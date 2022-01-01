Гибкая труба унив. 800 мм 40 х 40/50 Unicorn D80

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Универсальная гибкая труба Unicorn 800 мм, 40х40/50 D80 ИС.110325 используется в бутылочных сифонах для подсоединения к системе канализации. За счет формы "гармошки" изделие можно согнуть любым образом, удлинить или укоротить, что сильно облегчает подсоединение устройства к канализации. При производстве сифонов и гофрированных труб Unicorn используется только первичный полипропилен, обеспечивая стабильно высокое качество продукции.