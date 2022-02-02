Насос погружной Belamos TM10-Р
Арт. X169139143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Погружной скважинный насос БЕЛАМОС ТМ10-P укомплектован защитно-пусковым устройством и предназначен для подачи чистой воды или организации полива в саду. Электродвигатель имеет термозащиту, которая предотвращает поломку в аварийных ситуациях. Корпус из нержавеющей стали защищает внутренние элементы от повреждений и гарантирует долгий срок службы. Насос способен подавать воду из колодцев, открытых водоемов и различных резервуаров, диаметр которых более 100 мм. Расстояние от дна источника до насоса должно быть не менее 0,8 метров.
Преимущества
- Электродвигатель защищен от перегрузки и перегрева
- Двигатель в масляной ванне - охлаждение и защита от воды
- Легкость монтажа и демонтажа насосной части, без применения инструмента
- Насос способен пропускать до 1800 литров воды в час
- Предназначен для длительной работы
- Встроенный обратный клапан
- Конденсаторная коробка для пуска насоса