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Гибкая труба унив. Unicorn D85 800 мм 1.1/2"х40/50
140 ₽
Комплектующие для сифонов
    Гибкая труба унив. Unicorn D85 800 мм 1.1/2"х40/50
    Арт. О00000000848
    Гибкая труба унив. Unicorn D85 800 мм 1.1/2"х40/50
    Гибкая труба унив. Unicorn D85 800 мм 1.1/2"х40/50
      Гибкая труба унив. Unicorn D85 800 мм 1.1/2"х40/50
      Гибкая труба унив. Unicorn D85 800 мм 1.1/2"х40/50

      Гибкая труба унив. Unicorn D85 800 мм 1.1/2"х40/50

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000000848

      Характеристики

      Производитель
      		Unicorn
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальная гибкая труба Unicorn D85 800мм, 1.1/2"х40/50 оснащена гайкой 1 1/2" 40 мм и уплотнительным кольцом. Используется для соединения узлов.

        Преимущества

        • За счет формы "гармошки" изделие можно согнуть любым образом, удлинить или укоротить, что сильно облегчает подсоединение устройства к канализации
        • При производстве сифонов и гофрированных труб Unicorn используется только первичный полипропилен, обеспечивая стабильно высокое качество продукции