Счетчик воды Бетар СХВ-15 (без монтажного комплекта)
Арт. О00000011033
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|пластик, латунь
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Фланцевое присоединение
|Нет
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- Счетчик Бетар СХВ 15 это удобный и простой в использовании отечественный счетчик для холодной воды. Его основной механизм работы заключается в замере количества полных поворотов крыльчатки, встроенной в прибор. Ее единичный оборот отмеряет конкретное количество воды, пропущенное через счетчик. Бетар СХВ 15, в отличие от других счетчиков воды, надежен и прочен, а значит прослужит без обслуживания и вмешательства не менее пяти лет. Максимальная температура воды для холодного счетчика составляет сорок градусов по Цельсию, предельное давление - один МегаПаскаль.
Преимущества
- Выносливый состав
- Износостойкая конструкция
- Долговечная служба