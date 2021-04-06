Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/90 5590

Скважинный насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ ок 55/90 – компактное приспособление, которое будет полезно на дачных участках, в частных домах для водоснабжения и полива растений. Насос погружается в скважину, колодец или резервуар на глубину до 30 метров и обладает производительностью 55 литров в минуту. Он оснащен конденсатором, принудительным охлаждением двигателя. Благодаря уплотнению насосной части и мотора, погружной насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ ок 55/90 5590 герметичен, имеет долгий срок службы. Предназначен для чистой воды со включениями песка до 2 кг на 1 м³ жидкости. Работает при температуре воды от 1 до 35°C. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ 5590 с доставкой в любой город.

Преимущества