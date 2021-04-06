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Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/90 5590
4.8
13
23 830 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
  • Персональная скидка
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/90 5590
Арт. X169139170
4.8
13
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/90 5590
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/90 5590
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/90 5590
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/90 5590
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/90 5590
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/90 5590
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/90 5590
  • Персональная скидка
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/90 5590
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/90 5590
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/90 5590
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/90 5590
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/90 5590
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/90 5590
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/90 5590

Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 55/90 5590

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23 830 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 533 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. X169139170
4.8
13

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
23 830 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 533 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Скважинный насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ ок 55/90 – компактное приспособление, которое будет полезно на дачных участках, в частных домах для водоснабжения и полива растений. Насос погружается в скважину, колодец или резервуар на глубину до 30 метров и обладает производительностью 55 литров в минуту. Он оснащен конденсатором, принудительным охлаждением двигателя. Благодаря уплотнению насосной части и мотора, погружной насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ ок 55/90 5590 герметичен, имеет долгий срок службы. Предназначен для чистой воды со включениями песка до 2 кг на 1 м³ жидкости. Работает при температуре воды от 1 до 35°C. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ 5590 с доставкой в любой город.

    Преимущества

    • Потребляемая мощность – 1200 Вт
    • Встроенный конденсатор
    • Напор воды до 90 м
    • Двигатель охлаждается перекачиваемой водой
    • Работает в вертикальном и горизонтальном положении
    • Оснащен обратным клапаном
    • Длительный срок эксплуатации