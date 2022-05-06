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Труба Джилекс ПНД РЕ100 40*3мм PN 12,5 /9504/ (в бухте 100м)
5.0
2
145 ₽
Трубы ПНД
    Труба Джилекс ПНД РЕ100 40*3мм PN 12,5 /9504/ (в бухте 100м)
    Арт. X16914705
    5.0
    2
    Труба Джилекс ПНД РЕ100 40*3мм PN 12,5 /9504/ (в бухте 100м)
    Труба Джилекс ПНД РЕ100 40*3мм PN 12,5 /9504/ (в бухте 100м)
    Труба Джилекс ПНД РЕ100 40*3мм PN 12,5 /9504/ (в бухте 100м)
    Труба Джилекс ПНД РЕ100 40*3мм PN 12,5 /9504/ (в бухте 100м)
      Труба Джилекс ПНД РЕ100 40*3мм PN 12,5 /9504/ (в бухте 100м)
      Труба Джилекс ПНД РЕ100 40*3мм PN 12,5 /9504/ (в бухте 100м)
      Труба Джилекс ПНД РЕ100 40*3мм PN 12,5 /9504/ (в бухте 100м)
      Труба Джилекс ПНД РЕ100 40*3мм PN 12,5 /9504/ (в бухте 100м)

      Труба Джилекс ПНД РЕ100 40*3мм PN 12,5 /9504/ (в бухте 100м)

      145 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16914705
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		100
      Толщина стенки трубы, мм
      		3
      Все характеристики
      145 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Труба ПНД ПЭ-100 Джилекс 9504 предназначена для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Выполнена из полиэтилена низкого давления. Экологически чистые трубы хорошо подходят для создания трубопроводов в системах с питьевой водой. Изделия герметичны и безопасны, что имеет большое значение при устройстве водопровода.

        Преимущества

        • Трубопроводные коммуникации из полимерных материалов легко монтируются, что особенно актуально в стесненных условиях. За счёт применения разъемных соединений допускается их многократный монтаж/демонтаж
        • Высокая коррозионная стойкость
        • Низкая теплопроводность, снижающая тепловые потери и уменьшающая образование конденсата на наружной поверхности труб
        • За счет упругой деформации снижается вероятность разрушения трубопровода при замерзании в нем воды
        • Значительное снижение опасности гидроударов вследствие сравнительно низкого модуля упругости
        • Не образуется никаких отложений в виде накипи, продуктов коррозии и транспортируемых веществ в течение всего срока службы трубопровода