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Скважинный насос Belamos TF3-80
5.0
2
19 517 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Скважинный насос Belamos TF3-80
    Арт. X169125196
    5.0
    2
    Скважинный насос Belamos TF3-80
    Скважинный насос Belamos TF3-80
      Скважинный насос Belamos TF3-80
      Скважинный насос Belamos TF3-80

      Скважинный насос Belamos TF3-80

      19 517 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169125196
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      19 517 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скважинный насос TF3 80 выделяется своей высокой функциональностью, благодаря которой системы автономного снабжения дач, дворов, частных территорий чистой водой будут работать непрерывно. Беламос TF3 80 купить необходимо потому, что его производительность позволяет поднимать жидкость с глубины восемьдесят метров, а длинный шнур питания позволяет подключить прибор к источнику питания в любом месте. При этом насосы Belamos TF3 80 не затратят много времени на установку или демонтаж - их простое устройство позволяет справиться с насосом даже начинающему мастеру. Насос оснащен защитой от перепада температур, благодаря чему с легкостью адаптируется к российскому климату. Также в насос вмонтирован обратный клапан, помогающий потоку воды двигаться строго в заданном направлении.

        Преимущества

        • Работает на большой глубине
        • Мощный и надежный
        • Не замерзает и не ржавеет
        • Имеет защиту от обратного оттока

        Комплектация

        • Электронасос в сборе
        • Комплект соединения кабелей
        • Руководство по эксплуатации
        • Паспорт
        • Упаковочная коробка