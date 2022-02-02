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Насос погружной Belamos TM10-Р
5.0
3
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос погружной Belamos TM10-Р
    Арт. X169139143
    5.0
    3
    Насос погружной Belamos TM10-Р
    Насос погружной Belamos TM10-Р
    Насос погружной Belamos TM10-Р
    Насос погружной Belamos TM10-Р
    Насос погружной Belamos TM10-Р
      Насос погружной Belamos TM10-Р
      Насос погружной Belamos TM10-Р
      Насос погружной Belamos TM10-Р
      Насос погружной Belamos TM10-Р
      Насос погружной Belamos TM10-Р

      Насос погружной Belamos TM10-Р

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169139143
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной скважинный насос БЕЛАМОС ТМ10-P укомплектован защитно-пусковым устройством и предназначен для подачи чистой воды или организации полива в саду. Электродвигатель имеет термозащиту, которая предотвращает поломку в аварийных ситуациях. Корпус из нержавеющей стали защищает внутренние элементы от повреждений и гарантирует долгий срок службы. Насос способен подавать воду из колодцев, открытых водоемов и различных резервуаров, диаметр которых более 100 мм. Расстояние от дна источника до насоса должно быть не менее 0,8 метров.

        Преимущества

        • Электродвигатель защищен от перегрузки и перегрева
        • Двигатель в масляной ванне - охлаждение и защита от воды
        • Легкость монтажа и демонтажа насосной части, без применения инструмента
        • Насос способен пропускать до 1800 литров воды в час
        • Предназначен для длительной работы
        • Встроенный обратный клапан
        • Конденсаторная коробка для пуска насоса