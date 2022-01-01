Сифон для душевого поддона регулируемый плоский 1.1/2" х 40 Unicorn G22

Преимущества

Высота сифона всего 9 см., что позволяет поставить его под самые низкие ванны и душевые поддоны

Перелив укомплектован декоративной решеткой из нержавеющей стали

В комплектацию сифона входит универсальная гофрированная труба с возможностью подключения сифона к канализационной трубе диаметром 40 или 50 мм

Корпус сифона изготовлен из первичного полипропилена, что положительно влияет на его прочность, долговечность, а также устойчивость к температурным воздействиям

Регулируемый плоский сифон для душевого поддона Unicorn G22 1.1/2 х40 c универсальной гофротрубой ИС.110378 применятся для соединения ванны без перелива или душевого поддона с канализационной системой. Уплотнительные прокладки сифона интегрированы в корпус, что обеспечивает сверхбыструю и простую сборку сифона. Материал уплотнителей термоэластопласт - высокопрочный, высокоэластичный экологически чистый материал, устойчивый к перепадам температур и химическим воздействиям. Благодаря ему удлиняется срок службы сифона.