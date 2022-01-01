Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сифон для кухни 1.1/2" х 40 Unicorn B120
410 ₽
Бутылочные сифоны
    Сифон для кухни 1.1/2" х 40 Unicorn B120
    Арт. О00000041375
    Сифон для кухни 1.1/2" х 40 Unicorn B120
    Сифон для кухни 1.1/2" х 40 Unicorn B120
    Сифон для кухни 1.1/2" х 40 Unicorn B120
    Сифон для кухни 1.1/2" х 40 Unicorn B120
    Сифон для кухни 1.1/2" х 40 Unicorn B120
    Сифон для кухни 1.1/2" х 40 Unicorn B120
    Сифон для кухни 1.1/2" х 40 Unicorn B120
      Сифон для кухни 1.1/2" х 40 Unicorn B120
      Сифон для кухни 1.1/2" х 40 Unicorn B120
      Сифон для кухни 1.1/2" х 40 Unicorn B120
      Сифон для кухни 1.1/2" х 40 Unicorn B120
      Сифон для кухни 1.1/2" х 40 Unicorn B120
      Сифон для кухни 1.1/2" х 40 Unicorn B120
      Сифон для кухни 1.1/2" х 40 Unicorn B120

      Сифон для кухни 1.1/2" х 40 Unicorn B120

      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041375

      Характеристики

      Производитель
      		Unicorn
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сифон для кухни Unicorn 1.1/2"х40 литой нержавеющий выпуск, с универсальной гибкой трубой, 40х40/50 B120 ИС.110313 применяется для соединения кухонной мойки с канализационной системой. На данном сифоне реализован литой выпуск. Уплотнительные прокладки сифона интегрированы в корпус, а сам сифон поставляется в максимально собранном виде, что обеспечивает сверхбыструю и простую установку сифона. Материал уплотнителей термоэластопласт - высокопрочный, высокоэластичный экологически чистый материал, устойчивый к перепадам температур и химическим воздействиям. Благодаря ему удлиняется срок службы сифона. Чаша сифона имеет специальную округлую форму, что не позволяет задерживаться в ней мусору.

        Преимущества

        • На все сифоны торговой марки Unicorn производителем установлена гарантия 12 лет
        • Корпус сифона изготовлен из первичного полипропилена, что положительно влияет на его прочность, долговечность, а также устойчивость к температурным воздействиям. Материал декоративной решетки - нержавеющая сталь
        • В комплектацию сифона входит универсальная гофрированная труба с возможностью подключения сифона к канализационной трубе диаметром 40 или 50 мм