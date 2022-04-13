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Сифон для ванны с выпуском, переливом, гибкой трубой Ани Пласт E155 (1 1/2", 40/50)
5.0
2
665 ₽
Сифоны для ванны
    Сифон для ванны с выпуском, переливом, гибкой трубой Ани Пласт E155 (1 1/2", 40/50)
    Арт. X169252070411
    5.0
    2
    Сифон для ванны с выпуском, переливом, гибкой трубой Ани Пласт E155 (1 1/2", 40/50)
    Сифон для ванны с выпуском, переливом, гибкой трубой Ани Пласт E155 (1 1/2", 40/50)
      Сифон для ванны с выпуском, переливом, гибкой трубой Ани Пласт E155 (1 1/2", 40/50)
      Сифон для ванны с выпуском, переливом, гибкой трубой Ани Пласт E155 (1 1/2", 40/50)

      Сифон для ванны с выпуском, переливом, гибкой трубой Ани Пласт E155 (1 1/2", 40/50)

      665 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169252070411
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		белый
      Диаметр подключения, мм
      		40
      Все характеристики
      665 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ани Пласт с выпуском E155 – надежный сифон, который отводит мыльную воду из ванны в слив. Он оснащен переливом, который при наполнении ванны водой не позволяет ей выливаться за края. Сифон Ани Пласт E155 изготовлен из качественного и долговечного материала. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить сифон Ани Пласт 1 1/2 с выпуском по выгодной цене.

        Преимущества

        • Надежная конструкция
        • Практичность
        • Простота установки
        • Выпуск из нержавеющей стали