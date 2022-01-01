Здесь представлены сифоны, встраиваемые в поддон душевой кабины. Это приборы с запорным механизмом, который препятствует распространению неприятных запахов из слива. В наличии модели с боковым типом установки, подвесные и напольные. В интернет-магазине «Бигам» вы также можете купить трубы и клапаны для отвода воды.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить сифоны для душевого поддона в городе Ярославль по цене от 240 до 1740 рублей. В наличии более 7 наименований. Сифоны для душевого поддона можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.