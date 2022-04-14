Скважинный насос Belamos TF3-80

Скважинный насос TF3 80 выделяется своей высокой функциональностью, благодаря которой системы автономного снабжения дач, дворов, частных территорий чистой водой будут работать непрерывно. Беламос TF3 80 купить необходимо потому, что его производительность позволяет поднимать жидкость с глубины восемьдесят метров, а длинный шнур питания позволяет подключить прибор к источнику питания в любом месте. При этом насосы Belamos TF3 80 не затратят много времени на установку или демонтаж - их простое устройство позволяет справиться с насосом даже начинающему мастеру. Насос оснащен защитой от перепада температур, благодаря чему с легкостью адаптируется к российскому климату. Также в насос вмонтирован обратный клапан, помогающий потоку воды двигаться строго в заданном направлении.

Преимущества

Работает на большой глубине

Мощный и надежный

Не замерзает и не ржавеет

Имеет защиту от обратного оттока

Комплектация