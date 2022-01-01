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Инженерная сантехника

Сифоны

Найдено: 73 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить сифоны в городе Ярославль по цене от 40 до 2450 рублей. В наличии более 73 наименований. Сифоны можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Смеситель для ванны с душевой лейкой SWES Amigo K1CVL5 0181, хром, горизонтальный излив
4 465 ₽
Смеситель для ванны с душевой лейкой SWES Amigo K1CVL5 0181, хром, горизонтальный излив
Смеситель для ванной с душевой лейкой SWES Bravo C1CML5 0160, хром, горизонтальный излив
4 460 ₽
Смеситель для ванной с душевой лейкой SWES Bravo C1CML5 0160, хром, горизонтальный излив
Душевой набор (гарнитур) VIDIMA Орион B4225AA/BA005AA
6 250 ₽
Душевой набор (гарнитур) VIDIMA Орион B4225AA/BA005AA
Сифон для раковины с отводом для стиральной машины Ани Пласт C0310 (1 1/2, диаметр слива в трубу 40 мм)
400 ₽
Сифон для раковины с отводом для стиральной машины Ани Пласт C0310 (1 1/2, диаметр слива в трубу 40 мм)
Сифон для раковины Ани Пласт A0515 (материал металл + пластик, 1 1/2, диаметр трубы слива 40 мм)
385 ₽
Сифон для раковины Ани Пласт A0515 (материал металл + пластик, 1 1/2, диаметр трубы слива 40 мм)
Гофрированный сифон для раковины Ани Пласт G215 [диаметр трубы слива 50 мм]
305 ₽
Гофрированный сифон для раковины Ани Пласт G215 [диаметр трубы слива 50 мм]
Сифон для раковины (мойки) Ани Пласт C1310 (материал металл + пластик, 1 1/4", диаметр трубы 40 мм, длина 300 мм)
410 ₽
Сифон для раковины (мойки) Ани Пласт C1310 (материал металл + пластик, 1 1/4", диаметр трубы 40 мм, длина 300 мм)
Сифон для раковины Ани Пласт C1010 (материал металл + пластик, 1 1/4", диаметр трубы 40x50)
395 ₽
Сифон для раковины Ани Пласт C1010 (материал металл + пластик, 1 1/4", диаметр трубы 40x50)
Удлиненный сифон для раковины (мойки) Ани Пласт G216 (1 1/4", диаметр трубы слива 40/50)
305 ₽
Удлиненный сифон для раковины (мойки) Ани Пласт G216 (1 1/4", диаметр трубы слива 40/50)
Сифон для раковины (мойки) с выпуском Ани Пласт A0115 (материал пластик, 1 1/2", диаметр трубы слива 40 мм)
370 ₽
Сифон для раковины (мойки) с выпуском Ани Пласт A0115 (материал пластик, 1 1/2", диаметр трубы слива 40 мм)
Сифон для раковины (мойки) Ани Пласт A2015 с выпуском (материал пластиковый с решеткой из нержавеющей стали, 1 1/2", диаметр трубы слива 40 мм)
340 ₽
Сифон для раковины (мойки) Ани Пласт A2015 с выпуском (материал пластиковый с решеткой из нержавеющей стали, 1 1/2", диаметр трубы слива 40 мм)
Сифон для раковины Ани Пласт C0110 с выпуском (1 1/2", диаметр трубы слива 40 мм)
360 ₽
Сифон для раковины Ани Пласт C0110 с выпуском (1 1/2", диаметр трубы слива 40 мм)
Сифон для раковины с выпуском из нержавеющей стали и отводом Ани Пласт A1000 (1 1/2", диаметр трубы 40 мм)
340 ₽
Сифон для раковины с выпуском из нержавеющей стали и отводом Ани Пласт A1000 (1 1/2", диаметр трубы 40 мм)
Смеситель для умывальника GROHE Quadra 32633000, материал латунь, цвет хром, горизонтальный излив
9 680 ₽
Смеситель для умывальника GROHE Quadra 32633000, материал латунь, цвет хром, горизонтальный излив