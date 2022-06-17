Счетчик воды Бетар СХВ-15 (без монтажного комплекта)

Счетчик Бетар СХВ 15 это удобный и простой в использовании отечественный счетчик для холодной воды. Его основной механизм работы заключается в замере количества полных поворотов крыльчатки, встроенной в прибор. Ее единичный оборот отмеряет конкретное количество воды, пропущенное через счетчик. Бетар СХВ 15, в отличие от других счетчиков воды, надежен и прочен, а значит прослужит без обслуживания и вмешательства не менее пяти лет. Максимальная температура воды для холодного счетчика составляет сорок градусов по Цельсию, предельное давление - один МегаПаскаль.

Преимущества