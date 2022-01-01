Проточный водонагреватель электрический Thermex Urban 5500 combi

Преимущества

Для одной точки водоразбора

Медный нагревательный элемент

Колба из термостойкого пластика

Моментальная подача воды

Душевой набор в комплекте

Плоская форма корпуса

Защищён от перегрева

Класс пылевлагозащиты IPX4

Проточный электроводонагреватель Термекс Urban 5500 combi ЭдЭБ02582 встраивается в систему водоснабжения и подает нагретую воду в одну точку водоразбора - в ванной или на кухне. Нагревает воду мгновенно - в момент прохождения через колбу прибора, поэтому не требуется ждать горячей воды, достаточно открыть кран. Входит в категорию ненапорных, то есть его запрещено встраивать в систему, перекрывая выход из водонагревателя любой водозапорной арматурой. Предусмотрены системы безопасности: защита от перегрева, от включения без воды и класс пылевлагозащиты IPX4, который включает в себя защиту от брызг, летящих в любом направлении. Простое подключение - подключается напрямую в электрощит.