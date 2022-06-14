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Гибкая труба Ани Пласт K106 (1 1/2"x40/50, 80 см)
5.0
3
125 ₽
Комплектующие для сифонов
    Гибкая труба Ани Пласт K106 (1 1/2"x40/50, 80 см)
    Арт. X169252070101
    5.0
    3
    Гибкая труба Ани Пласт K106 (1 1/2"x40/50, 80 см)

      Гибкая труба Ани Пласт K106 (1 1/2"x40/50, 80 см)

      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169252070101
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • K106 Гибкая труба Ани-Пласт под выпуск универсальная предназначена для отведения сточной воды в канализацию. 

        Преимущества

        • Пластиковые трубы выдерживают деформацию, что повышает срок их службы
        • Материал, из которого они изготовлены, имеет высокие эксплуатационные характеристики
        • Внутренняя поверхность изделия абсолютно гладкая, что предотвращает зарастание и накопление частиц внутри трубы
        • При необходимости они легко заменяются на новые без демонтажа смежных конструкций