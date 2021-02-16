Погружной скважинный насос Джилекс Водомет ок 110/110 1111

Преимущества

Высокая производительность - 110 л/мин

Встроенный конденсатор;

Малошумность

Максимальный напор 110 м

"Омываемый" электродвигатель

Уплотнения насосной части и электродвигателя

Термопротектор с температурным срабатыванием - защита от перегрева

Длина насоса 930 мм

Длительная эксплуатация

Возможна работа при частичном погружении в воду на 25-30 см

Может перекачивать воду с содержанием песка до 2 кг на 1 м3 воды

Комплектуется фирменным обратным клапаном

Погружной насос ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 110/110 имеет отличные расходно-напорные характеристики. Характеризуется высоким КПД. Предназначен для организации водоснабжения дачных домов, орошения сада. Нержавеющий корпус гарантирует износостойкость насоса. Двойное уплотнение повышает герметичность электродвигателя и его срок службы.