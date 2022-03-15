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Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/35 5535
Арт. X169139162
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Скважинный насос ДЖИЛЕКС Водомёт ПРОФ 55/35 5535 - устройство для организации водоснабжения в частном доме, на загородном участке. Перекачивает до 55 литров жидкости в минуту. Омываемый электродвигатель мощностью 460 Вт защищен от перегрева. Наличие двух уплотнений способствует длительному сроку службы насоса. Не рекомендуется использовать в системах автоматического водоснабжения.
Преимущества
- Возможна работа при частичном погружении в воду на 25-30 см
- Может перекачивать воду с содержанием песка до 2 кг на 1м3 воды
- Встроенный конденсатор
- Малошумность
- Максимальный напор 35 м
- "Омываемый" электродвигатель
- Уплотнения насосной части и электродвигателя
- Термопротектор с температурным срабатыванием - защита от перегрева
- Комплектуется фирменным обратным клапаном
- Длительная эксплуатация