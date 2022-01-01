В этой категории можно приобрести гофрированные сифоны. Это встраиваемые в систему бытового водоснабжения элементы, которые препятствуют распространению запахов из канализации в помещение. Отличаются простотой монтажа, надежностью и долговечностью. Могут устанавливаться в многоквартирном или частном доме.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить сифоны гофрированные в городе Ярославль по цене от 180 до 1740 рублей. В наличии более 9 наименований. Сифоны гофрированные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.