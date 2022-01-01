Сифоны 40 мм
Найдено: 41 товар
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- 140 ₽Вид сифона: гофрированныйМатериал: пластикОтверстие для слива, мм: 40
- 145 ₽Размер 40х40х1200Вид сифона: гофрированныйМатериал: полипропиленРазмер: 40х40х1200Диаметр выхода в канализацию, мм: 40, 50Отверстие для слива, мм: 40
- 275 ₽800 мм
- 200 ₽Размер 1200х50х50Вид сифона: бутылочныйМатериал: полипропиленРазмер: 1200х50х50Диаметр выхода в канализацию, мм: 40, 50Отверстие для слива, мм: 40
- 325 ₽1401 мм
Сифоны 40 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 100 рублей до 1 440 рублей. В наличии более 43 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.