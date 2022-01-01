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Гибкая труба унив. Unicorn D120 1200 мм 40х40/50
145 ₽
Комплектующие для сифонов
    Гибкая труба унив. Unicorn D120 1200 мм 40х40/50
    Арт. О00000000847
    Гибкая труба унив. Unicorn D120 1200 мм 40х40/50

      Гибкая труба унив. Unicorn D120 1200 мм 40х40/50

      145 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000000847

      Характеристики

      Производитель
      		Unicorn
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      145 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальная гибкая труба Unicorn D120 1200 мм 40х40/50 используется в бутылочных сифонах для подсоединения к системе канализации. За счет формы "гармошки" изделие можно согнуть любым образом, удлинить или укоротить, что сильно облегчает подсоединение устройства к канализации.

        Преимущества

        • Качество
        • Удобство использования