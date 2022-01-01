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Трубы водопроводные

Металлопластиковые трубы

Найдено: 9 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить металлопластиковые трубы в городе Ярославль по цене от 52 до 21400 рублей. В наличии более 9 наименований. Металлопластиковые трубы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Циркуляционный подпиточный насос Wilo Star-RS 25/6 для отопления дома
11 710 ₽
Циркуляционный подпиточный насос Wilo Star-RS 25/6 для отопления дома
Автоматический правый воздухоотводчик для радиатора ITAP 299 (1")
279 ₽
Автоматический правый воздухоотводчик для радиатора ITAP 299 (1")
Погружной насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЁТ ок 55/35 5535
11 900 ₽
Погружной насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЁТ ок 55/35 5535
Соединение для пластиковых труб LUXOR TP-98 67842016 (20x2 мм, 3/4"), быстрый монтаж
72 ₽
Соединение для пластиковых труб LUXOR TP-98 67842016 (20x2 мм, 3/4"), быстрый монтаж
Фитинг для металлопластиковой трубы PEX STOUT SFC-0020-001620 (16x2x3/4, температура 120 °C, давление 10 бар)
253 ₽
Фитинг для металлопластиковой трубы PEX STOUT SFC-0020-001620 (16x2x3/4, температура 120 °C, давление 10 бар)
Труба металлопластиковая ALTSTREAM м/п 32*3.0 (в бухте 50м)
8 250 ₽
Труба металлопластиковая ALTSTREAM м/п 32*3.0 (в бухте 50м)
Труба для канализации Водполимер 110*500 рыжая
285 ₽
Труба для канализации Водполимер 110*500 рыжая
Труба металлопластиковая ALTSTREAM м/п 26*3.0 (в бухте 50м)
6 250 ₽
Труба металлопластиковая ALTSTREAM м/п 26*3.0 (в бухте 50м)
Полипропиленовая труба Valfex 10102032 (32x5,4 мм)
640 ₽
Полипропиленовая труба Valfex 10102032 (32x5,4 мм)
Металлопластиковая труба ALTSTREAM 001010103 (20x2 мм, 100 м)
10 000 ₽
Металлопластиковая труба ALTSTREAM 001010103 (20x2 мм, 100 м)
Металлопластиковая труба Altstream 001010102 (16x2 мм, 200 м)
16 000 ₽
Металлопластиковая труба Altstream 001010102 (16x2 мм, 200 м)
Труба металлопластиковая Valtec 20(2,0) бухта 100м V2020
18 000 ₽
Труба металлопластиковая Valtec 20(2,0) бухта 100м V2020
Труба Valtec 16(2,0) бухта 200м V1620 металлопластик
21 400 ₽
Труба Valtec 16(2,0) бухта 200м V1620 металлопластик
Труба металлопластиковая LASER, б/ш 32*3 /001303, в бухте 50м
5 650 ₽
Труба металлопластиковая LASER, б/ш 32*3 /001303, в бухте 50м
Труба металлопластиковая LASER, б/ш 26*3, в бухте 100м
8 700 ₽
Труба металлопластиковая LASER, б/ш 26*3, в бухте 100м
Труба металлопластиковая для теплого пола Varmega PE-RT/EVOH 16x2.0 mm бухта 200 м. (красная) VM30301
52 ₽
Труба металлопластиковая для теплого пола Varmega PE-RT/EVOH 16x2.0 mm бухта 200 м. (красная) VM30301
Фитинг для металлопластиковой трубы STOUT PEX SFC-0020-002020 (20x2x3/4, температура 120 °C, давление 10 бар), артикул: X169127589
250 ₽
Фитинг для металлопластиковой трубы STOUT PEX SFC-0020-002020 (20x2x3/4, температура 120 °C, давление 10 бар), артикул: X169127589
Труба канализационная 50*2000
245 ₽
Труба канализационная 50*2000
Труба из полиэтилена Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)
95 ₽
Труба из полиэтилена Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)
Насосно-смесительный узел с термоголовкой VALTEC VT.COMBI.0.180 (без насоса, 180 мм)
25 909 ₽
Насосно-смесительный узел с термоголовкой VALTEC VT.COMBI.0.180 (без насоса, 180 мм)
Заглушка STOUT SFT-0027-000012 BP никелированная 1/2, материал латунь
35 ₽
Заглушка STOUT SFT-0027-000012 BP никелированная 1/2, материал латунь