Глубинные насосы на 50 метров
Найдено: 6 товаров
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- 18 708 ₽875x76, 8.6 кг, IP 68Производительность, л/мин: 50Глубина погружения: 50 мМощность, Вт: 700Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 24 460 ₽1060x76, 10.3 кг, IP 68Производительность, л/мин: 50Глубина погружения: 50 мМощность, Вт: 920Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- Нет в наличии890x88, 11 кг, IP 68Производительность, л/мин: 47Глубина погружения: 50 мМощность, Вт: 800Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии740x88, 13.7 кг, IP 68Производительность, л/мин: 47Глубина погружения: 50 мМощность, Вт: 620Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии680x88, 8.5 кг, IP 68Производительность, л/мин: 35Глубина погружения: 50 мМощность, Вт: 450Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии680х88, 14 кг, IP 68Производительность, л/мин: 90Глубина погружения: 50 мМощность, Вт: 1600Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
Глубинные насосы на 50 метров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 14 690 рублей до 21 090 рублей (смотреть все недорогие предложения). В наличии более 5 наименований. Глубинные насосы на 50 метров купить on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.