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Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 40/75 4075
Арт. X169139189
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Скважинный насос Джилекс Водомет Проф 40/75 - многоступенчатый агрегат для перекачивания чистой воды с целью водоснабжения частного дома. Для прочности корпус изготовлен из нержавеющей стали. Аппарат имеет длительный срок службы благодаря двум уплотнениям, изолирующим насосную часть и электродвигатель.
Преимущества
- У скважинного насоса Джилекс Водомет Проф 40/75 есть встроенный конденсатор
- Малошумность
- Максимальный напор 75 м
- "Омываемый" электродвигатель - долгий срок службы
- Уплотнения насосной части и электродвигателя
- Термопротектор с температурным срабатыванием - защита от перегрева
- Длина насоса 665 мм
- Длительная эксплуатация