Труба Tebo ПЭ100 PN12,5 SDR13,6 25х2,0

Преимущества

Долговечность - срок эксплуатации стальных труб составляет не более 25 лет, тогда как срок эксплуатации труб ПНД составляет 50 лет

Коррозийная стойкость труб из полиэтилена низкого давления

Увеличение пропускной способности - в трубах ПНД не происходит "зарастание" внутреннего прохода трубы продуктами окисления, как в стальных

Не повреждаются от замерзшей внутри воды

Токсикологически и бактериологически безопасны

ПНД трубы TEBO technics завода «ТЕБО-РУС» гарантируют надежную конструкцию соединения с фитингами и обеспечивают герметичность при рабочем давлении в системе до 16 атм. Трубы ПНД изготавливаются из полиэтилена высокой плотности методом непрерывной шнековой экструзии. Воздействие агрессивных веществ, находящихся в почве и транспортируемой среде для трубы ПНД не опасна, для труб также не нужна специальная защита (катодная или анодная).