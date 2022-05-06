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Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9503, 32x2,4 мм, 200 м
4.5
2
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Трубы ПНД
    Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9503, 32x2,4 мм, 200 м
    Арт. X16914715
    4.5
    2
    Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9503, 32x2,4 мм, 200 м

      Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9503, 32x2,4 мм, 200 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16914715
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Макс. длина, м
      		200
      Толщина стенки трубы, мм
      		2.4
      Диаметр, мм
      		32
      Для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Труба ПНД представляет собой прекрасную альтернативу традиционным металлическим трубам для водоснабжения, является высокотехничным современным решением задач по строительству водопроводов и других инженерных коммуникаций. Одним из достоинств труб ПНД является возможность замены этими трубами металлических трубопроводов или их отдельных частей: трубы ПНД легко соединяются с трубами из любых других материалов. Особенности:
        • Низкая теплопроводность, снижающая тепловые потери и уменьшающая образование конденсата на наружной поверхности труб. 
        • Снижение вероятности разрушения трубопровода при замерзании жидкости, так как при этом труба не разрушается, а увеличивается в диаметре, приобретая прежний размер при оттаивании жидкости. 
        • Небольшой вес, что облегчает монтажные работы, особенно в стесненных условиях. 
        • Значительное снижение опасности гидроударов вследствие сравнительно низкого модуля упругости. 
        • Возможность многократного монтажа. 
        • Не образуется никаких отложений в виде накипи, продуктов коррозии и транспортируемых веществ в течение всего срока службы трубопровода.