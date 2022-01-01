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Инженерная сантехника

Трубы водопроводные

Найдено: 123 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить трубы водопроводные в городе Ярославль по цене от 32 до 21400 рублей. В наличии более 123 наименований. Трубы водопроводные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Компрессионный фитинг для труб PEX STOUT SFC-0020-001620 (16x2x3/4)
253 ₽
Компрессионный фитинг для труб PEX STOUT SFC-0020-001620 (16x2x3/4)
Труба для отопления дома Fusitek полипропиленовая ПН25 63мм, FT00606
3 724 ₽
Труба для отопления дома Fusitek полипропиленовая ПН25 63мм, FT00606
Труба для водоснабжения Fusitek Faser ПН20 63мм (FT00406)
2 188 ₽
Труба для водоснабжения Fusitek Faser ПН20 63мм (FT00406)
Труба Fusitek ПН20 63 мм (FT00306)
2 436 ₽
Труба Fusitek ПН20 63 мм (FT00306)
Труба для воды Fusitek Faser ПН20 40мм (FT00404) полипропилен
868 ₽
Труба для воды Fusitek Faser ПН20 40мм (FT00404) полипропилен
Труба ДЖИЛЕКС ПНД РЕ100 40*3мм PN 12,5 /9504/ (в бухте 100м, полиэтилен низкого давления)
145 ₽
Труба ДЖИЛЕКС ПНД РЕ100 40*3мм PN 12,5 /9504/ (в бухте 100м, полиэтилен низкого давления)
Полипропиленовая труба для радиатора отопления Valfex 10102032 (32x5,4 мм)
640 ₽
Полипропиленовая труба для радиатора отопления Valfex 10102032 (32x5,4 мм)
Гофрированная дренажная трубка (20 мм, 25 м)
35 ₽
Гофрированная дренажная трубка (20 мм, 25 м)
Труба pp-r для воды Fusitek Faser ПН25 FT00508, 90 мм
3 116 ₽
Труба pp-r для воды Fusitek Faser ПН25 FT00508, 90 мм
Труба pp-r универсальная Valfex SDR 6 PN20 ф25*4,2 (100)
420 ₽
Труба pp-r универсальная Valfex SDR 6 PN20 ф25*4,2 (100)
Труба полипропиленовая бесшовная Valfex SDR 7,4 PN20 ф25*3,5(100)
420 ₽
Труба полипропиленовая бесшовная Valfex SDR 7,4 PN20 ф25*3,5(100)
Труба полипропиленовая PPRC SDR 6 PN20 40x6,7 TEBO 030010705
1 320 ₽
Труба полипропиленовая PPRC SDR 6 PN20 40x6,7 TEBO 030010705
Труба универсальная полипропиленовая Tebo п/п PN20 32мм (уп.40м)
600 ₽
Труба универсальная полипропиленовая Tebo п/п PN20 32мм (уп.40м)
Труба полипропиленовая Tebo PN20 50мм стекловолокно (уп. 20м)
7 400 ₽
Труба полипропиленовая Tebo PN20 50мм стекловолокно (уп. 20м)
Труба Camino TR.8100, D80mm L=1000mm
1 110 ₽
Труба Camino TR.8100, D80mm L=1000mm
Труба полиэтиленовая TEBO ПЭ100 PN12,5 SDR13,6 25х2,0
60 ₽
Труба полиэтиленовая TEBO ПЭ100 PN12,5 SDR13,6 25х2,0
Труба полимерная из сшитого полиэтилена VALTEC PEX, с антидиффузионным слоем EVOH, 16(2,0) бухта 200м VP1620.3 для холодного и горячего водоснабжения
86 ₽
Труба полимерная из сшитого полиэтилена VALTEC PEX, с антидиффузионным слоем EVOH, 16(2,0) бухта 200м VP1620.3 для холодного и горячего водоснабжения
Полипропиленовая труба Tebo PN 20 (SDR 6) 20x3,4 (030010402-02)
260 ₽
Полипропиленовая труба Tebo PN 20 (SDR 6) 20x3,4 (030010402-02)
Труба полипропиленовая Fusitek ПН25 40мм (FT00604)
1 596 ₽
Труба полипропиленовая Fusitek ПН25 40мм (FT00604)
Труба для воды Fusitek ПН25 32мм (FT00603) полипропилен
1 040 ₽
Труба для воды Fusitek ПН25 32мм (FT00603) полипропилен
Труба для воды Fusitek FT00303 (32 мм) полипропилен
568 ₽
Труба для воды Fusitek FT00303 (32 мм) полипропилен
ПЭ труба Джилекс ПНД РЕ100 9500 (25x2 мм, 100 м)
63 ₽
ПЭ труба Джилекс ПНД РЕ100 9500 (25x2 мм, 100 м)
Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00401 (20 мм)
228 ₽
Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00401 (20 мм)
Труба для системы отопления Tebo Master Pipe п/п PN20 20мм центр. армир. (уп. 80м)
340 ₽
Труба для системы отопления Tebo Master Pipe п/п PN20 20мм центр. армир. (уп. 80м)
Труба для воды Tebo п/п PN20 40мм (уп. 20 м)
920 ₽
Труба для воды Tebo п/п PN20 40мм (уп. 20 м)
Труба ПЭ Tebo ПЭ100 SDR-11 (16 атм.) 20х2,0 (017010201-02)
40 ₽
Труба ПЭ Tebo ПЭ100 SDR-11 (16 атм.) 20х2,0 (017010201-02)
Труба полипропиленовая для водоснабжения Tebo PN20 25*4,2
480 ₽
Труба полипропиленовая для водоснабжения Tebo PN20 25*4,2
Ниппель радиаторный ROMMER стальной 1"
30 ₽
Ниппель радиаторный ROMMER стальной 1"
Штуцер TEBO 015091002 (1/2", 20 мм, с накидной гайкой из нержавеющей стали)
54 ₽
Штуцер TEBO 015091002 (1/2", 20 мм, с накидной гайкой из нержавеющей стали)
Труба для воды ПНД РЕ100 (25х1.4 мм) ДЖИЛЕКС (бухта 200 м, полиэтилен низкого давления) артикул 9622
46 ₽
Труба для воды ПНД РЕ100 (25х1.4 мм) ДЖИЛЕКС (бухта 200 м, полиэтилен низкого давления) артикул 9622
Труба для воды питьевая TEBO ПНД ПЭ100 SDR-17 (10 атм.) 40x2,4 (017010404-01), полиэтилен низкого давления
38 ₽
Труба для воды питьевая TEBO ПНД ПЭ100 SDR-17 (10 атм.) 40x2,4 (017010404-01), полиэтилен низкого давления