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Сифон для душевого поддона системы клик клак Unicorn G422E
1 440 ₽
Сифоны для душевого поддона
    Сифон для душевого поддона системы клик клак Unicorn G422E
    Арт. О00000041380
    Сифон для душевого поддона системы клик клак Unicorn G422E
    Сифон для душевого поддона системы клик клак Unicorn G422E
      Сифон для душевого поддона системы клик клак Unicorn G422E
      Сифон для душевого поддона системы клик клак Unicorn G422E

      Сифон для душевого поддона системы клик клак Unicorn G422E

      1 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041380

      Характеристики

      Производитель
      		Unicorn
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      1 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сифон для душевого поддона Unicorn система easyopen, хром выпуск, диаметр 65 G422E ИС.110366 применяется для соединения ванны или душевого поддона с канализационной системой. Уплотнительные прокладки сифона интегрированы в корпус, что обеспечивает сверхбыструю и простую сборку сифона. Материал уплотнителей термоэластопласт -  высокопрочный, высокоэластичный экологически чистый материал, устойчивый к перепадам температур и химическим воздействиям. Благодаря ему увеличивается срок службы сифона. Сифон можно подвергать сборке-разборке без повреждения уплотнителей до 40 раз.

        Преимущества

        • Данный сифон имеет автоматический выпуск воды, клик-клак (easy open), закрытие и открытие выпускного отверстия осуществляется легким нажатием на крышку выпускной пробки
        • Корпус сифона изготовлен из первичного полипропилена, что положительно влияет на его прочность, долговечность, а также устойчивость к температурным воздействиям