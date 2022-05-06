Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9503, 32x2,4 мм, 200 м

Низкая теплопроводность, снижающая тепловые потери и уменьшающая образование конденсата на наружной поверхности труб.

Снижение вероятности разрушения трубопровода при замерзании жидкости, так как при этом труба не разрушается, а увеличивается в диаметре, приобретая прежний размер при оттаивании жидкости.

Небольшой вес, что облегчает монтажные работы, особенно в стесненных условиях.

Значительное снижение опасности гидроударов вследствие сравнительно низкого модуля упругости.

Возможность многократного монтажа.

Не образуется никаких отложений в виде накипи, продуктов коррозии и транспортируемых веществ в течение всего срока службы трубопровода.

Труба ПНД представляет собой прекрасную альтернативу традиционным металлическим трубам для водоснабжения, является высокотехничным современным решением задач по строительству водопроводов и других инженерных коммуникаций. Одним из достоинств труб ПНД является возможность замены этими трубами металлических трубопроводов или их отдельных частей: трубы ПНД легко соединяются с трубами из любых других материалов. Особенности: