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Сифон для душевого поддона прямоточный 1.1/2" х 40 Unicorn G32
315 ₽
Сифоны для душевого поддона
    Сифон для душевого поддона прямоточный 1.1/2" х 40 Unicorn G32
    Арт. О00000041379
    Сифон для душевого поддона прямоточный 1.1/2" х 40 Unicorn G32
    Сифон для душевого поддона прямоточный 1.1/2" х 40 Unicorn G32
    Сифон для душевого поддона прямоточный 1.1/2" х 40 Unicorn G32
    Сифон для душевого поддона прямоточный 1.1/2" х 40 Unicorn G32
    Сифон для душевого поддона прямоточный 1.1/2" х 40 Unicorn G32
      Сифон для душевого поддона прямоточный 1.1/2" х 40 Unicorn G32
      Сифон для душевого поддона прямоточный 1.1/2" х 40 Unicorn G32
      Сифон для душевого поддона прямоточный 1.1/2" х 40 Unicorn G32
      Сифон для душевого поддона прямоточный 1.1/2" х 40 Unicorn G32
      Сифон для душевого поддона прямоточный 1.1/2" х 40 Unicorn G32

      Сифон для душевого поддона прямоточный 1.1/2" х 40 Unicorn G32

      315 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041379

      Характеристики

      Производитель
      		Unicorn
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Для двойной мойки
      		Нет
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      315 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прямоточный сифон для душевого поддона Unicorn G32 1.1/2х40, c универсальной гофротрубой, 40х40/50 ИС.110381 применятся для соединения ванны без перелива или душевого поддона с канализационной системой. Уплотнительные прокладки сифона интегрированы в корпус, что обеспечивает сверхбыструю и простую сборку сифона. Материал уплотнителей термоэластопласт -  высокопрочный, высокоэластичный экологически чистый материал, устойчивый к перепадам температур и химическим воздействиям.

        Преимущества

        • Корпус сифона состоит из первичного полипропилена и представляет собой «С» образный участок трубы, одним концом соединенный с выпуском, а другим с универсальной гофрированной трубой
        • В комплектацию сифона входит универсальная гофрированная труба с возможностью подключения сифона к канализационной трубе диаметром 40 или 50 мм