Проточный водонагреватель электрический Thermex Urban 5500 combi
Арт. О00000029495
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Способ подачи воды
|безнапорный
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Мин. давление воды, бар
|0.3
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- Проточный электроводонагреватель Термекс Urban 5500 combi ЭдЭБ02582 встраивается в систему водоснабжения и подает нагретую воду в одну точку водоразбора - в ванной или на кухне. Нагревает воду мгновенно - в момент прохождения через колбу прибора, поэтому не требуется ждать горячей воды, достаточно открыть кран. Входит в категорию ненапорных, то есть его запрещено встраивать в систему, перекрывая выход из водонагревателя любой водозапорной арматурой. Предусмотрены системы безопасности: защита от перегрева, от включения без воды и класс пылевлагозащиты IPX4, который включает в себя защиту от брызг, летящих в любом направлении. Простое подключение - подключается напрямую в электрощит.
Преимущества
- Для одной точки водоразбора
- Медный нагревательный элемент
- Колба из термостойкого пластика
- Моментальная подача воды
- Душевой набор в комплекте
- Плоская форма корпуса
- Защищён от перегрева
- Класс пылевлагозащиты IPX4