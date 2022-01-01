Гибкая труба унив. Unicorn D120 1200 мм 40х40/50

Преимущества

Качество

Удобство использования

Универсальная гибкая труба Unicorn D120 1200 мм 40х40/50 используется в бутылочных сифонах для подсоединения к системе канализации. За счет формы "гармошки" изделие можно согнуть любым образом, удлинить или укоротить, что сильно облегчает подсоединение устройства к канализации.