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Труба Tebo ПЭ100 PN12,5 SDR13,6 25х2,0
5.0
1
60 ₽
Трубы ПНД
    Труба Tebo ПЭ100 PN12,5 SDR13,6 25х2,0
    Арт. X16914730
    5.0
    1
    Труба Tebo ПЭ100 PN12,5 SDR13,6 25х2,0

      Труба Tebo ПЭ100 PN12,5 SDR13,6 25х2,0

      60 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16914730
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		200
      Толщина стенки трубы, мм
      		2
      Все характеристики
      60 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • ПНД трубы TEBO technics завода «ТЕБО-РУС» гарантируют надежную конструкцию соединения с фитингами и обеспечивают герметичность при рабочем давлении в системе до 16 атм. Трубы ПНД изготавливаются из полиэтилена высокой плотности методом непрерывной шнековой экструзии. Воздействие агрессивных веществ, находящихся в почве и транспортируемой среде для трубы ПНД не опасна, для труб также не нужна специальная защита (катодная или анодная).

        Преимущества

        • Долговечность - срок эксплуатации стальных труб составляет не более 25 лет, тогда как срок эксплуатации труб ПНД составляет 50 лет
        • Коррозийная стойкость труб из полиэтилена низкого давления
        • Увеличение пропускной способности - в трубах ПНД не происходит "зарастание" внутреннего прохода трубы продуктами окисления, как в стальных
        • Не повреждаются от замерзшей внутри воды
        • Токсикологически и бактериологически безопасны