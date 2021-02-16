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Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 110/110 1111
4.6
11
31 060 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
  • Персональная скидка
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 110/110 1111
Арт. X169139168
4.6
11
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 110/110 1111
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 110/110 1111
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 110/110 1111
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 110/110 1111
  • Персональная скидка
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 110/110 1111
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 110/110 1111
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 110/110 1111
Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 110/110 1111

Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 110/110 1111

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31 060 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. X169139168
4.6
11

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
31 060 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Погружной насос ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 110/110 имеет отличные расходно-напорные характеристики. Характеризуется высоким КПД. Предназначен для организации водоснабжения дачных домов, орошения сада. Нержавеющий корпус гарантирует износостойкость насоса. Двойное уплотнение повышает герметичность электродвигателя и его срок службы.

    Преимущества

    • Высокая производительность - 110 л/мин
    • Встроенный конденсатор;
    • Малошумность
    • Максимальный напор 110 м
    • "Омываемый" электродвигатель
    • Уплотнения насосной части и электродвигателя
    • Термопротектор с температурным срабатыванием - защита от перегрева
    • Длина насоса 930 мм
    • Длительная эксплуатация
    • Возможна работа при частичном погружении в воду на 25-30 см
    • Может перекачивать воду с содержанием песка до 2 кг на 1 м3 воды
    • Комплектуется фирменным обратным клапаном