Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/35 5535
5.0
2
11 900 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
  • Персональная скидка
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/35 5535
Арт. X169139162
5.0
2
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/35 5535
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/35 5535
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/35 5535
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/35 5535
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/35 5535
  • Персональная скидка
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/35 5535
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/35 5535
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/35 5535
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/35 5535
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/35 5535

Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/35 5535

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X169139162
5.0
2

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Зажим для троса из нержавеющей стали (3 мм)
49 ₽
5.0
Зажим для троса из нержавеющей стали (3 мм)
Клапан обратный ITAP EUROPA 100 1", уп 6шт
1 020 ₽
5.0
Клапан обратный ITAP EUROPA 100 1", уп 6шт
Клапан Altstream обратный 1" 014100103
420 ₽
4.5
Клапан Altstream обратный 1" 014100103
Угольник Джилекс ПНД 32 /9303/
134 ₽
4.0
Угольник Джилекс ПНД 32 /9303/
Штуцер 1"нар.-25 латунь
300 ₽
4.5
Штуцер 1"нар.-25 латунь
Угольник Джилекс ПНД 9302 (ВР, 25 мм)
117 ₽
5.0
Угольник Джилекс ПНД 9302 (ВР, 25 мм)
Штуцер Altstream 003130108 (НР, 3/4", 20 мм, 70 шт.)
120 ₽
5.0
Штуцер Altstream 003130108 (НР, 3/4", 20 мм, 70 шт.)
Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)
95 ₽
5.0
Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)
Переходная муфта Джилекс ПНД 9135, НР, 1" - 32 мм
77 ₽
5.0
Переходная муфта Джилекс ПНД 9135, НР, 1" - 32 мм
Стальной трос Зубр 4-304110-03, 3 мм, 200 м
30 ₽
5.0
Стальной трос Зубр 4-304110-03, 3 мм, 200 м
Труба Tebo ПЭ100 PN12,5 SDR13,6 25х2,0
60 ₽
5.0
Труба Tebo ПЭ100 PN12,5 SDR13,6 25х2,0
Трос нерж. 3 мм, бухта 250 м АРТ 8379 А2 7х7, вес 8.8 кг
40 ₽
5.0
Трос нерж. 3 мм, бухта 250 м АРТ 8379 А2 7х7, вес 8.8 кг
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Скважинный насос ДЖИЛЕКС Водомёт ПРОФ 55/35 5535 - устройство для организации водоснабжения в частном доме, на загородном участке. Перекачивает до 55 литров жидкости в минуту. Омываемый электродвигатель мощностью 460 Вт защищен от перегрева. Наличие двух уплотнений способствует длительному сроку службы насоса. Не рекомендуется использовать в системах автоматического водоснабжения.

    Преимущества

    • Возможна работа при частичном погружении в воду на 25-30 см
    • Может перекачивать воду с содержанием песка до 2 кг на 1м3 воды
    • Встроенный конденсатор
    • Малошумность
    • Максимальный напор 35 м
    • "Омываемый" электродвигатель
    • Уплотнения насосной части и электродвигателя
    • Термопротектор с температурным срабатыванием - защита от перегрева
    • Комплектуется фирменным обратным клапаном
    • Длительная эксплуатация