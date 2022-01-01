Сифон для душевого поддона системы клик клак Unicorn G422E

Преимущества

Данный сифон имеет автоматический выпуск воды, клик-клак (easy open), закрытие и открытие выпускного отверстия осуществляется легким нажатием на крышку выпускной пробки

Корпус сифона изготовлен из первичного полипропилена, что положительно влияет на его прочность, долговечность, а также устойчивость к температурным воздействиям

Сифон для душевого поддона Unicorn система easyopen, хром выпуск, диаметр 65 G422E ИС.110366 применяется для соединения ванны или душевого поддона с канализационной системой. Уплотнительные прокладки сифона интегрированы в корпус, что обеспечивает сверхбыструю и простую сборку сифона. Материал уплотнителей термоэластопласт - высокопрочный, высокоэластичный экологически чистый материал, устойчивый к перепадам температур и химическим воздействиям. Благодаря ему увеличивается срок службы сифона. Сифон можно подвергать сборке-разборке без повреждения уплотнителей до 40 раз.