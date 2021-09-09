Счетчик воды Бетар СХВ-15

Счетчик холодной воды Бетар СХВ-15 точно и бесперебойно отмеряет количество использованной холодной воды в доме или квартире. Этот водопроводный измерительный прибор работает с помощью крылатки, каждый оборот которой пропускает фиксированный объем воды, протекающей по трубам при открытии крана. Функционирует свободно при температуре воздуха от пяти до пятидесяти градусов Цельсия. Весит менее пятисот грамм, легко монтируется. Обслуживать прибор Бетар СХВ-15 рекомендуется раз в шесть лет.

Преимущества счетчика воды Бетар СХВ-15:

Легкий;

Надежный;

Точный;

Долго служит.

Комплектация: