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Выпуск 3.1/2" Unicorn Е157
1 100 ₽
Сифоны для ванны
    Выпуск 3.1/2" Unicorn Е157
    Арт. О00000041387
    Выпуск 3.1/2" Unicorn Е157
    Выпуск 3.1/2" Unicorn Е157
    Выпуск 3.1/2" Unicorn Е157
    Выпуск 3.1/2" Unicorn Е157
      Выпуск 3.1/2" Unicorn Е157
      Выпуск 3.1/2" Unicorn Е157
      Выпуск 3.1/2" Unicorn Е157
      Выпуск 3.1/2" Unicorn Е157

      Выпуск 3.1/2" Unicorn Е157

      1 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041387

      Характеристики

      Производитель
      		Unicorn
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Слив для стиральной машины
      		Нет
      Перелив
      		Нет
      Все характеристики
      1 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Выпуск Unicorn Е157 3.1/2", чашка 112 мм, круглый и прямоугольный перелив ИС.110433 является составной частью сифона. Уплотнительные прокладки интегрированы в корпус, что обеспечивает сверхбыструю и простую установку. Материал уплотнителей термоэластопласт - высокопрочный, высокоэластичный экологически чистый материал, устойчив к перепадам температур и химическим воздействиям. Корпус изготовлен из первичного полипропилена, что положительно влияет на его прочность, долговечность, а также устойчивость к температурным воздействиям. Материал декоративной решетки - нержавеющая сталь. Подключение переливного отверстия мойки, осуществляется при помощи прямоугольного или круглого переходника со специальной уплотнительной прокладкой и соединительного гофрированного переливного патрубка (чтобы упростить покупателю подбор необходимого сифона в комплекте производителем предусмотрено два переходника для перелива (для кухонных моек с отверстиями круглой или прямоугольной формы). Данная конструкция позволит избежать перелив воды через край мойки.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы