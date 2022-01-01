Трубы водопроводные

Труба представляет собой пустотелый предмет цилиндрической формы. Она используется в промышленности, строительстве, ремонтно-монтажных работах. Изделие изготавливается из пластика, металла и прочих материалов, наделенных высокими показателями прочности, надежности, безопасности. Различны трубы по толщине стенок и диаметру.

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