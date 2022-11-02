«Для тех, кто не любит ждать» - таким слоганом можно охарактеризовать проточные водонагреватели. Известный многим дачникам, владельцам домов и квартир агрегат, который позволяет быстро получать горячую воду. Какой проточный водонагреватель лучше, расскажем в статье.

Критерии выбора проточного электрического водонагревателя

Как выбрать проточный водонагреватель и не разочароваться? Не так сложно, достаточно учесть при выборе сколько моментов.

Тип устройства

Здесь принято делить нагреватели на две группы: напорные и безнапорные.

Более мощные, часто способные обеспечить водой частный дом или квартиру.

Тип водонагревателя Особенности Плюсы Минусы Безнапорный Это небольшие приборы, которые обычно монтируются на кухне или у раковины в ванной. Их напора хватает на одну точку водоразбора Компактная конструкция;

Не требуют много энергозатрат;

Недорогие. Хватает только на небольшие нужды. Принять душ едва ли получится. Напорный Мощные;

Производительные;

Быстро греют. Требуют много электроэнергии;

Дорогие.

Как видно из таблицы, на даче или в период сезонных работ на сетях альтернативой громоздкому накопительному бойлеру вполне могут стать проточные водонагреватели электрические для душа. Какие лучше, узнаем в рейтинге.

Мощность

От этого критерия стоит отталкиваться в первую очередь, поскольку именно он определяет ресурс прибора и способность длительно работать. В расчет стоит взять количество пользователей и точек водоразбора.

На одну точку с нечастым использованием хватит агрегата средней мощности (от 3,5 до 6 киловатт), а для домов и квартир с несколькими пользователями лучше взять мощный нагреватель от 7-8 кВт.

Стоит принять во внимание, что эффективность водонагревателя зависит от температуры использования. Даже если вы планируете пользоваться прибором для периодического мытья рук или посуды, то при температуре воздуха ниже 18 градусов, желательно взять агрегат больше, чем на 4 кВт. Это позволит компенсировать тепловые потери.

Производительность

Параметр, во многом зависящий от мощности. Он показывает сколько литров воды способен производить прибор за заявленное время. Конечно, показатели производительности проточных водонагревателей не будут равны показателям водопровода при учете одинаковой температуры воды.

Как подобрать проточный электрический водонагреватель по производительности? Принято считать, что средний расход воды за минуту в умывальнике составляет около 10 литров, а в душе около 12-ти. В то время, как нагреватель способен обеспечить около 4-5. Но здесь есть одна хитрость: сделать напор, приближенный к водопроводному, можно, если вы готовы немного пожертвовать температурой воды. В среднем, чтобы выдать 9-10 литров воды безнапорному нагревателю нужно снизить температуру воды с оптимальных 60 до 40 градусов.

Если такой температуры хватит, то приобретать водонагреватель более высокой производительности необходимости не будет.

Нагревательный элемент

Вы наверняка сталкивались с понятиями о «мокром» и «сухом» ТЭНе. Первый взаимодействует с водой и, соответственно, очень зависим от ее качества. Второй взаимодействует с водой через защитный материал (трубку), поэтому не подвержен ее влиянию. «Сухие» ТЭНы делают из меди или нержавеющей стали, но они также неидеальны в эксплуатации: деталь может выйти из строя из-за воздушных пробок.



Спиральный ТЭН проточного водонагревателя

Способ управления нагревом

По управлению температурой нагрева выделяют гидравлические и электрические водонагреватели. Первые устанавливаются в бюджетных моделях и обеспечивают ступенчатую регулировку внешними элементами управления. Вторые имеют датчики, считывающие температуру воды при поступлении, и электронику, которая контролирует нагрев до желаемой температуры. Такие нагреватели имеют высокую стоимость.

Дополнительные функции

На выбор проточного водонагревателя порой влияет наличие дополнительных опций. Какие здесь могут быть варианты для большего комфорта пользователей:

Настройка режимов . Можно задать необходимый режим под конкретные потребности пользователя.

. Можно задать необходимый режим под конкретные потребности пользователя. Индикаторы нагрева . Позволяют контролировать текущее рабочее состояние и диагностировать сбои.

. Позволяют контролировать текущее рабочее состояние и диагностировать сбои. Защита от перегрева . Отключение водонагревателя в случае избыточного нагрева комплектующих.

. Отключение водонагревателя в случае избыточного нагрева комплектующих. Дисплей . Показывает текущий режим работы.

. Показывает текущий режим работы. Предохранительный клапан . Важен в случае избыточного давления в приборе.

. Важен в случае избыточного давления в приборе. Защита от детей.

Защита от накипи и жесткой воды .

. Возможность использования нескольких источников питания. Есть отдельные приборы, которые способны работать от солнечных батарей.

Комплектация

В комплекте к проточному водонагревателю нередко идет дополнительное оборудование или элементы для подключения к питанию. Чаще всего в этом списке:

Шнур питания .

. Крепежи. Комплект фурнитуры для настенного крепления.

Комплект фурнитуры для настенного крепления. Насадки. Это смеситель, шланг, душ.

Такие бонусы часто избавляют покупателей от необходимости подбора комплектующих и дополнительных затрат.