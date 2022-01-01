Гибкая труба унив. Unicorn D85 800 мм 1.1/2"х40/50
Арт. О00000000848
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|белый
- Универсальная гибкая труба Unicorn D85 800мм, 1.1/2"х40/50 оснащена гайкой 1 1/2" 40 мм и уплотнительным кольцом. Используется для соединения узлов.
Преимущества
- За счет формы "гармошки" изделие можно согнуть любым образом, удлинить или укоротить, что сильно облегчает подсоединение устройства к канализации
- При производстве сифонов и гофрированных труб Unicorn используется только первичный полипропилен, обеспечивая стабильно высокое качество продукции
- За счет формы "гармошки" изделие можно согнуть любым образом, удлинить или укоротить, что сильно облегчает подсоединение устройства к канализации