Гибкая труба Ани Пласт K106 (1 1/2"x40/50, 80 см)
Арт. X169252070101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|белый
- K106 Гибкая труба Ани-Пласт под выпуск универсальная предназначена для отведения сточной воды в канализацию.
Преимущества
- Пластиковые трубы выдерживают деформацию, что повышает срок их службы
- Материал, из которого они изготовлены, имеет высокие эксплуатационные характеристики
- Внутренняя поверхность изделия абсолютно гладкая, что предотвращает зарастание и накопление частиц внутри трубы
- При необходимости они легко заменяются на новые без демонтажа смежных конструкций