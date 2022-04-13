Сифон для ванны с выпуском, переливом, гибкой трубой Ани Пласт E155 (1 1/2", 40/50)

Ани Пласт с выпуском E155 – надежный сифон, который отводит мыльную воду из ванны в слив. Он оснащен переливом, который при наполнении ванны водой не позволяет ей выливаться за края. Сифон Ани Пласт E155 изготовлен из качественного и долговечного материала. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить сифон Ани Пласт 1 1/2 с выпуском по выгодной цене.

Преимущества