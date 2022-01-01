Сифоны
Найдено: 73 товара
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- 140 ₽Вид сифона: гофрированныйМатериал: пластикОтверстие для слива, мм: 40
- 145 ₽Размер 40х40х1200Вид сифона: гофрированныйМатериал: полипропиленРазмер: 40х40х1200Диаметр выхода в канализацию, мм: 40, 50Отверстие для слива, мм: 40
- 275 ₽800 мм
- 200 ₽Размер 1200х50х50Вид сифона: бутылочныйМатериал: полипропиленРазмер: 1200х50х50Диаметр выхода в канализацию, мм: 40, 50Отверстие для слива, мм: 40
- 115 ₽Размер 1 1/2Вид сифона: гофрированныйМатериал: полипропиленРазмер: 1 1/2Отверстие для слива, мм: 50
- 325 ₽1401 мм
- 110 ₽Вид сифона: гофрированныйМатериал: пластикОтверстие для слива, мм: 50
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить сифоны в городе Ярославль по цене от 40 до 2450 рублей. В наличии более 73 наименований. Сифоны можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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