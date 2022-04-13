Регулируемый сифон для ванны с гибкой трубой Ани Пласт Варяг C6255 (1 1/2", 40/50)

Преимущества:

Выпуск, произведенный из нержавеющей стали, предотвратит образование засоров и неприятного запаха

Пробка, поставляемая в комплекте с сифоном, способна поддерживать необходимый уровень воды.

Сифон Ани пласт Варяг C6255 необходим для отведения воды из ванны в канализацию. Гибкая труба, имеющая возможность регулировки от 220 мм до 375 мм дает возможность установки в максимально удобном месте. Деталь сантехнической арматуры оснащена переливом, который устанавливается в верхней точке и не позволяет воде перелиться через края.