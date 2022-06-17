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Счетчик воды Бетар СХВ-15 (без монтажного комплекта)
5.0
2
900 ₽
950 ₽
Счетчики для холодной воды
    Счетчик воды Бетар СХВ-15 (без монтажного комплекта)
    Арт. О00000011033
    5.0
    2
    Счетчик воды Бетар СХВ-15 (без монтажного комплекта)

      Счетчик воды Бетар СХВ-15 (без монтажного комплекта)

      • -50 ₽
      900 ₽
      950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011033
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Бетар
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		пластик, латунь
      Фланцевое присоединение
      		Нет
      Все характеристики
      • -50 ₽
      900 ₽
      950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Счетчик Бетар СХВ 15 это удобный и простой в использовании отечественный счетчик для холодной воды. Его основной механизм работы заключается в замере количества полных поворотов крыльчатки, встроенной в прибор. Ее единичный оборот отмеряет конкретное количество воды, пропущенное через счетчик. Бетар СХВ 15, в отличие от других счетчиков воды, надежен и прочен, а значит прослужит без обслуживания и вмешательства не менее пяти лет. Максимальная температура воды для холодного счетчика составляет сорок градусов по Цельсию, предельное давление - один МегаПаскаль.

        Преимущества

        • Выносливый состав
        • Износостойкая конструкция
        • Долговечная служба