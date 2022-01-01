Металлопластиковые трубы применяются для монтажа трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, отопления. Трубы из такого материала характеризуются стойкостью к высокому давлению, температуре. В наличии модели диаметром от 16 до 32 мм. В “Бигам” вы можете приобрести и другие комплектующие: фитинги, клапаны, краны.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить металлопластиковые трубы в городе Ярославль по цене от 52 до 21400 рублей. В наличии более 9 наименований. Металлопластиковые трубы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.