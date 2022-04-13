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Регулируемый сифон для ванны с гибкой трубой Ани Пласт Варяг C6255 (1 1/2", 40/50)
5.0
2
540 ₽
Сифоны для ванны
    Регулируемый сифон для ванны с гибкой трубой Ани Пласт Варяг C6255 (1 1/2", 40/50)
    Арт. X169252070510
    5.0
    2
    Регулируемый сифон для ванны с гибкой трубой Ани Пласт Варяг C6255 (1 1/2", 40/50)
    Регулируемый сифон для ванны с гибкой трубой Ани Пласт Варяг C6255 (1 1/2", 40/50)
      Регулируемый сифон для ванны с гибкой трубой Ани Пласт Варяг C6255 (1 1/2", 40/50)
      Регулируемый сифон для ванны с гибкой трубой Ани Пласт Варяг C6255 (1 1/2", 40/50)

      Регулируемый сифон для ванны с гибкой трубой Ани Пласт Варяг C6255 (1 1/2", 40/50)

      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169252070510
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сифон Ани пласт Варяг C6255 необходим для отведения воды из ванны в канализацию. Гибкая труба, имеющая возможность регулировки от 220 мм до 375 мм дает возможность установки в максимально удобном месте. Деталь сантехнической арматуры оснащена переливом, который устанавливается в верхней точке и не позволяет воде перелиться через края.

        Преимущества:

        • Выпуск, произведенный из нержавеющей стали, предотвратит образование засоров и неприятного запаха
        • Пробка, поставляемая в комплекте с сифоном, способна поддерживать необходимый уровень воды.