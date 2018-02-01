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Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/75 4075
5.0
2
17 850 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
  • Персональная скидка
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/75 4075
Арт. X169139189
5.0
2
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/75 4075
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/75 4075
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/75 4075
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/75 4075
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/75 4075
  • Персональная скидка
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/75 4075
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/75 4075
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/75 4075
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/75 4075
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/75 4075

Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/75 4075

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17 850 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169139189
5.0
2

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
17 850 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Скважинный насос Джилекс Водомет Проф 40/75 - многоступенчатый агрегат для перекачивания чистой воды с целью водоснабжения частного дома. Для прочности корпус изготовлен из нержавеющей стали. Аппарат имеет длительный срок службы благодаря двум уплотнениям, изолирующим насосную часть и электродвигатель.

    Преимущества

    • У скважинного насоса Джилекс Водомет Проф 40/75 есть встроенный конденсатор
    • Малошумность
    • Максимальный напор 75 м
    • "Омываемый" электродвигатель - долгий срок службы
    • Уплотнения насосной части и электродвигателя
    • Термопротектор с температурным срабатыванием - защита от перегрева
    • Длина насоса 665 мм
    • Длительная эксплуатация