Труба Джилекс ПНД РЕ100 40*3мм PN 12,5 /9504/ (в бухте 100м)

Преимущества

Трубопроводные коммуникации из полимерных материалов легко монтируются, что особенно актуально в стесненных условиях. За счёт применения разъемных соединений допускается их многократный монтаж/демонтаж

Высокая коррозионная стойкость

Низкая теплопроводность, снижающая тепловые потери и уменьшающая образование конденсата на наружной поверхности труб

За счет упругой деформации снижается вероятность разрушения трубопровода при замерзании в нем воды

Значительное снижение опасности гидроударов вследствие сравнительно низкого модуля упругости

Не образуется никаких отложений в виде накипи, продуктов коррозии и транспортируемых веществ в течение всего срока службы трубопровода

Труба ПНД ПЭ-100 Джилекс 9504 предназначена для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Выполнена из полиэтилена низкого давления. Экологически чистые трубы хорошо подходят для создания трубопроводов в системах с питьевой водой. Изделия герметичны и безопасны, что имеет большое значение при устройстве водопровода.