Сифон для душевого поддона прямоточный 1.1/2" х 40 Unicorn G32
Арт. О00000041379
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Для двойной мойки
|Нет
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Цвет
|белый
- Прямоточный сифон для душевого поддона Unicorn G32 1.1/2х40, c универсальной гофротрубой, 40х40/50 ИС.110381 применятся для соединения ванны без перелива или душевого поддона с канализационной системой. Уплотнительные прокладки сифона интегрированы в корпус, что обеспечивает сверхбыструю и простую сборку сифона. Материал уплотнителей термоэластопласт - высокопрочный, высокоэластичный экологически чистый материал, устойчивый к перепадам температур и химическим воздействиям.
Преимущества
- Корпус сифона состоит из первичного полипропилена и представляет собой «С» образный участок трубы, одним концом соединенный с выпуском, а другим с универсальной гофрированной трубой
- В комплектацию сифона входит универсальная гофрированная труба с возможностью подключения сифона к канализационной трубе диаметром 40 или 50 мм