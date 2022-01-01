Комплектующие для сифонов
Найдено: 18 товаров
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- 140 ₽Вид сифона: гофрированныйМатериал: пластикОтверстие для слива, мм: 40
- 145 ₽Размер 40х40х1200Вид сифона: гофрированныйМатериал: полипропиленРазмер: 40х40х1200Диаметр выхода в канализацию, мм: 40, 50Отверстие для слива, мм: 40
- 200 ₽Размер 1200х50х50Вид сифона: бутылочныйМатериал: полипропиленРазмер: 1200х50х50Диаметр выхода в канализацию, мм: 40, 50Отверстие для слива, мм: 40
- 115 ₽Размер 1 1/2Вид сифона: гофрированныйМатериал: полипропиленРазмер: 1 1/2Отверстие для слива, мм: 50
- 110 ₽Вид сифона: гофрированныйМатериал: пластикОтверстие для слива, мм: 50
- 135 ₽Размер 1 1/4Материал: нержавеющая сталь, пластикРазмер: 1 1/4Отверстие для слива, мм: 64
- 40 ₽Размер 1 1/2Материал: пластикРазмер: 1 1/2Отверстие для слива, мм: 45
- 150 ₽Размер 1 1/2Материал: нержавеющая сталь, пластикРазмер: 1 1/2Отверстие для слива, мм: 70
- 190 ₽Размер 1 1/2Вид сифона: гофрированныйМатериал: полипропиленРазмер: 1 1/2Отверстие для слива, мм: 40
- 125 ₽Вид сифона: гофрированныйМатериал: полипропиленОтверстие для слива, мм: 40
- 125 ₽Размер 1 1/4Вид сифона: гофрированныйМатериал: полипропиленРазмер: 1 1/4Отверстие для слива, мм: 40
- 755 ₽Размер 3 1/2Материал: нержавеющая сталь, полипропиленРазмер: 3 1/2Отверстие для слива, мм: 90
- 145 ₽Размер 1 1/2Материал: нержавеющая стальРазмер: 1 1/2
- 225 ₽Материал: нержавеющая сталь
- 185 ₽Вид сифона: гофрированныйМатериал: полипропиленДиаметр выхода в канализацию, мм: 50Отверстие для слива, мм: 40
- 120 ₽Размер 40х40х800Вид сифона: бутылочныйМатериал: полипропиленРазмер: 40х40х800Диаметр выхода в канализацию, мм: 40, 50Отверстие для слива, мм: 40
- 100 ₽Размер 40х40х400Вид сифона: бутылочныйМатериал: полипропиленРазмер: 40х40х400Диаметр выхода в канализацию, мм: 40, 50Отверстие для слива, мм: 40
- 110 ₽Размер 50х50х400Вид сифона: бутылочныйМатериал: полипропиленРазмер: 50х50х400Диаметр выхода в канализацию, мм: 40, 50Отверстие для слива, мм: 50
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