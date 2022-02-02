Насос погружной Belamos TM10-Р

Преимущества

Электродвигатель защищен от перегрузки и перегрева

Двигатель в масляной ванне - охлаждение и защита от воды

Легкость монтажа и демонтажа насосной части, без применения инструмента

Насос способен пропускать до 1800 литров воды в час

Предназначен для длительной работы

Встроенный обратный клапан

Конденсаторная коробка для пуска насоса

Погружной скважинный насос БЕЛАМОС ТМ10-P укомплектован защитно-пусковым устройством и предназначен для подачи чистой воды или организации полива в саду. Электродвигатель имеет термозащиту, которая предотвращает поломку в аварийных ситуациях. Корпус из нержавеющей стали защищает внутренние элементы от повреждений и гарантирует долгий срок службы. Насос способен подавать воду из колодцев, открытых водоемов и различных резервуаров, диаметр которых более 100 мм. Расстояние от дна источника до насоса должно быть не менее 0,8 метров.