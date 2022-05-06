Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9503, 32x2,4 мм, 200 м
Арт. X16914715
Характеристики
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Производитель
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Макс. длина, м
|200
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Толщина стенки трубы, мм
|2.4
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Диаметр, мм
|32
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Для горячей воды
|Нет
- Труба ПНД представляет собой прекрасную альтернативу традиционным металлическим трубам для водоснабжения, является высокотехничным современным решением задач по строительству водопроводов и других инженерных коммуникаций. Одним из достоинств труб ПНД является возможность замены этими трубами металлических трубопроводов или их отдельных частей: трубы ПНД легко соединяются с трубами из любых других материалов. Особенности:
- Низкая теплопроводность, снижающая тепловые потери и уменьшающая образование конденсата на наружной поверхности труб.
- Снижение вероятности разрушения трубопровода при замерзании жидкости, так как при этом труба не разрушается, а увеличивается в диаметре, приобретая прежний размер при оттаивании жидкости.
- Небольшой вес, что облегчает монтажные работы, особенно в стесненных условиях.
- Значительное снижение опасности гидроударов вследствие сравнительно низкого модуля упругости.
- Возможность многократного монтажа.
- Не образуется никаких отложений в виде накипи, продуктов коррозии и транспортируемых веществ в течение всего срока службы трубопровода.