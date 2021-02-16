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Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 110/110 1111
Арт. X169139168
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Погружной насос ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 110/110 имеет отличные расходно-напорные характеристики. Характеризуется высоким КПД. Предназначен для организации водоснабжения дачных домов, орошения сада. Нержавеющий корпус гарантирует износостойкость насоса. Двойное уплотнение повышает герметичность электродвигателя и его срок службы.
Преимущества
- Высокая производительность - 110 л/мин
- Встроенный конденсатор;
- Малошумность
- Максимальный напор 110 м
- "Омываемый" электродвигатель
- Уплотнения насосной части и электродвигателя
- Термопротектор с температурным срабатыванием - защита от перегрева
- Длина насоса 930 мм
- Длительная эксплуатация
- Возможна работа при частичном погружении в воду на 25-30 см
- Может перекачивать воду с содержанием песка до 2 кг на 1 м3 воды
- Комплектуется фирменным обратным клапаном