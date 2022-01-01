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Сифон для душевого поддона регулируемый плоский 1.1/2" х 40 Unicorn G22
430 ₽
Сифоны для душевого поддона
    Сифон для душевого поддона регулируемый плоский 1.1/2" х 40 Unicorn G22
    Арт. О00000041378
    Сифон для душевого поддона регулируемый плоский 1.1/2" х 40 Unicorn G22
    Сифон для душевого поддона регулируемый плоский 1.1/2" х 40 Unicorn G22
    Сифон для душевого поддона регулируемый плоский 1.1/2" х 40 Unicorn G22
    Сифон для душевого поддона регулируемый плоский 1.1/2" х 40 Unicorn G22
    Сифон для душевого поддона регулируемый плоский 1.1/2" х 40 Unicorn G22
      Сифон для душевого поддона регулируемый плоский 1.1/2" х 40 Unicorn G22
      Сифон для душевого поддона регулируемый плоский 1.1/2" х 40 Unicorn G22
      Сифон для душевого поддона регулируемый плоский 1.1/2" х 40 Unicorn G22
      Сифон для душевого поддона регулируемый плоский 1.1/2" х 40 Unicorn G22
      Сифон для душевого поддона регулируемый плоский 1.1/2" х 40 Unicorn G22

      Сифон для душевого поддона регулируемый плоский 1.1/2" х 40 Unicorn G22

      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041378

      Характеристики

      Производитель
      		Unicorn
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Регулируемый плоский сифон для душевого поддона Unicorn G22 1.1/2 х40 c универсальной гофротрубой ИС.110378 применятся для соединения ванны без перелива или душевого поддона с канализационной системой. Уплотнительные прокладки сифона интегрированы в корпус, что обеспечивает сверхбыструю и простую сборку сифона. Материал уплотнителей термоэластопласт - высокопрочный, высокоэластичный экологически чистый материал, устойчивый к перепадам температур и химическим воздействиям. Благодаря ему удлиняется срок службы сифона.

        Преимущества

        • Высота сифона всего 9 см., что позволяет поставить его под самые низкие ванны и душевые поддоны
        • Перелив укомплектован декоративной решеткой из нержавеющей стали
        • В комплектацию сифона входит универсальная гофрированная труба с возможностью подключения сифона к канализационной трубе диаметром 40 или 50 мм
        • Корпус сифона изготовлен из первичного полипропилена, что положительно влияет на его прочность, долговечность, а также устойчивость к температурным воздействиям