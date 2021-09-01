Труба Tebo ПЭ100 PN12,5 SDR13,6 25х2,0
Арт. X16914730
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|200
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Толщина стенки трубы, мм
|2
- ПНД трубы TEBO technics завода «ТЕБО-РУС» гарантируют надежную конструкцию соединения с фитингами и обеспечивают герметичность при рабочем давлении в системе до 16 атм. Трубы ПНД изготавливаются из полиэтилена высокой плотности методом непрерывной шнековой экструзии. Воздействие агрессивных веществ, находящихся в почве и транспортируемой среде для трубы ПНД не опасна, для труб также не нужна специальная защита (катодная или анодная).
Преимущества
- Долговечность - срок эксплуатации стальных труб составляет не более 25 лет, тогда как срок эксплуатации труб ПНД составляет 50 лет
- Коррозийная стойкость труб из полиэтилена низкого давления
- Увеличение пропускной способности - в трубах ПНД не происходит "зарастание" внутреннего прохода трубы продуктами окисления, как в стальных
- Не повреждаются от замерзшей внутри воды
- Токсикологически и бактериологически безопасны