Сифон для ванны с выпуском, переливом, гибкой трубой Ани Пласт E155 (1 1/2", 40/50)
Арт. X169252070411
Сифон для ванны с выпуском, переливом, гибкой трубой Ани Пласт E155 (1 1/2", 40/50)
Арт. X169252070411
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Цвет
|белый
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Диаметр подключения, мм
|40
- Ани Пласт с выпуском E155 – надежный сифон, который отводит мыльную воду из ванны в слив. Он оснащен переливом, который при наполнении ванны водой не позволяет ей выливаться за края. Сифон Ани Пласт E155 изготовлен из качественного и долговечного материала. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить сифон Ани Пласт 1 1/2 с выпуском по выгодной цене.
Преимущества
- Надежная конструкция
- Практичность
- Простота установки
- Выпуск из нержавеющей стали