Выпуск 3.1/2" Unicorn Е157

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Выпуск Unicorn Е157 3.1/2", чашка 112 мм, круглый и прямоугольный перелив ИС.110433 является составной частью сифона. Уплотнительные прокладки интегрированы в корпус, что обеспечивает сверхбыструю и простую установку. Материал уплотнителей термоэластопласт - высокопрочный, высокоэластичный экологически чистый материал, устойчив к перепадам температур и химическим воздействиям. Корпус изготовлен из первичного полипропилена, что положительно влияет на его прочность, долговечность, а также устойчивость к температурным воздействиям. Материал декоративной решетки - нержавеющая сталь. Подключение переливного отверстия мойки, осуществляется при помощи прямоугольного или круглого переходника со специальной уплотнительной прокладкой и соединительного гофрированного переливного патрубка (чтобы упростить покупателю подбор необходимого сифона в комплекте производителем предусмотрено два переходника для перелива (для кухонных моек с отверстиями круглой или прямоугольной формы). Данная конструкция позволит избежать перелив воды через край мойки.