур;
  • Не включается без воды, что позволяет избежать поломки;
  • В комплекте идет вилка и сетевой кабель.

Недостатки:

  • Медленный нагрев.
Thermex Urban 3500 combi

Проточный водонагреватель Atmor 1/10 LOTUS

Обзор проточных водонагревателей электрических продолжает небольшой прибор для душа с набором для крепления и лейкой в комплекте.

Достоинства:

  • Устройством несложно управлять с помощью двух клавиш, а температура настраивается поворотом вентиля крана;
  •  Есть кабель для питания от бытовой однофазной электросети;
  • Несложный навесной монтаж за счет небольшого веса в 2 кг и кронштейнов для крепления в наборе;
  • Корпус мало восприимчив к воздействию пыли и влажности (IP 24);
  • Универсальное цветовое решение.

Недостатки:

  • Нет регулировки температуры со шкалой.
Atmor 1.10 LOTUS

Проточный водонагреватель Atmor BASIC 5 кВт COMBI

Модель с душем, которая поможет избежать лишних энергозатрат благодаря регулировке мощности.

Достоинства:

  • Хорошая средняя мощность, которую можно настроить;
  • Благодаря защите от холостой работы и избыточного нагрева продлевается срок службы агрегата;
  • Можно выбрать место установки кабеля, что удобно при разных планировках электросетей в квартире или доме;
  • Патрубки стандартного диаметра не создадут проблем с подбором подводки;
  • Медный ТЭН.

Недостатки:

  • Нет дисплея.
Atmor BASIC 5 кВт COMBI

Проточный водонагреватель Thermex 500 combi

Как выбрать проточный электрический водонагреватель на душ? - Достаточно знать, как интенсивно он будет использоваться. Но если у модели есть регулировка мощности, то выбор будет проще. Один из таких нагревателей -  500 combi.

Достоинства:

  • ТЭН из меди;
  • Регулировка мощности для подбора нужного режима и экономии электричества;
  • Способен нагревать воду до 64 градусов - это лучший показатель в этой категории рейтинга;
  • Вытянутая форма позволяет производить монтаж нагревателя в узком пространстве;
  • Прибор не пострадает от избыточного нагрева благодаря системе защиты;
  • Оптимален для одной точки водоразбора.

Недостатки:

  • Нет быстрого нагрева.
Thermex 500 combi.jpg

Лучшие напорные проточные электрические водонагреватели

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Производительность (л/мин) Управление Наиб. температура воды (градусы) ТЭН Стоимость (руб)
Thermex Yoga 3000 3 1,2 Механическое - Мокрый 2 590
Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0 4 2 Механическое 60 - 8 600
Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 6 2,8 Электронное 60 Мокрый 6 40
Electrolux NPX 8 Flow Active 2.0 8,8 4,2 Электромеханическое 60 - 16 800
Ariston AURES S 3.5 COM PL 3,5 2 Механическое 60 Мокрый 3 500

Кран-водонагреватель проточный Thermex Yoga 3000

Гусак крана этого нагревателя является гибким, что будет подспорьем при мытье посуды, продуктов, урожая на даче.

Достоинства:

  • Мощности хватит для организации небольшого расхода воды;
  • Работает даже при очень низком давлении воды (0,4 бар);
  • Вода нагревается быстро с помощью износостойкого ТЭНа из нержавейки;
  • Напорная подача обеспечивает стабильный поток воды;
  • Защита корпуса от брызг воды и воздействия частиц пыли.

Недостатки:

  • Небольшая производительность.
Thermex Yoga 3000

Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0

Для нечастого использования в летний сезон дома или на даче вполне подойдет водонагреватель проточный электрический. Какой лучше купить для установки под раковину, поможет определить наш рейтинг лучших. Пока предлагаем присмотреться к модели от Electrolux.

Достоинства:

  • Небольшой размер позволяет разместить прибор под раковиной даже в небольшой кухне, а также пространстве ванной;
  • Производительности достаточно для мытья рук, посуды, небольшой стирки;
  • Благодаря системе защиты не происходит перегрева устройства при длительной работе. Система также не позволяет включение прибора при отсутствии воды в водопроводе;
  • Универсальный белый цвет.

Недостатки:

  • Нет дисплея.
Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0

Проточный водонагреватель Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0

Неплохой вариант нагревателя средней мощности для повседневного использования.

Достоинства:

  • Лучшая защита от ржавчины благодаря ТЭНу из нержавеющей стали;
  • Питается от обычной бытовой сети;
  • Предусмотрена защита от избыточного нагрева;
  • Индикаторы работы позволяют обеспечивать лучший контроль за работой прибора;
  • Значительный показатель мощности для небольших проточных нагревателей;
  • Электронная система управления.

Недостатки:

  • Нет опции быстрого нагрева.
Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0

Проточный водонагреватель Electrolux NPX 8 Flow Active 2.0

Мощный проточный нагреватель премиум-класса с сенсорным дисплеем и настенным монтажом.

Достоинства:

  • Первый в рейтинге нагреватель с цифровым крупным дисплеем, показатели на котором видны даже с большого расстояния;
  • Надписи у патрубков позволяют правильно осуществить монтаж;
  • Поступление и подачу воды позволяют контролировать индикаторы;
  • Благодаря небольшой толщине прочного корпуса нагреватель не занимает много места даже в узком помещении;
  • Удобное плавное управление с помощью поворотного регулятора и сенсоров. 

Недостатки:

  • Дорогой.
Electrolux NPX 8 Flow Active 2.0

Проточный водонагреватель Ariston AURES S 3.5 COM PL

Компактный агрегат в стильном дизайне, рассчитанный на одну точку водоразбора.

Достоинства:

  • Имеет класс энергоэффективности А, поэтому позволяет экономить электричество;
  • Степень пылевлагозащиты позволяет установить прибор во влажных помещениях;
  • Благодаря небольшой толщине прибор займет не больше места, чем кухонный шкаф;
  • Удобное механическое управление благодаря поворотному колесу;
  • Рассчитан на максимальное давление в 8 бар.

Недостатки:

  • Нет опции ускоренного нагрева.
Ariston AURES S 3.5 COM PL

Лучшие безнапорные проточные электрические водонагреватели

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Производительность (л/мин) Управление Наиб. температура воды (градусы) ТЭН Стоимость (руб)
Unipump BEF-001 49138 3 - Механическое 60 Мокрый 3 200
Thermex Urban 5500 combi 5,5 2,2 Механическое - - 2 365
Ariston Aures S 3.5 SH PL 3,5 2 Механическое 55 Мокрый 2 826
Thermex City 3500 3,5 2

Механическое

55 Мокрый 2 890
Thermex Surf 6000

6 2,5 Механическое - - 5 000

Проточный кран-водонагреватель Unipump BEF-001 49138

Рейтинг водонагревателей проточных продолжает небольшой прибор для монтажа на раковину, который впишется в пространство квартиры, частного дома или небольшой дачной постройки.

Достоинства:

  • Прибор не сложнее в использовании, чем обычный смеситель;
  • Нагревает воду до оптимального показателя для систем ГВС - 60 градусов;
  • Для обеспечения работы требуется питание от обычной бытовой сети;
  • Несмотря на малый размер обеспечивает скоростной нагрев воды;
  • Стандартный присоединительный размер не создаст трудностей при монтаже;
  • Китайское производство позволяет обеспечить небольшую стоимость.

Недостатки:

  • Нет индикации показателей.
Unipump BEF-001 49138

Проточный водонагреватель Thermex Urban 5500 combi

Хороший водонагреватель проточный с нижним размещением патрубков.

Достоинства:

  • Имеет достаточно мощности для обеспечения повседневных мелких нужд;
  • Долговечная медная спираль в основании ТЭНа;
  • Система безопасности защищает прибор от перегрева и сгорания;
  • Оптимален для одной точки водоразбора и может подключаться на кухне (без необходимости душа) или в ванной;
  • В комплекте прилагаются душевой набор из лейки шланга и крепления, а также монтажный комплект.

Недостатки:

  • Нет быстрого нагрева.
Thermex Urban 5500 combi

Водонагреватель Ariston Aures S 3.5 SH PL

Лучшие проточные водонагреватели ценны для пользователей, поскольку отличаются компактным размером и очень выручают в период сезонных ремонтных работ на трубопроводе в городе. Еще одна модель такого прибора в современном исполнении - Aures S 3.5 SH PL.

Достоинства:

  • Стильный дизайн позволяет прибору вписаться в современный интерьер;
  • Нагревает воду до показателя в 55 градусов;
  • Экономия электроэнергии обеспечивается благодаря классу энергоэффективности А;
  • Предполагает размещение даже во влажном помещении за счет высокой степени влагозащиты (IP 25);
  • Поворотное колесо и механические переключатели обеспечивают простоту и удобство управления и настройки параметров.

Недостатки:

  • Нет быстрого нагрева.
Ariston Aures S 3.5 SH PL

Проточный водонагреватель Thermex City 3500

Пользователи отмечают надежность модели и доступную стоимость.

Достоинства:

  • Нагревательный элемент из меди обеспечивает более высокую продолжительность службы устройства;
  • Малые размеры устройства делают его удобным при монтаже и позволяют легко встроить в интерьер даже тесного помещения;
  • В комплекте идет крепеж, поэтому у пользователя не будет необходимости покупать метизы отдельно;
  • Лучшая защита от грехов электропроводки, перегрева, холостой работы;
  • Работает даже при минимальном давлении в сети 0,03, мПа.

Недостатки:

  • Не оснащен дисплеем.
Thermex City 3500.jpg

Проточный водонагреватель Thermex Surf 6000

Прекрасный небольшого размера вариант для душевой, который комплектуется всем необходимым.

Достоинства:

  • Средний показатель мощности позволит обеспечить работу душевой на даче, в квартире или частном доме;
  • В основе ТЭНа лежит спираль из нержавеющей стали, что дает возможность прибору работать без коррозионных повреждений длительное время;
  • Полностью обеспечивает горячим водоснабжением одну точку водоразбора;
  • Лучшая защита от сгорания и повреждений от неполадок в электросети;
  • Небольшой вес 1,3 кг.

Недостатки:

  • Нет возможности настройки температуры до точных значений.
Thermex Surf 6000

Лучшие проточные электроводонагреватели для дома с гидравлическим управлением температуры

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Производительность (л/мин) Управление Наиб. температура воды (градусы) ТЭН Стоимость (руб)
Electrolux SMARTFIX 2.0 S 3,5 2 Механическое 43 - 2 400
Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт) 3,5 2 Механическое 40 Мокрый 2 450
Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт 5,5 3,1 Механическое 80 Мокрый 2 550
Ariston Aures SM 7.7 7,7 4,4 Механическое 55 Мокрый 6 500
Stiebel Eltron DHC 8 8,8 - Механическое 60 - 28 000

Проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 S

Если у вас есть потребность в организации душевой на дачном участке, то бюджетную модель SMARTFIX 2.0 S определенно стоит рассмотреть.

Достоинства:

  • Медная спираль ТЭНа устойчива к воздействию водопроводной воды;
  • Мощность можно настроить благодаря ступенчатому механизму, что удобно в разных ситуациях и позволяет сэкономить электроэнергию;
  • Система управления не перегружена множеством клавиш и регуляторов, поэтому ее несложно освоить;
  • Не займет много места даже в узкой душевой.

Недостатки:

  • Не оснащен дисплеем.
Electrolux SMARTFIX 2.0 S

Проточный водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт)

Какой проточный водонагреватель лучше купить на дачу? Особенно комфортными будут модели, которые могут совместить в себе источник воды для крана и душа, например, Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт).

Достоинства:

  • Простое управление позволяет быстро производить настройку;
  • Лучшее универсальное цветовое решение;
  • Агрегат не перегреется и не будет работать при отсутствии воды благодаря системе защиты;
  • Нет необходимости покупать душ и кран отдельно, так они предусмотрены в комплекте.

Недостатки:

  • Нет дисплея для контроля температуры.
Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт)

Проточный водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт

Агрегат от знаменитого производителя со средним показателем мощности и возможностью ее регулировки в 3-х положениях. Самый лучший проточный водонагреватель по показателю наибольшей температуры нагрева в нашем рейтинге.

Достоинства:

  • Один из лучших показателей производительности в рейтинге - 3,1 л/мин;
  • Лучший показатель нагрева воды, который достигает 80 градусов;
  • Обеспечивает потребность в горячей воде на одной точке водоразбора;
  • Для бесперебойной и безопасной работы оборудован датчиком давления и защитой от избыточного нагрева;
  • Предусмотрена опция быстрого нагрева.

Недостатки:

  • Не оснащен дисплеем.
Electrolux Smartfix 2.0 TS, 5.5 кВт

Проточный водонагреватель Ariston Aures SM 7.7

Первый водонагреватель высокой мощности для нескольких точек разбора воды.

Достоинства:

  • Небольшая плоская модель с настенным размещением не займет много места;
  • Стильное цветовое решение позволит встроить прибор в пространство ванной комнаты;
  • Энергоэффективность класса А для лучшей экономии энергоресурсов;
  • Все элементы управления находятся на передней панели, что упрощает регулировку;
  • Выбор из трех режимов нагрева для подбора оптимального напора и температуры.

Недостатки:

  • Мокрый ТЭН.
Ariston Aures SM 7.7

Проточный водонагреватель Stiebel Eltron DHC 8

Топ проточных водонагревателей по универсальности вполне может возглавить эта модель от Stiebel.

Достоинства:

  • ТЭН из меди способствует длительному сроку службы;
  • Небольшая ширина позволяет разместить прибор как открыто, так и скрыто, монтажом в настенный шкаф;
  • Универсальность обеспечивается возможностью подключить к нагревателю кран и душ;
  • Одно из лучших в рейтинге значений мощности - 8,8 кВт;
  • Экономия электроэнергии (энергоэффективность класса А),

Недостатки:

  • Дорогой.
Stiebel Eltron DHC 8

Лучшие проточные электрические водонагреватели с электронным управлением

Модель/Характеристика

Мощность (кВт)

Производительность (л/мин) Управление Наиб. температура воды (градусы) ТЭН Стоимость (руб)
Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro 18 8,6 Электронное 60 Сухой 22 400
Thermex Hotty 3000 3 2,1 Электронное - - 3 200
Thermex Topflow 8000 8 4,6 Электронное - - 12 000
Thermex Chief 8500 8,5 4,9 Электронное - - 13 000
Kospel EPME 5.5-9.0

9

- Электронное - - 22 000

Проточный водонагреватель Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro

Лучший по мощности проточный прибор для дома с несколькими точками водоразбора.

Достоинства:

  • Предусмотрена настройка температуры, чему способствует сенсорный дисплей. Диапазон составляет от 30 до 60 градусов;
  • Особый детский режим не допустит сильный нагрев воды;
  • Благодаря небольшой толщине нагреватель не займет много пространства;
  • Многосторонняя защита: от накипи, перегрева и холостой работы;
  • Сухой ТЭН.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.
Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro

Проточный водонагреватель Thermex Hotty 3000

Удобный кран с управлением автомат в белом цвете с простой однорычажной регулировкой.

Достоинства:

  • ТЭН из нержавейки;
  • Прекрасно подходит для одной точки водоразбора на кухне, в ванной или в дачном домике;
  • Безопасность: защита от нагрева без воды, электрозащита, предотвращение избыточного нагрева;
  • Лучший небольшой вес - 1 кг;
  • Температурные значения отображаются на небольшом дисплее.

Недостатки:

  • Невысокая производительность.
Thermex Hotty 3000

Проточный водонагреватель Thermex Topflow 8000

Выбрать проточный водонагреватель можно, рассматривая не только модели с краном. Высокую мощность и показатели защиты показывают пусть и менее компактные, но удобные в использовании настенные приборы. Один из самых мощных в нашем рейтинге - Topflow 8000.

Достоинства:

  • Многосторонняя защита от перебоев тока в сети, отсутствия в системе воды, перегрева, попадания пыли и брызг воды;
  • Оптимален для обеспечения водой нескольких точек водоразбора;
  • Удобство настройки режимов благодаря автоматическому управлению;
  • Распространенный присоединительный размер и крепеж в комплекте поможет без труда подключить устройство;
  • Крупный дисплей позволяет не напрягать зрение при настройке показателей.

Недостатки:

  • Значительная стоимость.
Thermex Topflow 8000

Проточный водонагреватель Thermex Chief 8500

Эту модель не оставляют без внимания любители необычных форм и цветовых решений.

Достоинства:

  • Агрегату можно отдать одну из высоких позиций по мощности в нашем рейтинге лучших;
  • Компактная информативная панель управления;
  • Небольшая толщина делает нагреватель почти незаметным и позволяет значительно сэкономить место;
  • Может поддерживать заданную температуру;
  • Благодаря УЗО, защите от избыточного нагрева и работы без воды прибор без опаски можно разместить в жилом помещении.

Недостатки:

  • Высокая цена.
Thermex Chief 8500

Проточный водонагреватель Kospel EPME 5.5-9.0

Лучшие проточные водонагреватели электрические позволяют легко и быстро задавать температуру воды и при этом не требуют много пространства. Отличный пример такого нагревателя - EPME 5.5-9.0.

Достоинства:

  • Лучший мощный нагреватель рейтинга (9кВт);
  • Дисплей с крупными обозначениями удобен при выполнении настроек;
  • Можно задать температуру из диапазона от 30 до 60 градусов;
  • Возможно размещение как на стене, так и под кухонной раковиной;
  • Обеспечивает подачу воды на несколько точек, поэтому удобен в частном доме.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.
Kospel EPME 5.5-9.0

Лучшие проточные электрические водонагреватели премиум класса

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Производительность (л/мин) Управление Наиб. температура воды (градусы) ТЭН Стоимость (руб)
Stiebel Eltron EIL 3 Premium 3,5 2,4 Электронное 50 - 24 500
GLAGE CEX 9 6,6/8,8 3,4/4,5 Электронное 50 - 35 000
Stiebel Eltron DCE-X 6/8 Premium 8,7 4,4 Электронное 60 - 43 000

Проточный водонагреватель Stiebel Eltron EIL 3 Premium

Первый премиальный нагреватель в категории, который имеет возможность беспроблемного применения даже в условиях жесткой воды.

Достоинства:

  • Патрубки расположены такими образом. что позволяют размещать нагреватель как над раковиной, таки под ней;
  • Мощности достаточно на мытье рук, посуды, продуктов на одной точке в квартире или доме;
  • Самонастраиваемая мощность в зависимости от температуры воды;
  • При небольшой мощности обеспечивает производительность 2,4 л/мин.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.
Stiebel Eltron EIL 3 Premium

Проточный водонагреватель CLAGE CEX 9

Какой купить проточный водонагреватель для бесперебойного обеспечения горячей водой? Желательно выбрать модель высокой мощности, которая с легкостью обеспечит водой и раковины, и душ. Из премиальных нагревателей в нашем рейтинге этому описанию соответствует CEX 9.

Достоинства:

  • Может использовать воду, предварительно нагретую от солнечных батарей;
  • Сочетает напорную систему с электронным управлением;
  • Оснащен дисплеем и удобной панелью регулировки;
  • Допускает подключение к пульту управления через Bluetooth;
  • Малые габариты позволяют разместить прибор даже в ящике под раковиной в кухне или ванной.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.

Проточный водонагреватель Stiebel Eltron DCE-X 6/8 Premium

Самый дорогой в нашем рейтинге прибор с разнообразным функционалом.

Достоинства:

  • Система датчиков позволяют отслеживать поступление, нагрев и расход воды;
  • Регулятор особой точности с отклонением не более 0,5 градуса;
  • Работает даже в условиях жесткой воды;
  • Можно включить энергосберегающий режим, если не требуется работа устройства с максимальной нагрузкой;
  • Возможна блокировка прибора от изменения настроек детьми.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.
Stiebel Eltron DCE-X 6.8 Premium

Преимущества и недостатки проточных водонагревателей

Почему потребители выбирают или не выбирают проточные нагреватели? Причин тому несколько. Основные из них рассмотрим в таблице ниже.

Преимущества Недостатки
Возможность выбора подходящего размера, формы, управления, цветовых решений. Для быстрого нагрева холодной воды требуется много электричества, поэтому в случаях большого расхода использование выйдет недешевым.
Значительно меньше накопительных бойлеров и газовых колонок или котлов. Требует хорошего качества домовой проводки. Использование прибора дает большие нагрузки на сеть, особенно это ощутимо в старых домах.
Меньший расход электроэнергии. Бойлеры поддерживают температуру в баке, в проточных моделях это не требуется. Мощности большинства нагревателей хватает на одну точку водоразбора.
Не требуют частого и дорогого обслуживания. Нужно учитывать температуру поступающей воды. Зимой температура воды в системе гораздо ниже чем летом, соответственно, аппарату потребуется больше энергии, чтобы довести ее до указанных в характеристиках значений.
Нет какого-то предельного объема нагреваемой воды, после которого будет необходим перерыв для подогрева. Обеспечение слабого напора.
Детали из износостойких металлов. Особое внимание производители уделяют качеству комплектующих и сборки, так как прибор подвергается высоким нагрузкам.
Стоимость значительно ниже, чем у накопительных.

Проточный водонагреватель является выгодным приобретением при небольшом расходе воды, в других ситуациях следует быть готовым к высоким затратам средств и электроэнергии.

Какой лучше выбрать проточный электрический водонагреватель: на кран или с настенным монтажом - исключительно вопрос удобства.

Типичные ошибки при выборе проточных водонагревателей

  1. Мнение, что прибор можно эксплуатировать также интенсивно как сетевое горячее водоснабжение. Хотя многие водонагреватели и обладают рассчитанной на несколько точек водоразбора мощностью, но их давление все равно является ограниченным. Если они будут постоянно работать на максимуме, то быстро выйдут из строя и потребуют замены.
  2. Несоблюдение требований к проводке. Если сечение кабеля будет меньше, чем требуемое, от выского напряжения и перегрева в сети может случиться короткое замыкание или возгорание.
  3. Неверный монтаж крана настройки напора. Его монтируют четко на входе в систему прибора. Установка на выходе приведет к поломке.
  4. Отсутствие должного внимания к характеристикам. Если не учесть указанные показатели мощности и производительности, а также число точек водоразбора, то добиться желаемой температуры и напора воды будет едва ли возможно.
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