Гибкая труба унив. Unicorn D120 1200 мм 40х40/50
Арт. О00000000847
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|белый
- Универсальная гибкая труба Unicorn D120 1200 мм 40х40/50 используется в бутылочных сифонах для подсоединения к системе канализации. За счет формы "гармошки" изделие можно согнуть любым образом, удлинить или укоротить, что сильно облегчает подсоединение устройства к канализации.
Преимущества
- Качество
- Удобство использования