Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9501 (25x2 мм, 200 м)
Арт. X16914713
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|200
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Толщина стенки трубы, мм
|2
- Труба Джилекс ПНД РЕ100 12,5 атм. 25x2мм бухта 20м 9518 предназначена для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Выполнена из полиэтилена низкого давления. Экологически чистые трубы хорошо подходят для создания трубопроводов в системах с питьевой водой. Изделия герметичны и безопасны, что имеет большое значение при устройстве водопровода.
Преимущества
- Трубопроводные коммуникации из полимерных материалов легко монтируются, что особенно актуально в стесненных условиях. За счёт применения разъемных соединений допускается их многократный монтаж/демонтаж.
- Высокая коррозионная стойкость
- Низкая теплопроводность, снижающая тепловые потери и уменьшающая образование конденсата на наружной поверхности труб
- За счет упругой деформации снижается вероятность разрушения трубопровода при замерзании в нем воды
- Значительное снижение опасности гидроударов вследствие сравнительно низкого модуля упругости
- Не образуется никаких отложений в виде накипи, продуктов коррозии и транспортируемых веществ в течение всего срока службы трубопровода