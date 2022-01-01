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В этом разделе вы можете приобрести сифоны для ванны. Это устройства, монтируемые в сливное отверстие для воды. Используются в качестве запорного механизма, который предотвращает распространение неприятных запахов из канализации в помещение. В интернет-магазине «Бигам» их можно заказать в один клик с доставкой на дом.