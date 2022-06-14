Гибкая труба Ани Пласт K106 (1 1/2"x40/50, 80 см)

Преимущества

Пластиковые трубы выдерживают деформацию, что повышает срок их службы

Материал, из которого они изготовлены, имеет высокие эксплуатационные характеристики

Внутренняя поверхность изделия абсолютно гладкая, что предотвращает зарастание и накопление частиц внутри трубы

При необходимости они легко заменяются на новые без демонтажа смежных конструкций

K106 Гибкая труба Ани-Пласт под выпуск универсальная предназначена для отведения сточной воды в канализацию.