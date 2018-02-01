Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/75 4075

Преимущества

У скважинного насоса Джилекс Водомет Проф 40/75 есть встроенный конденсатор

Малошумность

Максимальный напор 75 м

"Омываемый" электродвигатель - долгий срок службы

Уплотнения насосной части и электродвигателя

Термопротектор с температурным срабатыванием - защита от перегрева

Длина насоса 665 мм

Длительная эксплуатация

Скважинный насос Джилекс Водомет Проф 40/75 - многоступенчатый агрегат для перекачивания чистой воды с целью водоснабжения частного дома. Для прочности корпус изготовлен из нержавеющей стали. Аппарат имеет длительный срок службы благодаря двум уплотнениям, изолирующим насосную часть и электродвигатель.