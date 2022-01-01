Сифон для душевого поддона прямоточный 1.1/2" х 40 Unicorn G32

Прямоточный сифон для душевого поддона Unicorn G32 1.1/2х40, c универсальной гофротрубой, 40х40/50 ИС.110381 применятся для соединения ванны без перелива или душевого поддона с канализационной системой. Уплотнительные прокладки сифона интегрированы в корпус, что обеспечивает сверхбыструю и простую сборку сифона. Материал уплотнителей термоэластопласт - высокопрочный, высокоэластичный экологически чистый материал, устойчивый к перепадам температур и химическим воздействиям.

Преимущества