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Счетчик воды Бетар СХВ-15
4.0
4
860 ₽
1 130 ₽
Счетчики для холодной воды
    Счетчик воды Бетар СХВ-15
    Арт. X1699227
    4.0
    4
    Счетчик воды Бетар СХВ-15
    Счетчик воды Бетар СХВ-15
    Счетчик воды Бетар СХВ-15
    Счетчик воды Бетар СХВ-15
    Счетчик воды Бетар СХВ-15
    Счетчик воды Бетар СХВ-15
      Счетчик воды Бетар СХВ-15
      Счетчик воды Бетар СХВ-15
      Счетчик воды Бетар СХВ-15
      Счетчик воды Бетар СХВ-15
      Счетчик воды Бетар СХВ-15
      Счетчик воды Бетар СХВ-15

      Счетчик воды Бетар СХВ-15

      • -270 ₽
      860 ₽
      1 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      42 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1699227
      4.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Бетар
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		пластик, латунь
      Фланцевое присоединение
      		Нет
      Все характеристики
      • -270 ₽
      860 ₽
      1 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      42 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Счетчик холодной воды Бетар СХВ-15 точно и бесперебойно отмеряет количество использованной холодной воды в доме или квартире. Этот водопроводный измерительный прибор работает с помощью крылатки, каждый оборот которой пропускает фиксированный объем воды, протекающей по трубам при открытии крана. Функционирует свободно при температуре воздуха от пяти до пятидесяти градусов Цельсия. Весит менее пятисот грамм, легко монтируется. Обслуживать прибор Бетар СХВ-15 рекомендуется раз в шесть лет.

        Преимущества счетчика воды Бетар СХВ-15:

        • Легкий;
        • Надежный;
        • Точный;
        • Долго служит.

        Комплектация:

        • Счетчик СХВ-15;
        • Комплект монтажных частей;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Гарантийный талон.