Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/35 5535

Преимущества

Возможна работа при частичном погружении в воду на 25-30 см

Может перекачивать воду с содержанием песка до 2 кг на 1м3 воды

Встроенный конденсатор

Малошумность

Максимальный напор 35 м

"Омываемый" электродвигатель

Уплотнения насосной части и электродвигателя

Термопротектор с температурным срабатыванием - защита от перегрева

Комплектуется фирменным обратным клапаном

Длительная эксплуатация

Скважинный насос ДЖИЛЕКС Водомёт ПРОФ 55/35 5535 - устройство для организации водоснабжения в частном доме, на загородном участке. Перекачивает до 55 литров жидкости в минуту. Омываемый электродвигатель мощностью 460 Вт защищен от перегрева. Наличие двух уплотнений способствует длительному сроку службы насоса. Не рекомендуется использовать в системах автоматического водоснабжения.